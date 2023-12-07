Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.
Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.
Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.
Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.
Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.
В рамках выставки прошел День Кировской области.
В рамках выставки прошел День Кировской области.
Регион представил свои главные достижения.
На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.
На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.
На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.
На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.
Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Свои достижения представила Оренбургская область.
Свои достижения представила Оренбургская область.
Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.
Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.
Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.
Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.
В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.
В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.
На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".
На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".
Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.
Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.
Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.
Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.
В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.
В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.
Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".
Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".