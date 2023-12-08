https://ria.ru/20231208/tekhnika-1914512849.html

Не видим главного. В США заметили странную деталь на фото новых бригад ВСУ

Не видим главного. В США заметили странную деталь на фото новых бригад ВСУ - РИА Новости, 08.12.2023

Не видим главного. В США заметили странную деталь на фото новых бригад ВСУ

На фотографиях пяти новых механизированных бригад ВСУ практически не видно боевой техники, им могут выдать устаревшие советские машины, заявил военный... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:25

2023-12-08T07:25

2023-12-08T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На фотографиях пяти новых механизированных бригад ВСУ практически не видно боевой техники, им могут выдать устаревшие советские машины, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.Сейчас в процессе формирования находятся пять новых механизированных бригад ВСУ: 150-я, 151-я, 152-я, 153-я и 154-я, пояснил Экс."Ни на одном из фото (новых механизированных бригад ВСУ. — Прим. ред.) не видно, однако, техники бригад. Старенькая БМП-1 появляется на некоторых фотографиях, но она, вероятно, принадлежит учебной части", — заметил журналист.Экс обратил внимание, что отсутствие боевых машин пехоты превращает механизированные бригады в обычную легкую пехоту. Обозреватель предположил, что новые подразделения ВСУ не получат западных боевых машин, поскольку в украинской армии опасаются быстрой потери новой техники в бою. По мнению Экса, бригады, скорее всего, получат устаревшие советские БМП-1, которые отличаются крайне слабой защитой экипажа. Кроме того, есть опасность, что новым бригадам дадут бронетранспортеры МТ-ЛБ или даже грузовики в качестве замены штатных боевых машин пехоты, считает журналист."В реальности они (новые бригады ВСУ. — Прим. ред.) могут пойти в бой на слабобронированных бронемашинах — с очевидным влиянием на боевые возможности (бригад. — Прим. ред.)", — отметил Экс.Ранее газета The Washington Post сообщала, что у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.Украинские войска уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/brigada-1913520506.html

https://ria.ru/20231205/novosti-1913786369.html

https://ria.ru/20231130/tanki-1912813606.html

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в мире, сша, вооруженные силы украины, бмп-1, forbes, мтлб