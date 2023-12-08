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Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 08.12.2023
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19:27 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/lekarstva-1914709095.html
Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства
Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 08.12.2023
Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства
Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев этого года, что ниже уровня... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:27
2023-12-08T19:27
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев этого года, что ниже уровня инфляции, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. "По данным мониторинга цен на ЖНВЛП в аптечных и медицинских организациях за 11 месяцев 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился на 3,8%, что ниже уровня инфляции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что средний рост цен за месяц - 0,4% по данным Росстата — тоже значительно ниже месячной инфляции. Согласно сообщению Росздравнадзора, система государственной регистрации цен на лекарственные препараты показывает эффективность в контроле уровня цен и сохранении доступности лекарств на рынке. Согласно Росстату, лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, подорожали на 0,9% в ноябре по сравнению с октябрем.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

Росздравнадзор: цены на жизненно важные лекарства в РФ выросли на 3,8%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота аптеки
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев этого года, что ниже уровня инфляции, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
"По данным мониторинга цен на ЖНВЛП в аптечных и медицинских организациях за 11 месяцев 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился на 3,8%, что ниже уровня инфляции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что средний рост цен за месяц - 0,4% по данным Росстата — тоже значительно ниже месячной инфляции. Согласно сообщению Росздравнадзора, система государственной регистрации цен на лекарственные препараты показывает эффективность в контроле уровня цен и сохранении доступности лекарств на рынке.
Согласно Росстату, лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, подорожали на 0,9% в ноябре по сравнению с октябрем.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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