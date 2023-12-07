https://ria.ru/20231207/kniga-1914377146.html
Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок" - РИА Новости, 07.12.2023
Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок"
Российское прогрессивное интеллигентское общество к моменту Февральской революции было незрелым и еще не вышло из стадии подросткового негативизма, неизвестно,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:03
2023-12-07T15:03
2023-12-07T16:53
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российское прогрессивное интеллигентское общество к моменту Февральской революции было незрелым и еще не вышло из стадии подросткового негативизма, неизвестно, насколько оно повзрослело сейчас, сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции, посвященной выходу его новой книги "Гибель империи. Российский урок".Митрополит отметил, что накануне 1917 года Россия была процветающей, одним из мировых лидеров по экономическому развитию."Достижения (России в начале XX века. — Прим. ред.) были громадные, в книге содержится 276 ссылок на научные труды и архивные документы — обо всем этом рассказывается. Россия иногда воспринимается нами по прекрасным и очень правдивым воспоминаниям наших классиков — Чехова и других писателей. Но в основном это все относится к концу XIX — началу XX века. После событий 1905 года, когда "жареный петух клюнул" правительство — ситуация кардинально изменилась: стали заниматься всем всерьез", — рассказал митрополит Тихон.По его словам, ученый Иван Павлов в 1918 году "в разоренном Петрограде" выступал с лекцией о психопатологических причинах революции и начал с того, что революция — плод интеллигентского ума. "Это замечательное передовое общество было несозревшим. Здесь (в книге. — Прим. ред.) приводится образ подросткового негативизма. Мы все знаем детей в этот период — с ними не справишься — они будут против родителей, учителей, любой власти, всего — они будут самоутверждаться. Наше российское интеллигентское общество к тому времени (Февральской революции. — Прим. ред.) не вышло из состояния подросткового негативизма. Это была такая игра в непослушание. Не знаю, насколько сейчас оно повзрослело, но есть признаки того, что болезнь эта хроническая и застарелая", — сказал Тихон Шевкунов.Митрополит также сравнил исторические исследования с медицинской генетикой, "когда по образцам человека определяют, какими болезнями хворали его предки и предупреждают о том, что ему ждать, где быть более внимательным, что он должен изменить в своем образе жизни, привычках и в том числе и в своем психическом состоянии". "Приходят (после революции 1917 года. — Прим. ред.) к власти "лучшие люди". И что происходит? Временное правительство принимает приказ № 1 — упразднить дисциплину в армии, когда вражеские войска еще стоят на территории империи — и начался развал армии. Следующее решение — упразднить по губерниям всю вертикаль власти — и страна становится неуправляемой. Следующее — выпустить из тюрем узников кровавого царского режима — выпускают террористов и уголовников, знаменитые "птенцы Керенского" — бандитизм разворачивается по всей стране. Следующее — выбросить на свалку истории жандармерию, полицию и суды. Как в здравом уме и твердой памяти можно к этому прийти? Я посмотрел, как относились к этому (состоянию общества. — Прим. ред.) психиатры того времени — Россолимо, Бехтерев, Павлов. Все они пишут — индуцированный массовый психоз", — считает владыка Тихон.Он отметил, что в обществе царило "полное непонимание последствий своих поступков, в чем и заключается подростковый негативизм", и добавил, что нечто подобное было в России в 1990-е годы."Такие возможные диагнозы подсказывает нам история болезни февральских дней. Наше общество, которое сплотило вокруг себя на какое-то время весь народ — именно оно в первую очередь повинно в том, что произошло. Повинно и правительство, которое не сумело справиться и наладить диалог с этим обществом, не нашло должных инструментов. Вот это два главных, с моей точки зрения, виновника того, что произошло. Расплатилось и правительство, и наше прогрессивное общество. Заигрались", — заключил иерарх.Митрополит также назвал Киев русским городом."Повторение (исторических событий. — Прим. ред.) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения — и происходят необратимые процессы <…>. В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину. Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" — сказал он.Не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая "эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних", добавил Тихон Шевкунов.Кроме того, митрополит рассказал о планах написать книгу, где главными героями станут Иосиф Сталин и святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Она будет называться "Мракобес, Коба и его крестник".
https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html
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россия, российская империя, общество, иван павлов, киев, иосиф сталин (джугашвили)
Религия, Россия, Российская империя, Общество, Иван Павлов, Киев, Иосиф Сталин (Джугашвили)
Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Крымский Тихон представил книгу "Гибель империи. Российский урок"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российское прогрессивное интеллигентское общество к моменту Февральской революции было незрелым и еще не вышло из стадии подросткового негативизма, неизвестно, насколько оно повзрослело сейчас, сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции, посвященной выходу его новой книги "Гибель империи. Российский урок".
Произведение посвящено событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии. Как ранее сообщили РИА Новости Крым в Крымской митрополии, новую книгу о трагедии падения Российской империи митрополит Тихон (Шевкунов) писал не менее десяти лет. Первый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составит 50 тысяч экземпляров. Ее подготовило и напечатало православное издательство Псково-Печерского монастыря "Вольный странник". Приобрести книгу можно будет как в светских книжных магазинах, так и в церковных лавках, а позже — на маркетплейсах.
Митрополит отметил, что накануне 1917 года Россия
была процветающей, одним из мировых лидеров по экономическому развитию.
«
"Достижения (России в начале XX века. — Прим. ред.) были громадные, в книге содержится 276 ссылок на научные труды и архивные документы — обо всем этом рассказывается. Россия иногда воспринимается нами по прекрасным и очень правдивым воспоминаниям наших классиков — Чехова и других писателей. Но в основном это все относится к концу XIX — началу XX века. После событий 1905 года, когда "жареный петух клюнул" правительство — ситуация кардинально изменилась: стали заниматься всем всерьез", — рассказал митрополит Тихон.
По его словам, ученый Иван Павлов
в 1918 году "в разоренном Петрограде" выступал с лекцией о психопатологических причинах революции и начал с того, что революция — плод интеллигентского ума.
Путин призвал помнить уроки революции, гражданской войны, распада СССР
"Это замечательное передовое общество было несозревшим. Здесь (в книге. — Прим. ред.) приводится образ подросткового негативизма. Мы все знаем детей в этот период — с ними не справишься — они будут против родителей, учителей, любой власти, всего — они будут самоутверждаться. Наше российское интеллигентское общество к тому времени (Февральской революции. — Прим. ред.) не вышло из состояния подросткового негативизма. Это была такая игра в непослушание. Не знаю, насколько сейчас оно повзрослело, но есть признаки того, что болезнь эта хроническая и застарелая", — сказал Тихон Шевкунов.
Митрополит также сравнил исторические исследования с медицинской генетикой, "когда по образцам человека определяют, какими болезнями хворали его предки и предупреждают о том, что ему ждать, где быть более внимательным, что он должен изменить в своем образе жизни, привычках и в том числе и в своем психическом состоянии".
«
"Приходят (после революции 1917 года. — Прим. ред.) к власти "лучшие люди". И что происходит? Временное правительство принимает приказ № 1 — упразднить дисциплину в армии, когда вражеские войска еще стоят на территории империи — и начался развал армии. Следующее решение — упразднить по губерниям всю вертикаль власти — и страна становится неуправляемой. Следующее — выпустить из тюрем узников кровавого царского режима — выпускают террористов и уголовников, знаменитые "птенцы Керенского" — бандитизм разворачивается по всей стране. Следующее — выбросить на свалку истории жандармерию, полицию и суды. Как в здравом уме и твердой памяти можно к этому прийти? Я посмотрел, как относились к этому (состоянию общества. — Прим. ред.) психиатры того времени — Россолимо, Бехтерев, Павлов. Все они пишут — индуцированный массовый психоз", — считает владыка Тихон.
Он отметил, что в обществе царило "полное непонимание последствий своих поступков, в чем и заключается подростковый негативизм", и добавил, что нечто подобное было в России в 1990-е годы.
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"Такие возможные диагнозы подсказывает нам история болезни февральских дней. Наше общество, которое сплотило вокруг себя на какое-то время весь народ — именно оно в первую очередь повинно в том, что произошло. Повинно и правительство, которое не сумело справиться и наладить диалог с этим обществом, не нашло должных инструментов. Вот это два главных, с моей точки зрения, виновника того, что произошло. Расплатилось и правительство, и наше прогрессивное общество. Заигрались", — заключил иерарх.
Митрополит также назвал Киев
русским городом.
«
"Повторение (исторических событий. — Прим. ред.) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения — и происходят необратимые процессы <…>. В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину. Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" — сказал он.
Не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая "эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних", добавил Тихон Шевкунов.
Кроме того, митрополит рассказал о планах написать книгу, где главными героями станут Иосиф Сталин
и святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Она будет называться "Мракобес, Коба и его крестник".
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