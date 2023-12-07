В Кирове открыли лабораторию по подбору доноров костного мозга

В Кирове открыли обновленная лабораторию по подбору доноров костного мозга
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.
Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.
Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.
Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.
Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.
В рамках выставки прошел День Кировской области.
В рамках выставки прошел День Кировской области.
Регион представил свои главные достижения.
На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.
На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.
На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.
На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.
Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Свои достижения представила Оренбургская область.
Свои достижения представила Оренбургская область.
Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.
Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.
Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.
Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.
В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.
В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.
На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".
На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".
Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.
Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.
Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.
Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.
В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.
В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.
Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".
Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".
Выставка-форум "Россия" продолжает удивлять гостей.
Посетители смогли увидеть национальную удмуртскую свадьбу с выкупом невесты.
Состоялся телемост "80 дней до старта!" Волонтерского корпуса ВФМ-2024.
В рамках выставки прошел День Кировской области.
Регион представил свои главные достижения.
На стенде Санкт-Петербурга состоялась встреча с Николаем Валуевым.
На выставке дали старт волонтерской программе Всемирных игр дружбы.
Они должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.
На полях форума глава правительства Михаил Мишустин обсудил с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым торгово-экономическое взаимодействие двух стран.
Свои достижения представила Оренбургская область.
Привлекает внимание посетителей Дом молодежи, открывшийся на ВДНХ.
Стенд Петербурга удивляет гостей интерактивностью.
В День Саратовской области прошла свадебная церемония с соблюдением старинных обрядов.
На ВДНХ торжественно открыли Аллею Славы российских спортсменов, организованную российским обществом "Знание".
Республика Дагестан ярко продемонстрировала свои культурные традиции.
Всего на выставке можно увидеть 131 экспозицию.
В рамках программы, посвященной Саратовской области, состоялся концерт Дениса Майданова.
Прошло выступление ансамбля народных инструментов "Парафраз".
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
Проходит множество культурных мероприятий.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.
В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.
В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.
В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.
Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".
На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.
Проходит множество культурных мероприятий.
Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.
Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.
В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.
Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.
Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".
На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.
Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".
На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".
ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.
Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.
Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.
Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.
В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".
Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.