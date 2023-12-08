https://ria.ru/20231208/vstrecha-1914687119.html
Глава союза староверов Севастьянов провел в США встречу с Блинкеном
Глава союза староверов Севастьянов провел в США встречу с Блинкеном - РИА Новости, 08.12.2023
Глава союза староверов Севастьянов провел в США встречу с Блинкеном
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что по поручению... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:19
2023-12-08T18:19
2023-12-08T18:24
религия
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вашингтон (штат)
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что по поручению папы неофициально встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и передал ему позицию папы о том, что финансироваться должно восстановление Украины после завершения боевых действий, а не ее вооружение. Он рассказал, что по поручению папы провел неофициальные встречи, в частности, "с госсекретарем США Энтони Блинкеном и представителем парламентского большинства от республиканцев в конгрессе". "В Вашингтоне я нахожусь с миссией от папы Франциска. Папа надеется, что военные действия прекратятся к католическому рождеству, 25 декабря, что к этому времени уже произойдет прекращение огня, и с этого времени начнутся переговоры. Папа считает, что не должно быть никакого больше финансирования на вооружение Украины, должно финансироваться только ее послевоенное восстановление", – сказал РИА Новости Севастьянов. По словам Севастьянова, Папа считает, что США должны понять: народ Украины не желает войны. Глава ВСС отметил, что позицию Папы удалось донести, что и в США тоже заметно желание двигаться в сторону урегулирования конфликта, и что сам папа оптимистично воспринимает перспективы завершения конфликта. "Позиция Папы – что необходимо начать переговоры, потому что Украина сама не хочет войны, и Америка должна выступить одним из посредников между Украиной и Россией. То есть она должна стоять не только на стороне Украины", – добавил Севастьянов. Он также рассказал, что выступил с лекцией о возможности мирного урегулирования на Украине в университете Джорджтауна.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Глава союза староверов Севастьянов провел в США встречу с Блинкеном
Глава ВСС Севастьянов по просьбе Папы Римского провел в США встречу с Блинкеном
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий отношения с папой Римским Франциском, сообщил РИА Новости, что по поручению папы неофициально встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и передал ему позицию папы о том, что финансироваться должно восстановление Украины после завершения боевых действий, а не ее вооружение.
Он рассказал, что по поручению папы провел неофициальные встречи, в частности, "с госсекретарем США Энтони Блинкеном и представителем парламентского большинства от республиканцев в конгрессе".
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"В Вашингтоне я нахожусь с миссией от папы Франциска. Папа надеется, что военные действия прекратятся к католическому рождеству, 25 декабря, что к этому времени уже произойдет прекращение огня, и с этого времени начнутся переговоры. Папа считает, что не должно быть никакого больше финансирования на вооружение Украины, должно финансироваться только ее послевоенное восстановление", – сказал РИА Новости Севастьянов.
По словам Севастьянова, Папа считает, что США должны понять: народ Украины не желает войны. Глава ВСС отметил, что позицию Папы удалось донести, что и в США тоже заметно желание двигаться в сторону урегулирования конфликта, и что сам папа оптимистично воспринимает перспективы завершения конфликта.
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"Позиция Папы – что необходимо начать переговоры, потому что Украина сама не хочет войны, и Америка
должна выступить одним из посредников между Украиной и Россией
. То есть она должна стоять не только на стороне Украины", – добавил Севастьянов.
Он также рассказал, что выступил с лекцией о возможности мирного урегулирования на Украине в университете Джорджтауна.
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