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ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции - РИА Новости, 08.12.2023
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14:55 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/lekarstvo-1914622327.html
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции - РИА Новости, 08.12.2023
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения деменции "Ривастигмин Канон", препарат будет на 16%... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:55
2023-12-08T14:55
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
деменция
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения деменции "Ривастигмин Канон", препарат будет на 16% дешевле импортного аналога, сообщило ведомство в Telegram-канале. "ФАС согласовала цены на препарат для лечения деменции "Ривастигмин Канон". Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования "Ривастигмин". Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%", - говорится в сообщении. По данным ведомства, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 миллиграмма составила 477 рублей. Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Экселон", цена которого за аналогичный флакон - 565 рублей. Уточняется, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), деменция
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Деменция
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения деменции

ФАС согласовала цены на дженерик для лечения деменции "Ривастигмин Канон"

© Flickr / Okko PyykköТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Flickr / Okko Pyykkö
Таблетки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения деменции "Ривастигмин Канон", препарат будет на 16% дешевле импортного аналога, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"ФАС согласовала цены на препарат для лечения деменции "Ривастигмин Канон". Это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования "Ривастигмин". Согласованные ведомством предельные отпускные цены на него снижены в среднем на 16%", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, цена за упаковку из 28 таблеток в дозировке 1,5 миллиграмма составила 477 рублей. Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Экселон", цена которого за аналогичный флакон - 565 рублей.
Уточняется, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Деменция
 
 
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