https://ria.ru/20231207/mitropolit-1914441910.html

Митрополит Тихон высказался об основах государственной идеологии

Митрополит Тихон высказался об основах государственной идеологии - РИА Новости, 07.12.2023

Митрополит Тихон высказался об основах государственной идеологии

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) считает, что государственная идеологии должна строиться на готовности защищать свою родину. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:25

2023-12-07T17:25

2023-12-07T17:25

религия

россия

симферополь

митрополит тихон (шевкунов)

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) считает, что государственная идеологии должна строиться на готовности защищать свою родину. "Наша идеология – это защита Родины. Все. Точка. Защищать и соблюдать интересы России – вот в чем наш единственный патриотизм", - сказал митрополит журналистам на презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок". При этом митрополит подчеркнул, что у него нет однозначного мнения относительно идеологии, так как она способна также и разобщать общество, но крайне важно обратить внимание на мировоззрение. "Нам очень нужно мировоззрение. Наши родители, бабушки и дедушки передают нам не идеологию, а мировоззрение: что значит честь, что значит благородство, что значит отношение к человеку, как ты должен относиться к человеку, как ты должен относиться к родине, как ты должен защитить девушку, как ты должен относиться к своей мечте и своему будущему, где ответственность", - сказал митрополит. Презентация книги "Гибель империи. Российский урок" прошла в Симферополе в четверг. Книга написана на основании почти трехсот архивных и научных источников и документов и рассказывает, какой была Россия до 1917 года. Первый тираж книги составит 50 тысяч экземпляров.

https://ria.ru/20231207/kiev-1914395651.html

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симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, симферополь, митрополит тихон (шевкунов), религия