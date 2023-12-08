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Скандалы с участием сына президента США Хантера Байдена

Скандалы с участием сына президента США Хантера Байдена - РИА Новости, 08.12.2023

Скандалы с участием сына президента США Хантера Байдена

Хантер Байден – американский адвокат и бизнесмен, сын 46-го президента США Джо Байдена. После окончания Йельского университета работал юристом и консультантом в РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:26

2023-12-08T12:26

справки

сша

хантер байден

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Хантер Байден – американский адвокат и бизнесмен, сын 46-го президента США Джо Байдена. После окончания Йельского университета работал юристом и консультантом в банковской холдинговой компании MBNA America, где дослужился до исполнительного вице-президента. В 2001-2008 годах был соучредителем лоббистской фирмы Oldaker, Biden & Belair. В 2006-2010 года владел группой хедж-фондов Paradigm Global Advisors. В 2014-2019 годах был членом правления нефтегазового холдинга Burisma, занимающегося добычей углеводородов на Украине. Хантер Байден известен скандалами, связанными с коррупцией.В октябре 2020 года издание New York Post опубликовало ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в его бытность вице-президентом своим работодателям в украинской фирме Burisma. 45-й президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.В августе 2023 года британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем сообщила, что сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского.Согласно публикации, "электронные письма показывают, что Хантер Байден помогал координировать план с демократическими стратегами для "прикрытия любых дел" против владельца предположительно коррумпированной украинской газовой фирмы Burisma и "добыть данные" на офис генерального прокурора страны".Издание ссылается на электронные письма, полученные с пропавшего ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры. На тот момент Злочевский также находился под расследованием ФБР и британской разведки об отмывании денег. После полученного письма Хантер привлек партнера из юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner, а также компанию по расследованиям Nardello & Co для разработки ответных мер помощи Burisma.Позднее Хантер подключил к помощи газовой фирме консалтинговую компанию из Вашингтона Blue Star Strategies, которой управляли бывшие представители администрации экс-президента США Билла Клинтона. Конечной целью их услуг в переписке указывалось "закрытие любых дел" против Злочевского на Украине.Хантера Байдена также обвиняют в причастности к увольнению прокурора Украины Виктора Шокина. В июле 2023 года сенатор Чак Грассли опубликовал документ, в котором говорится, что Джо Байден и его сын Хантер якобы "вынудили" генерального директора Burisma Николая Злочевского выплатить им миллионы долларов в обмен на их помощь в увольнении украинского прокурора, расследовавшего деятельность компании. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в 2016 году был отправлен в отставку после того, как инициировал расследование деятельности украинской газовой компании Burisma. Шокин и намеревался выступить в Конгрессе, но не смог, так как ему не дали визу.Как сообщает Fox News, в документах упоминается информатор, который в курсе всех схем. Так, например, в документах говорится, что у главы Burisma Николая Злочевского есть множество текстовых сообщений, подтверждающих, что его вынуждали переводить деньги Байденам. Также в бумагах прямо указывается, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".Информатор, как отмечается в бумагах, даже процитировал Николая Злочевского, который на вопрос, не повлияет ли коррупционное расследование, которое тогда вел против компании генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, на планы Burisma выйти на американский рынок, ответил: "Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца". В августе 2023 года экс-прокурор Украины в интервью телеканалу Fox News, заявил, что, по его "личному твердому убеждению", его увольнение бывшим президентом Украины Петром Порошенко было "оплачено" и произошло под давлением Вашингтона. Впрочем, как уточняет Fox News, он не привел доказательств. При этом в Белом доме в ответ на заявления Шокина заявили, что Fox News "предоставляет платформу для лжи бывшему украинскому генеральному прокурору". Однако, как напоминает Fox News, в январе 2018 года Байден, выступая в американском Совете по международным отношениям, сам хвастался тем, как оказал давление на Порошенко, чтобы тот уволил Шокина. Тогда Байден пригрозил, что Вашингтон не предоставит Киеву кредит на один миллиард долларов, если генпрокурор не будет уволен.В 2020 году стало известно, что Хантер Байден также находится под следствием министерства юстиции США, которое расследовало налоговые дела сына президента страны. Расследование велось прокуратурой США в штате Делавэр. По словам людей, знакомых с материалами дела, оно было открыто в конце 2018 года и включало расследования потенциальных уголовных нарушений налогового законодательства и законодательства об отмывании денег. По словам тех же источников, аспект дела об отмывании денег не получил развития после того, как агенты ФБР не смогли собрать достаточно доказательств для обвинения. Налоговые вопросы привлекли внимание агентов ФБР после того, как в конце 2018 года они начали расследование по отмыванию денег в финансовых делах Хантера Байдена под руководством тогдашнего генерального прокурора Джеффа Сешнса.В июне 2023 года Хантер Байден согласился признать себя виноватым по двум пунктам обвинения в неуплате налогов за 2017 и 2018 годы и быть приговоренным к испытательному сроку.По данным министерства юстиции, Хантер Байден задолжал более 100 тысяч долларов налогов за каждый из двух лет. Кроме того, в соглашение входил пункт, который предполагал исключить судебное преследование Байдена в связи с покупкой им пистолета в 2018 года в период, когда тот употреблял наркотики. Данное правонарушение по законодательству США карается уголовным наказанием.Однако уже в июле 2023 года федеральный судья штата Делавэр Мэриеллен Норейка из-за политического вмешательства в ход дела приостановила предложенную сделку о признании вины между Хантером Байденом и министерством юстиции, которая должна была урегулировать обвинения в неуплате налогов.В сентябре 2023 года министерство юстиции США предъявило обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия сыну президента Байдена после провала сделки о признании вины и на фоне расследования импичмента действующему президенту США Джо Байдену, проводимого республиканцами в Палате представителей. Однако вопрос о налогах в данный отрезок времени затронут не был. 8 декабря 2023 года стало известно, что Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов в период с 2016 по 2020 год, как следует из текста судебного документа. В обвинительном заключении ему вменяется неуплата налогов, уклонение от уплаты налогов и подача ложной или фальсифицированной налоговой декларации. Также утверждается, что вместо уплаты налогов он потратил этот доход на множество личных вещей, начиная от аренды Lamborghini и заканчивая роскошными отелями и услугами сопровождения. Многие из этих покупок, по словам правительства, были классифицированы Хантером Байденом как коммерческие расходы. В случае признания виновным ему грозит до 17 лет тюремного заключения. Кроме того, Хантера Байдена и его партнеров обвиняют в получении миллионов долларов от иностранных граждан. В августе 2023 года председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймс Комер со ссылкой на банковские документы опубликовал информацию о том, что президент США Джо Байден, его сын Хантер и их деловые партнеры получали деньги от бизнесменов из России, Казахстана и Украины, когда господин Байден еще был вице-президентом. В документе, в частности, утверждается, что подставная компания Хантера Байдена получила 3,5 миллиона долларов в феврале 2014 года от Елены Батуриной, президента компании Inteco Management.Комер опубликовал меморандум в рамках расследования схем "по продаже влияния" семьей Байденов. Сообщается, что во время вице-президентства Джо Байдена его сын Хантер со своими деловыми партнерами получил более 20 миллионов долларов от иностранных партнеров.Утверждается, что 3,5 миллиона долларов от госпожи Батуриной поступили на счет подставной компании Хантера Байдена и его делового партнера Девона Арчера Rosemont Seneca Thornton, из них один миллион впоследствии был переведен на личный счет господина Арчера, а 2,5 миллиона долларов были отправлены на финансирование Rosemont Seneca Bohai. Эту компанию, как сообщается в меморандуме, господа Байден и Арчер использовали для получения денег из зарубежных источников.В документе говорится, что весной 2014 года экс-министр экологии и природных ресурсов Украины и президент крупнейшей газодобывающей компании страны Burisma Holdings Николай Злочевский перевели Девону Арчеру и Хантеру Байдену по одному миллиону. Кроме того, утверждается, что он ввел их в совет директоров Burisma. Вскоре после платежей Украину посетил вице-президент Джо Байден, сообщил господин Комер.Кроме того, в меморандуме сообщается, что весной 2014 года казахстанский предприниматель Кенес Ракишев перевел на счет Rosemont Seneca Bohai 142,3 тысячи долларов, а на следующий день Хантер Байден за ту же сумму приобрел спортивный автомобиль. У Хантера Байден неоднократно возникали проблемы с алкоголем и наркотиками. В 2003 году он прошел курс лечения от алкоголизма и присоединился к сообществу анонимных алкоголиков, у него несколько раз случился рецидив. В 2014 году его уволили из резерва ВМС США, куда он получил назначение годом ранее, после того, как у него обнаружили положительный результат теста на кокаин. Хантер Байден также неоднократно попадал в сексуальные с скандалы. В октябре 2015 года Хантер расстался со своей женой Кэтлин. Она подала на развод в 2016 году и в документах жаловалась, что Хантер "чрезмерно тратил на свои интересы, включая наркотики, алкоголь, проституток, стриптиз-клубы и подарки для женщин, с которыми он вступает в сексуальные отношения".В октябре 2020 года адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата на пост главы государства Джо Байдена нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками.В июле 2022 года стало известно о новом скандале, в центре которого оказался Хантер Байден. В распоряжении газеты Daily Mail оказались фотографии отчетов о подозрительной деятельности от банка JPMorgan Chase. Главный их фигурант – некая украинка Екатерина Морева, проживавшая в Нью-Йорке и Флориде. Именно с ней Байден-младший расплачивался за услуги проституток. На них Хантер в общей сложности потратил больше 30 тысяч долларов за период с ноября 2018 года по март 2019 года. Деньги уходили в том числе с их совместного счета с бывшей женой Кэтлин.В США существует так называемый закон Манна о торговле людьми. Перевозка проституток из штата в штат является его прямым нарушением. Оплатив их билеты, Хантер нарушил закон Манна, который устанавливает ответственность за перемещение людей с целью проституции. В октябре 2023 года стало известно, что банковские следователи подозревали сына президента США Джо Байдена Хантера в связи с "восточноевропейской сетью секс-торговли людьми" и фальсификации чеков для выплат проституткам. По данным британской газеты Daily Mail, "Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции".В статье отмечается, что следователи наблюдали за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми. По данным СМИ, в этой схеме был замешан сын Джо Байдена.Уточняется, что в документе, который банк Wells Fargo предоставил Минфину США 17 декабря 2019, указаны "25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на почти семь миллионов долларов, несколько из которых включают чеки от Хантера, которые, как они предполагают, могли быть подделаны, чтобы скрыть его платежи проституткам с его делового счета".Издание также информирует, что с сетью связана "находящаяся в Китае компания, в которую отправлялись деньги". В 2018 году у Хантера Байдена обнаружился внебрачный ребенок. Некая Лунден Алексис Робертс заявила, что родила от Байдена, и подала в суд штата Арканзас заявление о признании отцовства. Пол ребенка не уточнялся. Хантер отвергал сексуальные отношения с Робертс. Тест ДНК в ноябре 2019 года подтвердил отцовство Хантера Байдена. В январе 2020 года стало известно, что что Хантер Байден согласился на сделку с Лунден Алексис Робертс. Согласно решению суда, он будет ежемесячно платить алименты на ребенка, а также выплатит накопившуюся задолженность и оплатит судебные издержки Робертс. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, хантер байден