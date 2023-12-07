https://ria.ru/20231207/putin-1914368127.html
МИД Китая назвал Россию независимой нацией
МИД Китая назвал Россию независимой нацией - РИА Новости, 07.12.2023
МИД Китая назвал Россию независимой нацией
Президент РФ Владимир Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
2023-12-07T14:36
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС. "Иногда европейские политики говорят нам, что мы должны говорить с Россией, говорить с президентом Путиным об отводе войск. Но это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения, исходя из национальных интересов и безопасности", - сказал Ван Лутун. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
https://ria.ru/20231121/putin-1910809918.html
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в мире, украина, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Путин
МИД Китая назвал Россию независимой нацией
МИД Китая: Путин принимает решения по Украине, исходя из национальных интересов