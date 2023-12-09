https://ria.ru/20231209/borba_s_korruptsiey-1914383144.html

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией - РИА Новости, 09.12.2023

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T01:38

2023-12-09T01:38

2023-12-09T01:38

справки

коррупция

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Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря.В этот день, 9 декабря 2003 года, в Мериде (Мексика) на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (The United Nations Convention against Corruption, UNCAC), принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года.Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, принимать соответствующие законы, учреждать специальные органы для борьбы с этим явлением.Согласно конвенции, каждое государство-участник стремится устанавливать меры, обязывающие должностных лиц представлять соответствующим органам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах, дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их деятельности как должностных лиц.По данным на 2023 год, к этому первому и единственному в мире юридически обязательному антикоррупционному документу присоединились 190 стран-участниц. Россия подписала конвенцию 9 декабря 2003 года и ратифицировала ее 8 марта 2006 года.Коррупция – это злоупотребление служебным положением для личной выгоды.Она имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдают членам семьи), оказание влияния при выработке законов и правил для собственной выгоды.Коррупция приводит к уменьшению богатства страны, снижению уровня жизни, сокращению объема денежных средств.Коррупция разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои. Так или иначе она затрагивает все страны.По оценкам ООН, ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов, а мировая экономика теряет 2,6 триллиона долларов. Эти средства составляют более 5% глобального ВВП.Согласно Докладу ООН о целях в области устойчивого развития (2021), по данным по более чем 120 стран и территорий, в 2011-2020 годах в странах с низким уровнем дохода средний уровень распространенности взяточничества составлял 37,6%, а в странах с высоким уровнем – 7,2%. Во многих странах требование дать взятку с целью доступа к государственным услугам, связанным со здравоохранением, образованием, водо- и электроснабжением или системой правосудия, считается обычным делом.Помимо прочего, пандемия COVID-19 создала беспрецедентные возможности для коррупции.В 2023 году тема Международного дня противодействия коррупции – "20-летие UNCAC: Объединим мир против коррупции". Мероприятие призвано подчеркнуть важнейшую связь борьбы с коррупцией с миром, безопасностью и развитием. В его основе лежит идея о том, что борьба с этим преступлением является правом и обязанностью каждого, и что только путем участия каждого человека и учреждения можно преодолеть негативное воздействие этого преступления. Государства, чиновники, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители СМИ, частный сектор, гражданское общество, научные круги, общественность и молодежь – все должны внести свой вклад.В России в целях создания системы противодействия коррупции в мае 2008 года был создан Совет по противодействию коррупции при президенте РФ.25 декабря 2008 года президент РФ подписал пакет законов о противодействии коррупции. В него вошли четыре закона: базовый закон "О противодействии коррупции", законопроект, вносящий поправки в закон о правительстве РФ, и еще два закона, вносящие изменения и поправки в 25 Федеральных законов.Федеральным законом "О противодействии коррупции" (2008) установлены правовые и организационные основы предупреждения коррупции. Документ постоянно дополняется. Согласно закону, противодействие коррупции в РФ основано на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами. Закон обязал чиновников предоставлять работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и о доходах членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ограничения, запреты и обязанности были распространены на сотрудников милиции (ныне полиция), прокуратуры, органов внутренних дел и федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и военнослужащих.В марте 2022 года президент России Владимир Путин одобрил поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение. Теперь государство через суд сможет взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность средств не подтверждена. Под действие поправок подпадают госслужащие и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы супругов и несовершеннолетних детей.В 2008 году в Уголовно-процессуальном кодексе РФ был упрощен порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Также было усилено уголовное наказание за коррупцию.В Уголовный кодекс России также были введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в один миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.7 мая 2013 года президентом РФ был подписан Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Согласно документу, данные запреты распространяются на лиц, занимающих или замещающих государственные должности, должности первого заместителя и заместителей генерального прокурора РФ, членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей руководителей, глав городских округов, глав муниципальных районов и местных администраций.6 ноября 2020 года президент РФ подписал Федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации". Законом, в частности, запрещается члену правительства открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Этот запрет распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства.В 2010 году в России была принята Национальная стратегия противодействия коррупции.С 2008 года президентом РФ утверждаются Национальные планы по противодействию коррупции. В августе 2021 года указом президента РФ принят и выполняется Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.В апреле 2022 года в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности президент РФ подписал указ об информационной системе противодействия коррупции "Посейдон". Координатором системы выступает администрация президента РФ, а оператором назначена Федеральная служба охраны (ФСО).По данным главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина, с 2011 года по 2020 год в суды было направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 80 миллиардов рублей.В 2022 году следователями СК было установлено 24,6 миллиарда рублей причиненного ущерба от коррупционных преступлений. По сравнению с 2021 годом размер возмещенного ущерба увеличился на 65% (с 2,7 до 4,5 миллиарда рублей). Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 2022 году по результатам антикоррупционных проверок судами с государственных и муниципальных служащих было взыскано более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. Кроме того, судом было принято решение об обращении в доход государства более тысячи биткойнов, эквивалентных сумме свыше 23 миллионов долларов.За первое полугодие 2023 года СК расследовал более 11 тысяч преступлений о коррупции. По оконченным уголовным делам возмещен причиненный ущерб на 4,7 миллиарда рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 10 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ru/20231031/1906318986.html

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справки, коррупция