https://ria.ru/20231207/forum-1914388632.html

В Петербурге открылся Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

В Петербурге открылся Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" - РИА Новости, 07.12.2023

В Петербурге открылся Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" начал свою работу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:29

2023-12-07T15:29

2023-12-07T15:29

санкт-петербург

арктика

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" начал свою работу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В обращении губернатора города Александра Беглова к участникам форума отмечается, что Санкт-Петербург был и остается ключевым центром арктических компетенций, способным решать самые сложные стратегические задачи и достойно отвечать на все вызовы. "Участие в арктических инициативах позволяет городу расширять горизонты развития, свои компетенции, наращивать инвестиционный потенциал во многих сферах. Сотни петербургских предприятий и тысячи наших специалистов из разных отраслей занимаются вопросами развития российской Арктики, воплощают в жизнь самые передовые арктические проекты, повышают эффективность использования Северного морского пути", - отметил губернатор. По его словам, вклад Петербурга в развитие Арктики не ограничивается производственно-финансовой сферой. "Мы укрепляем сотрудничество с северными территориями России в области науки и образования, экологии, культуры и туризма", - отметил Беглов. В настоящее время Петербург является ведущим научно-производственным центром, участвующим в реализации Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, утвержденной президентом России Владимиром Путиным. На стенде Петербурга на площадке форума можно узнать о строительстве на Балтийском заводе ледоколов проекта 22220, познакомиться с арктическими летающими и подводными беспилотными аппаратами, вездеходами, а также другими проектами, предназначенными для Крайнего Севера. На форуме будут обсуждаться ключевые темы развития Арктической зоны России и Северного морского пути, а также рассматриваться вопросы импортозамещения в сфере добычи природных ресурсов. В деловой программе примут участие более 400 экспертов, которые обсудят вопросы развития транспортно-логистического комплекса северных территорий, проблематику в области природосбережения и климата.

https://ria.ru/20231207/vmf-1914344459.html

https://ria.ru/20231122/arktika-1911124043.html

санкт-петербург

арктика

россия

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санкт-петербург, арктика, россия, александр беглов