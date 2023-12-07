https://ria.ru/20231207/kniga-1914377146.html

Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок"

Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок" - РИА Новости, 07.12.2023

Митрополит Крымский представил книгу "Гибель империи. Российский урок"

Российское прогрессивное интеллигентское общество к моменту Февральской революции было незрелым и еще не вышло из стадии подросткового негативизма, неизвестно,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:03

2023-12-07T15:03

2023-12-07T16:53

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российское прогрессивное интеллигентское общество к моменту Февральской революции было незрелым и еще не вышло из стадии подросткового негативизма, неизвестно, насколько оно повзрослело сейчас, сказал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) на пресс-конференции, посвященной выходу его новой книги "Гибель империи. Российский урок".Митрополит отметил, что накануне 1917 года Россия была процветающей, одним из мировых лидеров по экономическому развитию."Достижения (России в начале XX века. — Прим. ред.) были громадные, в книге содержится 276 ссылок на научные труды и архивные документы — обо всем этом рассказывается. Россия иногда воспринимается нами по прекрасным и очень правдивым воспоминаниям наших классиков — Чехова и других писателей. Но в основном это все относится к концу XIX — началу XX века. После событий 1905 года, когда "жареный петух клюнул" правительство — ситуация кардинально изменилась: стали заниматься всем всерьез", — рассказал митрополит Тихон.По его словам, ученый Иван Павлов в 1918 году "в разоренном Петрограде" выступал с лекцией о психопатологических причинах революции и начал с того, что революция — плод интеллигентского ума. "Это замечательное передовое общество было несозревшим. Здесь (в книге. — Прим. ред.) приводится образ подросткового негативизма. Мы все знаем детей в этот период — с ними не справишься — они будут против родителей, учителей, любой власти, всего — они будут самоутверждаться. Наше российское интеллигентское общество к тому времени (Февральской революции. — Прим. ред.) не вышло из состояния подросткового негативизма. Это была такая игра в непослушание. Не знаю, насколько сейчас оно повзрослело, но есть признаки того, что болезнь эта хроническая и застарелая", — сказал Тихон Шевкунов.Митрополит также сравнил исторические исследования с медицинской генетикой, "когда по образцам человека определяют, какими болезнями хворали его предки и предупреждают о том, что ему ждать, где быть более внимательным, что он должен изменить в своем образе жизни, привычках и в том числе и в своем психическом состоянии". "Приходят (после революции 1917 года. — Прим. ред.) к власти "лучшие люди". И что происходит? Временное правительство принимает приказ № 1 — упразднить дисциплину в армии, когда вражеские войска еще стоят на территории империи — и начался развал армии. Следующее решение — упразднить по губерниям всю вертикаль власти — и страна становится неуправляемой. Следующее — выпустить из тюрем узников кровавого царского режима — выпускают террористов и уголовников, знаменитые "птенцы Керенского" — бандитизм разворачивается по всей стране. Следующее — выбросить на свалку истории жандармерию, полицию и суды. Как в здравом уме и твердой памяти можно к этому прийти? Я посмотрел, как относились к этому (состоянию общества. — Прим. ред.) психиатры того времени — Россолимо, Бехтерев, Павлов. Все они пишут — индуцированный массовый психоз", — считает владыка Тихон.Он отметил, что в обществе царило "полное непонимание последствий своих поступков, в чем и заключается подростковый негативизм", и добавил, что нечто подобное было в России в 1990-е годы."Такие возможные диагнозы подсказывает нам история болезни февральских дней. Наше общество, которое сплотило вокруг себя на какое-то время весь народ — именно оно в первую очередь повинно в том, что произошло. Повинно и правительство, которое не сумело справиться и наладить диалог с этим обществом, не нашло должных инструментов. Вот это два главных, с моей точки зрения, виновника того, что произошло. Расплатилось и правительство, и наше прогрессивное общество. Заигрались", — заключил иерарх.Митрополит также назвал Киев русским городом."Повторение (исторических событий. — Прим. ред.) возможно всегда. Это надо отчетливо и ясно понимать. Мгновения — и происходят необратимые процессы <…>. В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину. Сколько времени прошло, ничего не напоминает?" — сказал он.Не допустить повторения революционных событий 1917 года в России возможно, только понимая "эти болезни и излечивая их в самих себе и своих ближних", добавил Тихон Шевкунов.Кроме того, митрополит рассказал о планах написать книгу, где главными героями станут Иосиф Сталин и святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Она будет называться "Мракобес, Коба и его крестник".

https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900747644.html

https://ria.ru/20231107/opros-1907934935.html

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россия, российская империя, общество, иван павлов, киев, иосиф сталин (джугашвили)