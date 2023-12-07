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В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори - РИА Новости, 07.12.2023
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22:56 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/kor-1914495068.html
В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори
В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори - РИА Новости, 07.12.2023
В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори
Вспышку кори среди людей из религиозной общины зарегистрировали в башкирском городе Белорецк, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:56
2023-12-07T22:56
происшествия
здоровье - общество
белорецкий район
белорецк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 7 дек - РИА Новости. Вспышку кори среди людей из религиозной общины зарегистрировали в башкирском городе Белорецк, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "В городе Белорецке республики Башкортостан сложилась неблагополучная эпидситуация по кори в связи с регистрацией заболеваемости среди людей из религиозной общины",- говорится в сообщении. Управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Белорецкого района провело заседание санитарно-эпидемиологической комиссии и создало межведомственный штаб по ликвидации кори в районе, добавили в управлении. На территории муниципального района отложили плановую госпитализацию людей без сведений о прохождении вакцинации против кори. Невакцинированные дети временно не будут посещать образовательные учреждения, а взрослые без сведений о прохождении вакцинации против кори временно отстранены от работы. Кроме того, в районе приостановили проведение всех массовых мероприятий, информирует Роспотребнадзор по региону. "Эпидемиологами Роспотребнадзора выявлен круг контактных лиц, всем им проводится экстренная иммунизация. Дефицита вакцины в районе нет. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20231207/kor-1914322943.html
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белорецкий район
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происшествия, здоровье - общество, белорецкий район, белорецк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Белорецкий район, Белорецк, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В религиозной общине в Башкирии зарегистрировали вспышку кори

В религиозной общине в башкирском Белорецке зарегистрировали вспышку кори

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 7 дек - РИА Новости. Вспышку кори среди людей из религиозной общины зарегистрировали в башкирском городе Белорецк, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
"В городе Белорецке республики Башкортостан сложилась неблагополучная эпидситуация по кори в связи с регистрацией заболеваемости среди людей из религиозной общины",- говорится в сообщении.
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Управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Белорецкого района провело заседание санитарно-эпидемиологической комиссии и создало межведомственный штаб по ликвидации кори в районе, добавили в управлении.
На территории муниципального района отложили плановую госпитализацию людей без сведений о прохождении вакцинации против кори. Невакцинированные дети временно не будут посещать образовательные учреждения, а взрослые без сведений о прохождении вакцинации против кори временно отстранены от работы. Кроме того, в районе приостановили проведение всех массовых мероприятий, информирует Роспотребнадзор по региону.
"Эпидемиологами Роспотребнадзора выявлен круг контактных лиц, всем им проводится экстренная иммунизация. Дефицита вакцины в районе нет. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - сообщает ведомство.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелорецкий районБелорецкФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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