https://ria.ru/20231208/metro-1914688606.html
В Ленинградской области оценили перспективы запуска первой станции метро
В Ленинградской области оценили перспективы запуска первой станции метро - РИА Новости, 08.12.2023
В Ленинградской области оценили перспективы запуска первой станции метро
Точные сроки запуска первой в Ленинградской области станции метро в городе Кудрово пока не определены, это может быть 2027-2029 год, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:22
2023-12-08T18:22
2023-12-08T18:22
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Точные сроки запуска первой в Ленинградской области станции метро в городе Кудрово пока не определены, это может быть 2027-2029 год, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Мы в бюджете 2024-2025 годов заложили финансовые средства на благоустройство и финансовые средства на выкуп земельных участков и передачу их в последующем в собственность Санкт-Петербурга для того, чтобы появилась… станция. Свои обязательства мы выполнили, и мы зарезервировали и готовим всю необходимую документацию для строительства депо (необходимого для открытия и эксплуатации новой станции – ред.)", - рассказал Дрозденко журналистам. По его словам, власти Петербурга подтвердили планы по продлению линии метро в Ленобласть. "Сроки немного плавают – то 2027 год, то 2028, то даже… 2029 – все зависит от того, насколько будет подтверждено софинансирование данного проекта из федерального бюджета", - пояснил губернатор Ленобласти. В марте 2022 года власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция метро "Кудрово". Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. В январе 2022 года сообщалось, что необходимый объем финансирования новых объектов подземки – 73,43 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231201/peterburg-1913205904.html
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ленинградская область, санкт-петербург, александр дрозденко
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко
В Ленинградской области оценили перспективы запуска первой станции метро
Дрозденко: сроки ввода первой в Ленобласти станции метро пока не определены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Точные сроки запуска первой в Ленинградской области станции метро в городе Кудрово пока не определены, это может быть 2027-2029 год, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Мы в бюджете 2024-2025 годов заложили финансовые средства на благоустройство и финансовые средства на выкуп земельных участков и передачу их в последующем в собственность Санкт-Петербурга
для того, чтобы появилась… станция. Свои обязательства мы выполнили, и мы зарезервировали и готовим всю необходимую документацию для строительства депо (необходимого для открытия и эксплуатации новой станции – ред.)", - рассказал Дрозденко журналистам.
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По его словам, власти Петербурга подтвердили планы по продлению линии метро в Ленобласть.
"Сроки немного плавают – то 2027 год, то 2028, то даже… 2029 – все зависит от того, насколько будет подтверждено софинансирование данного проекта из федерального бюджета", - пояснил губернатор Ленобласти.
В марте 2022 года власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории для электродепо "Правобережное", на базе которого откроется новая станция метро "Кудрово". Эта станция станет продолжением Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена. В январе 2022 года сообщалось, что необходимый объем финансирования новых объектов подземки – 73,43 миллиарда рублей.
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