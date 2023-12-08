https://ria.ru/20231208/shvetsiya-1914606614.html

Эрдоган заявил, что не может одобрить членство Швеции в НАТО без парламента

Эрдоган заявил, что не может одобрить членство Швеции в НАТО без парламента - РИА Новости, 08.12.2023

Эрдоган заявил, что не может одобрить членство Швеции в НАТО без парламента

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не может "сделать шаг" по одобрению членства Швеции в НАТО без парламента, ждет "вклада солидарности" от США. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:08

2023-12-08T14:08

2023-12-08T14:08

швеция

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не может "сделать шаг" по одобрению членства Швеции в НАТО без парламента, ждет "вклада солидарности" от США. Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США сообщили, что глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил коллегам по НАТО во вторник, что усердно работает над ратификацией заявки Швеции о вступлении в альянс, которая может произойти до конца года. Вероятность ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО до конца года имеется, но конкретных дат, когда это произойдет, пока нет, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе. "…Если у вас (у США) есть конгресс, то у меня есть парламент. Вы говорите, что сделаете шаг по вопросу F-16 после того, как пропустите его через конгресс, у меня тоже есть парламент. Я не могу сделать такой шаг (по одобрению членства Швеции в НАТО - ред.), не пройдя через парламент. Если мы две страны-союзницы в НАТО, то вы делаете свою часть одновременно в знак солидарности, а наш парламент принимает необходимое решение. Так оно и есть", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Греции. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231116/turtsiya-1909737196.html

швеция

турция

сша

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швеция, в мире, турция, нато, f-16, сша, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, евросоюз