https://ria.ru/20221208/bastrykin-1837126991.html

Бастрыкин: каждый коррупционер рано или поздно ответит перед законом

Бастрыкин: каждый коррупционер рано или поздно ответит перед законом - РИА Новости, 08.12.2022

Бастрыкин: каждый коррупционер рано или поздно ответит перед законом

Ежегодно 9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:00

2022-12-08T11:00

2022-12-08T11:38

интервью

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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Ежегодно 9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах. О том, как борются с этим злом российские следователи, в каких городах РФ чаще всего совершают коррупционные преступления, и почему отсутствие контроля за оборотом криптовалюты ставит под угрозу общественную безопасность, в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Беседовала Дарина Хануна.– Коррупция – крайне опасное явление, которое наносит существенный вред обществу, его экономической, социальной и другим сферам. Расскажите, как проходит борьба с данной проблемой в нашей стране? Какие результаты? Сколько чиновников ответили перед законом за преступления за последние 10 лет? Сколько денег удалось возместить?– Следственный комитет совместно с другими правоохранительными органами ведет системную работу по выявлению и расследованию коррупционных преступлений. Эта работа выстроена в соответствии с требованиями федерального законодательства и Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным указом президента Российской Федерации. Постоянно принимаются меры к совершенствованию этого направления деятельности, в том числе путем повышения эффективности взаимодействия с правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, участия в разработке антикоррупционного законодательства. В полной мере используются возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при этом организуется совместное планирование мероприятий, исключающее несогласованность действий следователя и оперативных служб, что позволяет своевременно и эффективно реагировать на возникающие трудности.Что касается наших результатов, то за 10 месяцев этого года в суды направлено 8 796 уголовных дел о преступлениях данной категории – это на 10% больше, чем годом ранее (8 011). В рамках этих дел расследовано 23 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 17% больше того же периода прошлого года.По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе и 250 – в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 – при реализации государственного оборонного заказа.Всего же, начиная с 2011 года, перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК РФ. Сумма ущерба по данным делам составила около 220 миллиардов рублей, а благодаря принятым мерам удалось возместить 48 миллиардов. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 148 миллиардов рублей.– А какой ущерб нанесла коррупция за этот год?– В этом году наши следователи установили 24,6 миллиарда рублей причиненного ущерба от коррупционных преступлений. По сравнению с прошлым годом размер возмещенного в ходе следствия ущерба увеличился на 65% (с 2,7 миллиарда рублей до 4,5 миллиарда рублей). Кроме того, наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 57 миллиардов рублей, что в два раза превышает результаты 2021 года.Мы видим, что коррупция наносит колоссальный урон развитию государства, однако нашими следователями принимаются активные меры к добровольному возмещению и аресту имущества обвиняемых.В качестве примера хотел бы напомнить про дело бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева, которое сейчас рассматривается судом. Ему инкриминировано превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.Как установили следователи, он незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организаций отремонтировать белгородскую гимназию, в которой когда-то сам учился, за счет данной организации. В результате компания понесла материальный ущерб. А Глаголев после этого потребовал от того же руководителя передать ему через посредника еще и 10 миллионов рублей в качестве взятки: за это чиновник обещал якобы покровительство. Сейчас бывший чиновник содержится под стражей, а его имущество, стоимость которого превышает 65 миллионов рублей, арестовано.В Томской области расследуется уголовное дело, по которому тоже проходит еще один бывший заместитель губернатора региона Юрий Гурдин. Ему вменяется организация растраты не менее 70 миллионов рублей. В 2020-2021 годах под его непосредственным руководством директор одного из фондов Томской области растратил денежные средства, выделенные из областного бюджета в рамках национального проекта "Образование". В результате принятых органами предварительного следствия мер на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 273 миллионов рублей.– А сколько в целом в этом году попалось на коррупции чиновников и других лиц?– В этом году следователи СК РФ в целом направили в суды уголовные дела в отношении более 9,1 тысячи лиц. Хотел бы отметить, что за девять месяцев этого года в суды было направлено практически столько же дел, сколько за весь прошлый год. Такие результаты – это отражение эффективной и слаженной работы ведомств в борьбе с преступлениями коррупционной направленности.Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, в том числе 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения.Кроме того, среди общего числа уголовных дел, направленных в суды за этот период, хотелось бы отдельно выделить производства в отношении фигурантов с особым правовым статусом. Так, среди них 66 депутатов органов местного самоуправления, 49 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 29 сотрудников МВД, 10 следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета и 10 прокуроров и помощников прокурора. При этом в отношении лиц с особым правовым статусом расследовано 781 преступление.Поэтому каждый служитель закона должен понимать, что рано или поздно, но он ответит перед законом за совершенные им преступления.В частности, на днях завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше трех миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение переквалификации действий представляемого взяткодателем лица, уголовное дело в отношении которого расследовалось органами внутренних дел, на менее тяжкую статью УК РФ, а также за вынесение необходимого процессуального решения по данному уголовному делу и за информирование о его ходе и результатах.– Какие преступления совершаются чаще и преимущественно в каких сферах?– В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток. Так, в этом году в суды направлено более пяти тысяч уголовных дел о взяточничестве, 1169 дел о мошенничестве, что немного больше, чем в прошлом году. Также направлено в суд 458 дел о присвоении или растрате, однако этот показатель незначительно меньше прошлого года.Отталкиваясь от рода деятельности тех, кто был привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, мы видим, что 38,7% деяний связаны с правоприменительной сферой, 12% – с исполнением воинской обязанности и военной службы, 8,5% – со сферой образования и науки, 8,1% – с финансовой деятельностью,7,6% – здравоохранением и социальным обеспечением, 5,9% – эксплуатацией транспорта, 3% – строительством, 2,8% – сферой ЖКХ, 2,4% – организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению, 1,6% – операциями с недвижимым имуществом и 1,5% – с охраной природных ресурсов и экологии.Например, недавно завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителей департаментов Пенсионного фонда России, курирующих блок информационных технологий – Дмитрия Кузнецова, Евгения Турчака, Евгения Никитина, Рубена Энфиаджяна, Константина Янкина и Александра Руднева. По версии следствия, указанные должностные лица Пенсионного фонда, действуя в составе организованной группы, получили от представителей ГК "Техносерв" взятки в общей сумме не менее 197 миллионов рублей за обеспечение гарантированных побед в конкурсах на заключение государственных контрактов с ПФР в сфере IT-технологий юридическим лицам, входящим в ГК "Техносерв".– Говоря о лицах с особым правовым статусом, вспоминаешь не только депутатов, но и "служителей Фемиды" – судей. В обществе бытует мнение, что судья – лицо неприкосновенное, даже если совершает преступление. Насколько сложно привлечь к ответственности таких "служителей Фемиды"?– Безусловно, статус судьи определен Конституцией и федеральными законами Российской Федерации, поэтому для возбуждения в отношении них уголовного дела существует определенный порядок. Для этого требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России. При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача – представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти – весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными. Например, в текущем году было возбуждено уголовное дело в отношении судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой. Она обвиняется в покушении на получение взятки в размере 600 тысяч рублей за назначение подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы. В совершении аналогичного преступления подозревается и судья Ленинского районного суда Владикавказа Родион Антипин. В данном случае сумма взятки за принятие незаконного решения составила 150 тысяч рублей. Судья Майкопского городского суда Павел Агафонов, как установили следователи, получил взятку за принятие решения об удовлетворении исковых требований по гражданскому делу. Ему уже вынесен приговор. Расследовано уголовное дело в отношении судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина по факту получения взяток на сумму более 800 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателю.– Недавно в СМИ появилась информация о новых уголовных делах в отношении бывшего начальника управления ГИБДД Ставропольского края. Не могли бы вы рассказать подробнее.– Да, действительно в ходе расследования уголовного дела сотрудники СК РФ установили 119 новых эпизодов преступной деятельности соучастников, связанных с получением взяток. Кроме того, следствие полагает, что соучастники действовали в составе преступного сообщества, в связи с этим в отношении них возбуждены новые уголовные дела по статьям УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.– А действия бывших сотрудников ГИБДД из Кабардино-Балкарии тоже ведь были квалифицированы как получение взяток в составе преступного сообщества? Как продвигается это расследование?– Сейчас по этому делу к уголовной ответственности привлекаются 12 сотрудников МВД по Кабардино-Балкарской Республике, среди которых организаторы и руководители преступного сообщества – Сергей Рыбников и Юрий Нагоев. Вместе с соучастниками в 2017-2018 годах они получили не менее 43 миллионов рублей за незаконные действия в пользу тех, кто незаконно перевозил алкоголь на территории республики. Хотел бы заметить, что некоторые из фигурантов уже заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела направлены в суд, по одному уже вынесен приговор. А по основному делу фигуранты знакомятся с материалами.Кроме того, также завершены следственные действия по другому похожему делу – в отношении сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю, среди которых большинство занимали должности в ГИБДД ОМВД России по Успенскому району. Они тоже получали взятки за непривлечение к ответственности, в том числе за незаконные перевозки товаров и алкоголя в Краснодарском крае. В настоящее время 11 обвиняемых знакомятся с материалами дела. Ранее перед судом предстали трое фигурантов, с которыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.– В каких регионах расследовано больше всего уголовных дел о коррупции?– Наибольшее количество расследованных преступлений коррупционной направленности было совершено в Москве и Московской области. Связано это с масштабами территорий, а также количеством населения. Кроме того, значительное число уголовных дел о коррупции расследовано в Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Татарстан и ряде других регионов.– Ранее стало известно, что суд арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина. Расскажите подробнее об этом деле.– Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и генеральный директор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба". В ходе выполнения работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков обеспечили подготовку подконтрольным им ООО Институт "Газэнергопроект" проектно-сметной документации, включив в нее завышенные расценки на материалы, и представив на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", выступающему заказчиком работ. В дальнейшем работы были проведены по сильно заниженной цене.– Вы не раз заявляли о необходимости контроля за криптовалютой. Есть ли какие-то результаты? Какие еще необходимы меры, в том числе законодательные изменения, для эффективной борьбы с коррупцией?– Количество преступлений, сопряженных с использованием цифровой валюты, неуклонно растет. Однако до настоящего времени не внесены дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых финансовых активов и цифровой валюты к имуществу. Отсутствие определения процессуального статуса затрудняет наложение на них ареста, а также конфискации.— Не могли бы привести пример?– В одном из регионов расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств несовершеннолетней. Злоумышленник получил доступ к облачному сервису потерпевшей и похитил денежные средства. Держатели банковских карт, на которые были перечислены средства, похищенные у нее, пояснили, что совершили сделки продажи криптовалюты неизвестному лицу на одной из площадок, в ответ им были переведены рубли с банковской карты несовершеннолетней. В этой связи возникает необходимость введения государственного регулирования оборота цифровых валют с определением площадок, посредством которых такой оборот возможен, что усилит оперативные и следственные позиции возможностью при необходимости идентификации лиц, осуществляющих соответствующие сделки. Отсутствие же государственного контроля оборота криптовалюты позволяет преступникам не только ставить под угрозу общественную безопасность, но и проникать в легальную экономику для получения дополнительной незаконной прибыли. При этом невозможно учесть все существующие в стране криптокошельки, а соответственно, и сообщение информации о владении таковыми будет добровольным. Это означает, что невозможно узнать, есть у государственного служащего или у иного лица криптовалюта, до момента ее обмена на фиатные деньги на территории Российской Федерации.О фактах получения взяток в криптовалюте зачастую становится известно в ходе проверочных антикоррупционных мероприятий. Сложившаяся уголовно-правовая практика свидетельствует о необходимости выработки дополнительного правового регулирования, которое способно воспрепятствовать совершению преступлений с использованием цифровых активов как на национальном, так и на международном уровне.– Александр Иванович, завершая наш разговор, по-вашему, хватает ли сотрудникам СК РФ полномочий в борьбе с коррупцией? Или с учетом всех сложностей, с которыми приходится сталкиваться, следует еще внести какие-либо изменения в законодательство для более эффективной работы в этом направлении?– Мы действуем в строгом соответствии с теми полномочиями, которые закреплены в законе. Они позволяют нам качественно расследовать основной массив преступлений, совершенных должностными лицами различного уровня: чиновниками, правоохранителями, судьями.В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (то есть имущества, подлежащего конфискации).Для реализации мер по конфискации активов в случае прекращения уголовного дела на досудебной стадии по нереабилитирующим обстоятельствам целесообразно дополнить главу 29 УПК РФ положениями, позволяющими следователю в случае наличия по уголовному делу имущества, подлежащего конфискации, одновременно с принятием решения о его прекращении возбуждать перед судом ходатайство о применении мер конфискации к имуществу лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено, а также имуществу третьих лиц, являющихся номинальными владельцами.Еще одно предложение касается лиц с особым правовым статусом. В нашей практике были случаи, когда такие лица не сообщают о своем статусе следственным органам, а потом, например, в суде, заявляют об этом. Подобное влечет за собой необходимость отмены процессуальных решений и признание собранных по уголовному делу доказательств недопустимыми. В этой связи представляется актуальным дополнить ст. 447 УПК РФ нормой, в соответствии с которой в случае, если в ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела не установлены сведения о наличии у лица особого статуса, и такое лицо этих сведений не сообщило (последствия этого были разъяснены), процессуальные действия считаются проведенными с соблюдением требований законодательства. То есть если такое лицо не сообщило следственному органу о том, что относится к категории лиц, указанных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, уголовное преследование в отношении такого лица осуществляется в общем порядке.

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https://ria.ru/20221110/prioritety-1830378969.html

https://ria.ru/20221107/meropriyatiya-1829623031.html

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html

https://ria.ru/20220425/korruptsiya-1785316394.html

https://ria.ru/20221129/inoagenty-1835046082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)