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Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга - РИА Новости, 07.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
23:26 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/piter-1914497508.html
Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга
Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга - РИА Новости, 07.12.2023
Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга
Уходящий 2023 год для Санкт-Петербурга был продуктивным и эффективным, считает губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:26
2023-12-07T23:26
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
россия
новая голландия
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уходящий 2023 год для Санкт-Петербурга был продуктивным и эффективным, считает губернатор города Александр Беглов. "Для нашего города этот год был продуктивным и эффективным. Мы сделали больше, чем планировали… Наши бывшие партнеры надеялись к концу второго года санкций разрушить экономику России, прежде всего, нашего города, родного города президента. Мы не падаем и не просто стоим на ногах, а идем вперед, продолжаем все крупные инфраструктурные проекты. При этом сохраняем все свои социальные обязательства. При поддержке президента запускаем целый ряд новых строек, которые определят лицо Петербурга на десятилетия вперед", - сказал он в эфире Телеканала "78". Беглов отметил, что часть проектов Петербург представил на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Петербургский стенд на выставке обновляется еженедельно. Для Петербурга выставка – это повод еще раз назвать все достижения города последних десятилетий. "Бережно храним бесценное наследие имперской столицы и строим новые дороги, развязки. Даем вторую жизнь историческим зданиям, таким как Новая Голландия, например, создаем новые общественные пространства, развиваем промышленность, модернизируем и строим новые производства, создаем новые промышленные сектора… Мы модернизируем инженерные сети, открываем новые музеи, поддерживаем классическую культуру и современное искусство… Внедряем искусственный интеллект в нашу жизнь. Самое главное, превращаем город, который все знают и любят, в мегаполис XXI века", - сказал губернатор.
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РИА Новости
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выставка-форум "россия", санкт-петербург, россия, новая голландия, александр беглов, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Россия, Новая Голландия, Александр Беглов, Общество
Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга

Губернатор Беглов назвал уходящий год продуктивным и эффективным для Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочное судно на реке Мойка в Санкт-Петербурге
Прогулочное судно на реке Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Прогулочное судно на реке Мойка в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Уходящий 2023 год для Санкт-Петербурга был продуктивным и эффективным, считает губернатор города Александр Беглов.
"Для нашего города этот год был продуктивным и эффективным. Мы сделали больше, чем планировали… Наши бывшие партнеры надеялись к концу второго года санкций разрушить экономику России, прежде всего, нашего города, родного города президента. Мы не падаем и не просто стоим на ногах, а идем вперед, продолжаем все крупные инфраструктурные проекты. При этом сохраняем все свои социальные обязательства. При поддержке президента запускаем целый ряд новых строек, которые определят лицо Петербурга на десятилетия вперед", - сказал он в эфире Телеканала "78".
Беглов отметил, что часть проектов Петербург представил на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Петербургский стенд на выставке обновляется еженедельно. Для Петербурга выставка – это повод еще раз назвать все достижения города последних десятилетий.
"Бережно храним бесценное наследие имперской столицы и строим новые дороги, развязки. Даем вторую жизнь историческим зданиям, таким как Новая Голландия, например, создаем новые общественные пространства, развиваем промышленность, модернизируем и строим новые производства, создаем новые промышленные сектора… Мы модернизируем инженерные сети, открываем новые музеи, поддерживаем классическую культуру и современное искусство… Внедряем искусственный интеллект в нашу жизнь. Самое главное, превращаем город, который все знают и любят, в мегаполис XXI века", - сказал губернатор.
Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"
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Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

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Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

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Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

Телемост 80 дней до старта! Волонтерского корпуса ВФМ - 2024

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

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В рамках выставки прошел День Кировской области.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошел День Кировской области.

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Регион представил свои главные достижения.

Международная выставка-форум Россия

Регион представил свои главные достижения.

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На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

Встреча с Николаем Валуевым на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

Международная выставка-форум Россия

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Певица, посол волонтеров Всемирных игры дружбы-2024 Клава Кока

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра международной выставки-форума Россия

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Оренбургская область.

Презентация Оренбургской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

Павильон №55 Дом молодежи

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

Свадебная церемония на Международной выставке-форуме Россия

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

Открытие Аллеи славы Российского общества Знание

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

Певец Денис Майданов на Международной выставке-форуме Россия

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

Ансамбль народных инструментов Парафраз на Международной выставке-форуме Россия

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
9 из 18

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургРоссияНовая ГолландияАлександр БегловОбщество
 
 
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