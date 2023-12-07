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Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга

Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга - РИА Новости, 07.12.2023

Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга

Уходящий 2023 год для Санкт-Петербурга был продуктивным и эффективным, считает губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:26

2023-12-07T23:26

2023-12-07T23:26

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

россия

новая голландия

александр беглов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уходящий 2023 год для Санкт-Петербурга был продуктивным и эффективным, считает губернатор города Александр Беглов. "Для нашего города этот год был продуктивным и эффективным. Мы сделали больше, чем планировали… Наши бывшие партнеры надеялись к концу второго года санкций разрушить экономику России, прежде всего, нашего города, родного города президента. Мы не падаем и не просто стоим на ногах, а идем вперед, продолжаем все крупные инфраструктурные проекты. При этом сохраняем все свои социальные обязательства. При поддержке президента запускаем целый ряд новых строек, которые определят лицо Петербурга на десятилетия вперед", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов отметил, что часть проектов Петербург представил на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Петербургский стенд на выставке обновляется еженедельно. Для Петербурга выставка – это повод еще раз назвать все достижения города последних десятилетий. "Бережно храним бесценное наследие имперской столицы и строим новые дороги, развязки. Даем вторую жизнь историческим зданиям, таким как Новая Голландия, например, создаем новые общественные пространства, развиваем промышленность, модернизируем и строим новые производства, создаем новые промышленные сектора… Мы модернизируем инженерные сети, открываем новые музеи, поддерживаем классическую культуру и современное искусство… Внедряем искусственный интеллект в нашу жизнь. Самое главное, превращаем город, который все знают и любят, в мегаполис XXI века", - сказал губернатор.

санкт-петербург

россия

новая голландия

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выставка-форум "россия", санкт-петербург, россия, новая голландия, александр беглов, общество