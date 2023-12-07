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Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки - РИА Новости, 07.12.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
17:13 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sotspodderzhka-1914440350.html
Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки
Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки - РИА Новости, 07.12.2023
Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки
Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:13
2023-12-07T17:13
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
поддержка
дети
общество
рашид темрезов
бюджет
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ЧЕРКЕССК, 7 дек - РИА Новости. Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Указанные меры поддержки реализуются на территории республики на федеральном и региональном уровнях. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил кабмину в республиканском бюджете следующего года неукоснительно сохранить действующие меры поддержки различным категориям граждан, включая семьи участников СВО, многодетным и социально незащищенным. Глава региона также поручил правительству КЧР в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом семьи в 2024 году сформировать план мероприятий, который бы отражал не только событийный контекст, но и носил практический характер. Это касается поддержки образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры, которые являются центрами семейного досуга, оздоровления и обучения.
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карачаево-черкесская республика (кчр), поддержка, дети, общество, рашид темрезов, бюджет
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), поддержка, Дети, Общество, Рашид Темрезов, Бюджет

Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 7 дек - РИА Новости. Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.
Указанные меры поддержки реализуются на территории республики на федеральном и региональном уровнях.
Глава КЧР Рашид Темрезов поручил кабмину в республиканском бюджете следующего года неукоснительно сохранить действующие меры поддержки различным категориям граждан, включая семьи участников СВО, многодетным и социально незащищенным.
Глава региона также поручил правительству КЧР в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом семьи в 2024 году сформировать план мероприятий, который бы отражал не только событийный контекст, но и носил практический характер.
Это касается поддержки образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры, которые являются центрами семейного досуга, оздоровления и обучения.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей
20 ноября, 19:05
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)поддержкаДетиОбществоРашид ТемрезовБюджет
 
 
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