https://ria.ru/20231207/rossiya-1914323649.html

Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"

Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия" - РИА Новости, 07.12.2023

Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"

Интерес к выставке-форуму "Россия" у посетителей не снижается. Чем привлекает мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:58

2023-12-07T13:58

2023-12-07T18:02

фото

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

михаил мишустин

акылбек жапаров

киргизия

николай валуев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914314966_0:218:3142:1986_1920x0_80_0_0_130d12315ad9b3cd686dd13766a320ee.jpg

Интерес к выставке-форуму "Россия" у посетителей не снижается. Чем привлекает мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

киргизия

кировская область

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, санкт-петербург, михаил мишустин, акылбек жапаров, киргизия, николай валуев, кировская область, саратовская область, республика дагестан