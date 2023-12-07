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Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки
Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки - РИА Новости, 07.12.2023
Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки
Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:13
2023-12-07T17:13
2023-12-07T17:13
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
поддержка
дети
общество
рашид темрезов
бюджет
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ЧЕРКЕССК, 7 дек - РИА Новости. Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Указанные меры поддержки реализуются на территории республики на федеральном и региональном уровнях. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил кабмину в республиканском бюджете следующего года неукоснительно сохранить действующие меры поддержки различным категориям граждан, включая семьи участников СВО, многодетным и социально незащищенным. Глава региона также поручил правительству КЧР в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом семьи в 2024 году сформировать план мероприятий, который бы отражал не только событийный контекст, но и носил практический характер. Это касается поддержки образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры, которые являются центрами семейного досуга, оздоровления и обучения.
https://ria.ru/20231120/mery_podderzhki-1910656615.html
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карачаево-черкесская республика (кчр), поддержка, дети, общество, рашид темрезов, бюджет
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), поддержка, Дети, Общество, Рашид Темрезов, Бюджет