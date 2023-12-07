https://ria.ru/20231207/laboratoriya-1914497320.html

В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга

В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга - РИА Новости, 07.12.2023

В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга

Обновленная лаборатория иммуногенетики Кировского института гематологии ФМБА России открылась в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:23

2023-12-07T23:23

2023-12-07T23:24

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

киров

россия

кировская область

татьяна голикова

александр соколов

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Обновленная лаборатория иммуногенетики Кировского института гематологии ФМБА России открылась в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие состоялось по видеосвязи в рамках выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве. Как отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, новая лаборатория - это "самый мощный центр в Российской Федерации", который может делать до 100 тысяч типирований доноров костного мозга в год. "Сейчас мы с гордостью присутствуем на открытии лаборатории иммуногенетики Кировского института гематологии. Благодаря новому проекту, Кировская область станет сердцем России по сбору, обработке и хранению информации о донорах костного мозга", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Как пояснил директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови Игорь Парамонов, уникальность лаборатории в том, что она поддерживает сразу четыре самые современные технологии генотипирования. В работе используются отечественные реагенты, которые были разработаны специалистами Кировского НИИ совместно с российским индустриальным партнером. Реагенты не уступают лучшим зарубежным образцам, что полностью исключает зависимость от поставки зарубежных материалов. Все это гарантирует своевременное интенсивное наполнение федерального регистра сведениями о новых донорах. В ходе включения Парамонов представил уникального донора костного мозга — жителя Кирова Сергея Москвина. Молодой человек уже дважды стал донором, причем для разных людей: 5-летней девочки и мужчины. На сегодняшний день это единственный случай в стране, когда один донор спас две человеческие жизни.

киров

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кировская область

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выставка-форум "россия", киров, россия, кировская область, татьяна голикова, александр соколов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), наука