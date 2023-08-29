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СМИ: сын Байдена помогал закрывать дела против главы украинской Burisma - РИА Новости, 29.08.2023
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23:14 29.08.2023 (обновлено: 23:17 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/dela-1893034036.html
СМИ: сын Байдена помогал закрывать дела против главы украинской Burisma
СМИ: сын Байдена помогал закрывать дела против главы украинской Burisma - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: сын Байдена помогал закрывать дела против главы украинской Burisma
Сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:14
2023-08-29T23:17
в мире
сша
хантер байден
федеральное бюро расследований сша
николай злочевский
украина
вашингтон (штат)
виктор шокин
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем. "Электронные письма показывают, что Хантер Байден помогал координировать план с демократическими стратегами для "прикрытия любых дел" против владельца предположительно коррумпированной украинской газовой фирмы Burisma и "добыть данные" на офис генерального прокурора страны", - говорится в публикации. Издание ссылается на электронные письма, полученные с пропавшего ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры. "Нам срочно нужен ваш совет, как вы могли бы использовать свое влияние, чтобы передать сообщение / сигнал и прочее для прекращения того, что мы считаем политически мотивированными действиями", - цитирует газета содержание письма Пожарского, который также писал о собственных "безуспешных попытках" решить проблему. На тот момент Злочевский также находился под расследованием ФБР и британской разведки об отмывании денег. После полученного письма Хантер привлек партнера из юридической фирмы Boies, Schiller &amp; Flexner, а также компанию по расследованиям Nardello &amp; Co для разработки ответных мер помощи Burisma. Позднее Хантер подключил к помощи газовой фирме консалтинговую компанию из Вашингтона Blue Star Strategies, которой управляли бывшие представители администрации экс-президента США Билла Клинтона. Конечной целью их услуг в переписке указывалось "закрытие любых дел" против Злочевского на Украине. В результате привлеченные при содействии Хантера консультанты, как отмечается, занимались "лоббированием представителей государственного департамента от имени Burisma". Сообщается, что у Хантера запрашивалась возможная помощь со стороны Джо Байдена, который на тот момент занимал должность вице-президента США. Таким образом, пишет газета, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на 1 миллиард долларов, если Шокин не будет уволен. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html
https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html
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сша
украина
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в мире, сша, хантер байден, федеральное бюро расследований сша, николай злочевский, украина, вашингтон (штат), виктор шокин
В мире, США, Хантер Байден, Федеральное бюро расследований США, Николай Злочевский, Украина, Вашингтон (штат), Виктор Шокин
СМИ: сын Байдена помогал закрывать дела против главы украинской Burisma

Daily Mail: сын Байдена помогал в закрытии дел против главы украинской Burisma

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем.
«
"Электронные письма показывают, что Хантер Байден помогал координировать план с демократическими стратегами для "прикрытия любых дел" против владельца предположительно коррумпированной украинской газовой фирмы Burisma и "добыть данные" на офис генерального прокурора страны", - говорится в публикации.
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Издание ссылается на электронные письма, полученные с пропавшего ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.
«
"Нам срочно нужен ваш совет, как вы могли бы использовать свое влияние, чтобы передать сообщение / сигнал и прочее для прекращения того, что мы считаем политически мотивированными действиями", - цитирует газета содержание письма Пожарского, который также писал о собственных "безуспешных попытках" решить проблему.
На тот момент Злочевский также находился под расследованием ФБР и британской разведки об отмывании денег. После полученного письма Хантер привлек партнера из юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner, а также компанию по расследованиям Nardello & Co для разработки ответных мер помощи Burisma.
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Позднее Хантер подключил к помощи газовой фирме консалтинговую компанию из Вашингтона Blue Star Strategies, которой управляли бывшие представители администрации экс-президента США Билла Клинтона. Конечной целью их услуг в переписке указывалось "закрытие любых дел" против Злочевского на Украине.
В результате привлеченные при содействии Хантера консультанты, как отмечается, занимались "лоббированием представителей государственного департамента от имени Burisma". Сообщается, что у Хантера запрашивалась возможная помощь со стороны Джо Байдена, который на тот момент занимал должность вице-президента США.
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Таким образом, пишет газета, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на 1 миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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