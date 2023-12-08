https://ria.ru/20231208/lekarstvo-1914622327.html

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции - РИА Новости, 08.12.2023

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения деменции "Ривастигмин Канон", препарат будет на 16%... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:55

2023-12-08T14:55

2023-12-08T14:55

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

деменция

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения деменции "Ривастигмин Канон", препарат будет на 16% дешевле импортного аналога, сообщило ведомство в Telegram-канале. "ФАС согласовала цены на препарат для лечения деменции "Ривастигмин Канон". Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования "Ривастигмин". Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%", - говорится в сообщении. По данным ведомства, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 миллиграмма составила 477 рублей. Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Экселон", цена которого за аналогичный флакон - 565 рублей. Уточняется, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://rsport.ria.ru/20221027/mozg-1827337046.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), деменция