Любовь к России объединяет всех старообрядцев, заявил митрополит Корнилий
Корнилий: всех старообрядцев в РФ объединяет любовь к родине и ее традициям
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Все согласия старообрядцев в России объединяет любовь к родине и ее традиции, сказал на открытии Международного старообрядческого форума в Москве глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
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"Главное, что нас соединяет и здесь, и вообще в нашем сотрудничестве - это любовь к родине, к ее традиции и желание помочь ей сейчас, в это трудное время, которое переживает наше Отечество. Помочь своей молитвой, своей правдой, поскольку действительно правда и Бог, как всегда, будут на стороне Руси православной, и я не сомневаюсь, что победа будет за нами", - сказал он, открывая Международный старообрядческий форум в Москве.
В 2023 году форум посвящен трехсотлетию "Поморских ответов" - одного из главных произведений, отстаивающих вероучительную позицию староверов.
Международный старообрядческий форум проходит в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран. На нем прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.
Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.