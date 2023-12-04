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Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия" - РИА Новости, 04.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:39 04.12.2023 (обновлено: 16:43 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913571142.html
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия" - РИА Новости, 04.12.2023
Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"
В Москве продолжается выставка-форум "Россия". Главные события — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:39
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выставка-форум "россия"
радий хабиров
олег матыцин
россия
дед мороз
евгений плющенко
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В Москве продолжается выставка-форум "Россия". Главные события — в фотоленте Ria.ru.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, радий хабиров, олег матыцин, россия, дед мороз, евгений плющенко, общество, министерство финансов рф (минфин россии), москва, русское географическое общество
Фото, Выставка-форум "Россия", Радий Хабиров, Олег Матыцин, Россия, Дед Мороз, Евгений Плющенко, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Москва, Русское географическое общество

Ледовые шоу и фестиваль Дедов Морозов: яркие моменты выставки "Россия"

Читать ria.ru в
В Москве продолжается выставка-форум "Россия". Главные события — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

Выставка Россия.Ёлки России: церемония открытия

В рамках выставки-форума "Россия" зажгли огни на 89 голубых елях по числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 21
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В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

Свадебная церемония по чувашским традициям на Международной выставке-форуме Россия

В День Республики Чувашия состоялась национальная свадьба.

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В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

Международная выставка-форум Россия

В павильоне "Просвещение" можно узнать об успехах российской системы образования.

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Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

Ледовое шоу Сказки Евгения Плющенко на Международной выставке-форуме Россия

Прошло ледовое шоу "Сказки Евгения Плющенко".

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4 из 21
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На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

Работа выставки Россия

На выставке-форуме запланирована обширная деловая программа.

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5 из 21
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Проходит множество культурных мероприятий.

Международная выставка-форум Россия

Проходит множество культурных мероприятий.

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6 из 21
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Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

Международная выставка-форум Россия

Свой стенд на выставке представил Минфин. Гостям расскажут о цифровизации и новых возможностях для сбережений и инвестиций.

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7 из 21
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Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

Церемония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда

Состоялась официальная церемония бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза. Обряд включал традиционные татарские обычаи.

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8 из 21
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В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

Всероссийский день хоккея на ВДНХ

В День хоккея на выставке прошла презентация новой формы.

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9 из 21
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Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на Международной выставке-форуме Россия

Министр строительства России Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".

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10 из 21
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На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

Международная выставка-форум Россия

На одной площадке можно увидеть достижения всех регионов сразу.

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11 из 21
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Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Министр спорта России Олег Матыцин на выставке-форуме "Россия".

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На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

Международная выставка-форум Россия

На стенде Русского географического общества гостям расскажут об экспедициях и представленных артефактах.

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Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

Презентация проекта Башкирское долголетие на Международной выставке-форуме Россия

Прошла презентация проекта "Башкирское долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 21
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На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

Подведение итогов сезона проекта Профразвитие

На выставке подвели итоги сезона проекта "Профразвитие".

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ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин посещает Международную выставку-форум Россия на ВДНХ

ВДНХ посетил президент России Владимир Путин.

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16 из 21
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Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

Международная выставка-форум Россия

Стенды всех российских субъектов расположились в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Башкортостана представил глава региона Радий Хабиров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

Зимний сабантуй на Международной выставке-форуме Россия

Прошло празднование зимнего башкирского сабантуя.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

В рамках форума проходит фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

День рождения Кыш Бабая на Международной выставке-форуме Россия

Всего в России насчитывается 18 Дедов Морозов. Гости смогут узнать историю каждого волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоРадий ХабировОлег МатыцинРоссияДед МорозЕвгений ПлющенкоОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)МоскваРусское географическое общество
 
 
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