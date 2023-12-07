https://ria.ru/20231207/rf-1914353938.html

Любовь к России объединяет всех старообрядцев, заявил митрополит Корнилий

Любовь к России объединяет всех старообрядцев, заявил митрополит Корнилий - РИА Новости, 07.12.2023

Любовь к России объединяет всех старообрядцев, заявил митрополит Корнилий

Все согласия старообрядцев в России объединяет любовь к родине и ее традиции, сказал на открытии Международного старообрядческого форума в Москве глава Русской... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:02

2023-12-07T14:02

2023-12-07T14:02

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все согласия старообрядцев в России объединяет любовь к родине и ее традиции, сказал на открытии Международного старообрядческого форума в Москве глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов). "Главное, что нас соединяет и здесь, и вообще в нашем сотрудничестве - это любовь к родине, к ее традиции и желание помочь ей сейчас, в это трудное время, которое переживает наше Отечество. Помочь своей молитвой, своей правдой, поскольку действительно правда и Бог, как всегда, будут на стороне Руси православной, и я не сомневаюсь, что победа будет за нами", - сказал он, открывая Международный старообрядческий форум в Москве. В 2023 году форум посвящен трехсотлетию "Поморских ответов" - одного из главных произведений, отстаивающих вероучительную позицию староверов. Международный старообрядческий форум проходит в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран. На нем прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами. Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.

https://ria.ru/20231207/tserkovnyy-1907967065.html

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общество, россия, москва, белоруссия