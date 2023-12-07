https://ria.ru/20231207/ii-1914461719.html
ИИ будет создавать вещества с заданными свойствами в кампусе "БИМ"
ИИ будет создавать вещества с заданными свойствами в кампусе "БИМ" - РИА Новости, 07.12.2023
ИИ будет создавать вещества с заданными свойствами в кампусе "БИМ"
К созданию веществ с заданными свойствами в кампусе "Большая Ивановская мануфактура" подключат искусственный интеллект, эта работа уже начата в Центре... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:25
2023-12-07T18:25
2023-12-07T18:25
ивановская область
технологии
россия
станислав воскресенский
российская академия наук
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914458331_0:48:1849:1088_1920x0_80_0_0_8c08483d50e4d31445068b6569f7219a.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. К созданию веществ с заданными свойствами в кампусе "Большая Ивановская мануфактура" подключат искусственный интеллект, эта работа уже начата в Центре генеративного дизайна, который организован на базе участника консорциума вузов "Иваново" - Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Приоритетное направление исследований по созданию новых материалов для химической отрасли планируют углубленно развивать на базе научно-образовательного пространства "БИМ", который создают в Иванове по национальному проекту "Наука и университеты". "Генеративный дизайн в химии - сочетание интуиции и практического опыта химика с современными достижениями компьютерной науки, призванное ускорить не только получение новых соединений и материалов, но и принципиально новых направлений исследований", – отметил руководитель отдела обработки больших физико-химических данных с использованием технологий искусственного интеллекта Александр Ксенофонтов. По словам руководителя Центра генеративного дизайна Юрия Будкова, этот способ исследований дает возможность ученому, инженеру или дизайнеру проверять идеи создания новых материалов программным путем с использованием продвинутых нейронных сетей и мощных суперкомпьютеров. Сегодня коллектив центра – молодые исследователи в области теории и моделирования молекулярных систем, применения методов глубокого машинного обучения к дизайну новых химических соединений и структурным исследованиям вещества. С разработками Центра генеративного дизайна в ходе рабочей поездки ознакомилась первый заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. "В рамках III Конгресса молодых ученых в "Сириусе" губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил цель: определить три-четыре прорывных направления, по которым мы можем стать лучшими в России. И уже сейчас в Иванове мы активно создаем научный задел по приоритетным направлениям научно-образовательного пространства "Большая Ивановская мануфактура" и приглашаем к совместной работе наших индустриальных партнеров", - подчеркнула Дмитриева, ее слова приводит пресс-служба. Среди задач, которые научное сообщество Ивановской области решает уже сегодня, - развитие импортозамещающих технологий в различных отраслях в сотрудничестве с ведущими научными центрами России. Научно-образовательное пространство "Большая Ивановская мануфактура" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города.
https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html
https://ria.ru/20231129/voskresenskiy-1912649293.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914458331_188:0:1849:1246_1920x0_80_0_0_ba5e6ce6639217753c48c9ab0962fba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, станислав воскресенский, российская академия наук, искусственный интеллект (ии)
Ивановская область, Технологии, Россия, Станислав Воскресенский, Российская академия наук, Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. К созданию веществ с заданными свойствами в кампусе "Большая Ивановская мануфактура" подключат искусственный интеллект, эта работа уже начата в Центре генеративного дизайна, который организован на базе участника консорциума вузов "Иваново" - Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Приоритетное направление исследований по созданию новых материалов для химической отрасли планируют углубленно развивать на базе научно-образовательного пространства "БИМ", который создают в Иванове по национальному проекту "Наука и университеты".
Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России
"Генеративный дизайн в химии - сочетание интуиции и практического опыта химика с современными достижениями компьютерной науки, призванное ускорить не только получение новых соединений и материалов, но и принципиально новых направлений исследований", – отметил руководитель отдела обработки больших физико-химических данных с использованием технологий искусственного интеллекта Александр Ксенофонтов.
По словам руководителя Центра генеративного дизайна Юрия Будкова, этот способ исследований дает возможность ученому, инженеру или дизайнеру проверять идеи создания новых материалов программным путем с использованием продвинутых нейронных сетей и мощных суперкомпьютеров.
Сегодня коллектив центра – молодые исследователи в области теории и моделирования молекулярных систем, применения методов глубокого машинного обучения к дизайну новых химических соединений и структурным исследованиям вещества.
С разработками Центра генеративного дизайна в ходе рабочей поездки ознакомилась первый заместитель председателя правительства Ивановской области Людмила Дмитриева.
Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ
"В рамках III Конгресса молодых ученых в "Сириусе" губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
поставил цель: определить три-четыре прорывных направления, по которым мы можем стать лучшими в России
. И уже сейчас в Иванове мы активно создаем научный задел по приоритетным направлениям научно-образовательного пространства "Большая Ивановская мануфактура" и приглашаем к совместной работе наших индустриальных партнеров", - подчеркнула Дмитриева, ее слова приводит пресс-служба.
Среди задач, которые научное сообщество Ивановской области решает уже сегодня, - развитие импортозамещающих технологий в различных отраслях в сотрудничестве с ведущими научными центрами России.
Научно-образовательное пространство "Большая Ивановская мануфактура" в Иванове создают в рамках национального проекта "Наука и университеты", который реализуют по поручению президента России Владимира Путина
. Ивановская область вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ. Кампус в Иванове расположится в стенах памятника архитектуры в историческом центре города.