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В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга - РИА Новости, 07.12.2023
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23:23 07.12.2023 (обновлено: 23:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/laboratoriya-1914497320.html
В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга
В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга - РИА Новости, 07.12.2023
В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга
Обновленная лаборатория иммуногенетики Кировского института гематологии ФМБА России открылась в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.12.2023
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выставка-форум "россия"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Обновленная лаборатория иммуногенетики Кировского института гематологии ФМБА России открылась в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие состоялось по видеосвязи в рамках выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве. Как отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, новая лаборатория - это "самый мощный центр в Российской Федерации", который может делать до 100 тысяч типирований доноров костного мозга в год. "Сейчас мы с гордостью присутствуем на открытии лаборатории иммуногенетики Кировского института гематологии. Благодаря новому проекту, Кировская область станет сердцем России по сбору, обработке и хранению информации о донорах костного мозга", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Как пояснил директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови Игорь Парамонов, уникальность лаборатории в том, что она поддерживает сразу четыре самые современные технологии генотипирования. В работе используются отечественные реагенты, которые были разработаны специалистами Кировского НИИ совместно с российским индустриальным партнером. Реагенты не уступают лучшим зарубежным образцам, что полностью исключает зависимость от поставки зарубежных материалов. Все это гарантирует своевременное интенсивное наполнение федерального регистра сведениями о новых донорах. В ходе включения Парамонов представил уникального донора костного мозга — жителя Кирова Сергея Москвина. Молодой человек уже дважды стал донором, причем для разных людей: 5-летней девочки и мужчины. На сегодняшний день это единственный случай в стране, когда один донор спас две человеческие жизни.
киров
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выставка-форум "россия", киров, россия, кировская область, татьяна голикова, александр соколов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), наука
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Киров, Россия, Кировская область, Татьяна Голикова, Александр Соколов, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Наука
В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга

В Кирове открыли обновленная лабораторию по подбору доноров костного мозга

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученый в лаборатории. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Обновленная лаборатория иммуногенетики Кировского института гематологии ФМБА России открылась в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное открытие состоялось по видеосвязи в рамках выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве. Как отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, новая лаборатория - это "самый мощный центр в Российской Федерации", который может делать до 100 тысяч типирований доноров костного мозга в год.
Интерактивные стенды и концерты: чем привлекает гостей выставка "Россия"
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Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

Международная выставка-форум Россия

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

Телемост 80 дней до старта! Волонтерского корпуса ВФМ - 2024

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18
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В рамках выставки прошел День Кировской области.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18
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Регион представил свои главные достижения.

Международная выставка-форум Россия

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

Встреча с Николаем Валуевым на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

Международная выставка-форум Россия

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Певица, посол волонтеров Всемирных игры дружбы-2024 Клава Кока

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра международной выставки-форума Россия

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Оренбургская область.

Презентация Оренбургской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

Павильон №55 Дом молодежи

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 18
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В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

Свадебная церемония на Международной выставке-форуме Россия

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

Открытие Аллеи славы Российского общества Знание

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

Презентация Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

Певец Денис Майданов на Международной выставке-форуме Россия

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

Ансамбль народных инструментов Парафраз на Международной выставке-форуме Россия

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 18

Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 18

Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 18

Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 18

В рамках выставки прошел День Кировской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 18

Регион представил свои главные достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 18

На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 18

На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 18

Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 18

На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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9 из 18

Свои достижения представила Оренбургская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 18

Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 18

Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 18

На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 18

Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 18

Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
"Сейчас мы с гордостью присутствуем на открытии лаборатории иммуногенетики Кировского института гематологии. Благодаря новому проекту, Кировская область станет сердцем России по сбору, обработке и хранению информации о донорах костного мозга", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Как пояснил директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови Игорь Парамонов, уникальность лаборатории в том, что она поддерживает сразу четыре самые современные технологии генотипирования. В работе используются отечественные реагенты, которые были разработаны специалистами Кировского НИИ совместно с российским индустриальным партнером. Реагенты не уступают лучшим зарубежным образцам, что полностью исключает зависимость от поставки зарубежных материалов. Все это гарантирует своевременное интенсивное наполнение федерального регистра сведениями о новых донорах.
В ходе включения Парамонов представил уникального донора костного мозга — жителя Кирова Сергея Москвина. Молодой человек уже дважды стал донором, причем для разных людей: 5-летней девочки и мужчины. На сегодняшний день это единственный случай в стране, когда один донор спас две человеческие жизни.
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

Выставка Россия.Ёлки России: церемония открытия

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

Свадебная церемония по чувашским традициям на Международной выставке-форуме Россия

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

Международная выставка-форум Россия

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

Ледовое шоу Сказки Евгения Плющенко на Международной выставке-форуме Россия

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проходит множество культурных мероприятий.

Международная выставка-форум Россия

Проходит множество культурных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

Международная выставка-форум Россия

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

Церемония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

Всероссийский день хоккея на ВДНХ

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на Международной выставке-форуме Россия

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

Международная выставка-форум Россия

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

Международная выставка-форум Россия

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

Презентация проекта Башкирское долголетие на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

Подведение итогов сезона проекта Профразвитие

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин посещает Международную выставку-форум Россия на ВДНХ

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

Международная выставка-форум Россия

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

Зимний сабантуй на Международной выставке-форуме Россия

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 21
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
21 из 21

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 21

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 21

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 21

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 21

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 21

Проходит множество культурных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 21

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 21

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 21

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 21

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 21

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 21

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 21

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 21

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 21

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

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ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

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Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

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Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

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Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

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В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

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Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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