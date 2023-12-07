https://ria.ru/20231207/sotspodderzhka-1914440350.html

Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки

Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки - РИА Новости, 07.12.2023

Около 40 тысяч семей с детьми в КЧР пользуются 12 мерами соцподдержки

Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:13

2023-12-07T17:13

2023-12-07T17:13

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

поддержка

дети

общество

рашид темрезов

бюджет

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ЧЕРКЕССК, 7 дек - РИА Новости. Для семей с детьми в Карачаево-Черкесии действуют 12 мер социальной поддержки, которыми пользуются около 40 тысяч семей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР. Указанные меры поддержки реализуются на территории республики на федеральном и региональном уровнях. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил кабмину в республиканском бюджете следующего года неукоснительно сохранить действующие меры поддержки различным категориям граждан, включая семьи участников СВО, многодетным и социально незащищенным. Глава региона также поручил правительству КЧР в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом семьи в 2024 году сформировать план мероприятий, который бы отражал не только событийный контекст, но и носил практический характер. Это касается поддержки образовательных учреждений, организаций здравоохранения и культуры, которые являются центрами семейного досуга, оздоровления и обучения.

https://ria.ru/20231120/mery_podderzhki-1910656615.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), поддержка, дети, общество, рашид темрезов, бюджет