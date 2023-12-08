https://ria.ru/20231208/abort-1914551139.html

Псковский губернатор предложил комплексный подход к проблеме абортов

Псковский губернатор предложил комплексный подход к проблеме абортов - РИА Новости, 08.12.2023

Псковский губернатор предложил комплексный подход к проблеме абортов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в Telegram-канале, что предложил региональному парламенту принять закон, запрещающий склонять женщин к... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:35

2023-12-08T11:35

2023-12-08T11:35

здоровье - общество

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в Telegram-канале, что предложил региональному парламенту принять закон, запрещающий склонять женщин к абортам и предполагающий поощрение тех медиков, которые убедят пациенток отказаться от прерывания беременности. "Учитывая непростую демографию региона, считаю, что эта проблема требует особого внимания. Вместе с тем одними запретами ничего не добиться, нужен комплексный подход. Поэтому внёс на рассмотрение депутатов областного собрания несколько предложений: принять региональный закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности… внедрить систему поощрения для медработников, которые убедили женщину отказаться от прерывания беременности", - написал Ведерников.По его словам, соответствующий закон также должен предусматривать дополнительные меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин в виде ежемесячных выплат на питание. Как отметил Ведерников, несмотря на стабильное снижение количества абортов в Псковской области (1,5 тысячи в 2022 году против 2,7 тысячи в 2020 году), к ним прибегают около 20% беременных женщин. Ранее в декабре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство точно не пойдет по пути запрета и криминализации абортов. В ряде регионов РФ в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты начали запрещать аборты в клиниках, в том числе частных.

https://ria.ru/20231201/fom-1913243737.html

https://ria.ru/20231123/abort-1911135078.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, псковская область, михаил ведерников