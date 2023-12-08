https://ria.ru/20231208/lekarstva-1914709095.html

Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 08.12.2023

Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев этого года, что ниже уровня... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:27

2023-12-08T19:27

2023-12-08T19:27

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев этого года, что ниже уровня инфляции, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. "По данным мониторинга цен на ЖНВЛП в аптечных и медицинских организациях за 11 месяцев 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента повысился на 3,8%, что ниже уровня инфляции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что средний рост цен за месяц - 0,4% по данным Росстата — тоже значительно ниже месячной инфляции. Согласно сообщению Росздравнадзора, система государственной регистрации цен на лекарственные препараты показывает эффективность в контроле уровня цен и сохранении доступности лекарств на рынке. Согласно Росстату, лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, подорожали на 0,9% в ноябре по сравнению с октябрем.

https://ria.ru/20231206/lekarstva-1914195726.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество