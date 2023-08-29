СМИ: сын Байдена помогал закрывать дела против главы украинской Burisma
Daily Mail: сын Байдена помогал в закрытии дел против главы украинской Burisma
© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Сын американского президента Хантер Байден помогал координировать план по закрытию дел против главы и владельца украинской газовой компании Burisma Николая Злочевского, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на копии электронных писем.
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"Электронные письма показывают, что Хантер Байден помогал координировать план с демократическими стратегами для "прикрытия любых дел" против владельца предположительно коррумпированной украинской газовой фирмы Burisma и "добыть данные" на офис генерального прокурора страны", - говорится в публикации.
Издание ссылается на электронные письма, полученные с пропавшего ноутбука Хантера Байдена. В одном из них, датированном 12 мая 2014 года, сын нынешнего президента США получил письмо от топ-менеджера Burisma Вадима Пожарского, в котором сообщалось о том, что в отношении Злочевского могло вестись расследование украинской прокуратуры.
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"Нам срочно нужен ваш совет, как вы могли бы использовать свое влияние, чтобы передать сообщение / сигнал и прочее для прекращения того, что мы считаем политически мотивированными действиями", - цитирует газета содержание письма Пожарского, который также писал о собственных "безуспешных попытках" решить проблему.
На тот момент Злочевский также находился под расследованием ФБР и британской разведки об отмывании денег. После полученного письма Хантер привлек партнера из юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner, а также компанию по расследованиям Nardello & Co для разработки ответных мер помощи Burisma.
Позднее Хантер подключил к помощи газовой фирме консалтинговую компанию из Вашингтона Blue Star Strategies, которой управляли бывшие представители администрации экс-президента США Билла Клинтона. Конечной целью их услуг в переписке указывалось "закрытие любых дел" против Злочевского на Украине.
В результате привлеченные при содействии Хантера консультанты, как отмечается, занимались "лоббированием представителей государственного департамента от имени Burisma". Сообщается, что у Хантера запрашивалась возможная помощь со стороны Джо Байдена, который на тот момент занимал должность вице-президента США.
Таким образом, пишет газета, Джо Байден во время визита в Киев в декабре 2015 года публично призывал к реформе офиса генпрокурора Виктора Шокина, а также угрожал в разговоре с экс-президентом Петром Порошенко лишить Украину помощи США на 1 миллиард долларов, если Шокин не будет уволен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.