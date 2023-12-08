https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html
Меликов рассказал о проблеме, приведшей к беспорядкам в Махачкале
Меликов рассказал о проблеме, приведшей к беспорядкам в Махачкале - РИА Новости, 08.12.2023
Меликов рассказал о проблеме, приведшей к беспорядкам в Махачкале
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие в конце октября, вскрыли проблему незанятости молодежи в регионе, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:37
2023-12-08T06:37
2023-12-08T10:56
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие в конце октября, вскрыли проблему незанятости молодежи в регионе, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов. "Конечно, мы сделали выводы. Мы и до этого большую работу проводили и с молодежью, и с неформальными организациями, но это событие, которое произошло 29 октября, оно показало нам новые пути и новые направления работы, потому что мы увидели новую проблему — незанятой молодежи в возрасте от 22 до 25 лет. В основном они представляли ту группу бесчинствующих", — рассказал Меликов в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.По его словам, к таким действиям привела в том числе нехватка образования. "Я просто уверен, что абсолютное большинство участников беспорядков не понимают, что такое Палестина, что такое Палестинское государство, что такое ближневосточный конфликт", — отметил глава региона. Он еще раз подчеркнул, что беспорядки в аэропорту были спровоцированы "враждебными Российской Федерации силами" извне. Для дагестанцев "неприемлемы ни антисемитизм, ни другие формы националистических проявлений", указал руководитель республики. "Я не побоюсь сказать, что больше всех были удивлены сами дагестанцы — тем, что произошло в аэропорту. Не удивлены — в шоке были", — подчеркнул он. Глава республики также отметил действия правоохранителей в тот вечер: "не применяли оружие и специальные средства на поражение". Были задействованы только предупреждающие меры, подчеркнул он. Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
https://ria.ru/20231110/dagestan-1908537633.html
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махачкала, палестина, сергей меликов, общество, республика дагестан, россия
Махачкала, Палестина, Сергей Меликов, Общество, Республика Дагестан, Россия
Меликов рассказал о проблеме, приведшей к беспорядкам в Махачкале
Меликов: беспорядки в аэропорту Махачкалы вскрыли проблему незанятости молодежи
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие в конце октября, вскрыли проблему незанятости молодежи в регионе, заявил РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов.
"Конечно, мы сделали выводы. Мы и до этого большую работу проводили и с молодежью, и с неформальными организациями, но это событие, которое произошло 29 октября, оно показало нам новые пути и новые направления работы, потому что мы увидели новую проблему — незанятой молодежи в возрасте от 22 до 25 лет. В основном они представляли ту группу бесчинствующих", — рассказал Меликов в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
По его словам, к таким действиям привела в том числе нехватка образования. "Я просто уверен, что абсолютное большинство участников беспорядков не понимают, что такое Палестина
, что такое Палестинское государство, что такое ближневосточный конфликт", — отметил глава региона.
Он еще раз подчеркнул, что беспорядки в аэропорту были спровоцированы "враждебными Российской Федерации силами" извне. Для дагестанцев "неприемлемы ни антисемитизм, ни другие формы националистических проявлений", указал руководитель республики.
Власти Дагестана предупредили о новых попытках дестабилизировать ситуацию
"Я не побоюсь сказать, что больше всех были удивлены сами дагестанцы — тем, что произошло в аэропорту. Не удивлены — в шоке были", — подчеркнул он.
Глава республики также отметил действия правоохранителей в тот вечер: "не применяли оружие и специальные средства на поражение". Были задействованы только предупреждающие меры, подчеркнул он.
Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Дагестанцы не повелись на призывы выйти на незаконные акции, заявил Меликов