https://ria.ru/20231207/kor-1914495068.html

В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори

В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори - РИА Новости, 07.12.2023

В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори

Вспышку кори среди людей из религиозной общины зарегистрировали в башкирском городе Белорецк, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:56

2023-12-07T22:56

2023-12-07T22:56

происшествия

здоровье - общество

белорецкий район

белорецк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 7 дек - РИА Новости. Вспышку кори среди людей из религиозной общины зарегистрировали в башкирском городе Белорецк, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "В городе Белорецке республики Башкортостан сложилась неблагополучная эпидситуация по кори в связи с регистрацией заболеваемости среди людей из религиозной общины",- говорится в сообщении. Управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Белорецкого района провело заседание санитарно-эпидемиологической комиссии и создало межведомственный штаб по ликвидации кори в районе, добавили в управлении. На территории муниципального района отложили плановую госпитализацию людей без сведений о прохождении вакцинации против кори. Невакцинированные дети временно не будут посещать образовательные учреждения, а взрослые без сведений о прохождении вакцинации против кори временно отстранены от работы. Кроме того, в районе приостановили проведение всех массовых мероприятий, информирует Роспотребнадзор по региону. "Эпидемиологами Роспотребнадзора выявлен круг контактных лиц, всем им проводится экстренная иммунизация. Дефицита вакцины в районе нет. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20231207/kor-1914322943.html

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происшествия, здоровье - общество, белорецкий район, белорецк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)