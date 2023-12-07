В Петербурге открылся Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
В Петербурге открылся XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"
Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" начал свою работу в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В обращении губернатора города Александра Беглова к участникам форума отмечается, что Санкт-Петербург был и остается ключевым центром арктических компетенций, способным решать самые сложные стратегические задачи и достойно отвечать на все вызовы.
"Участие в арктических инициативах позволяет городу расширять горизонты развития, свои компетенции, наращивать инвестиционный потенциал во многих сферах. Сотни петербургских предприятий и тысячи наших специалистов из разных отраслей занимаются вопросами развития российской Арктики, воплощают в жизнь самые передовые арктические проекты, повышают эффективность использования Северного морского пути", - отметил губернатор.
По его словам, вклад Петербурга в развитие Арктики не ограничивается производственно-финансовой сферой. "Мы укрепляем сотрудничество с северными территориями России в области науки и образования, экологии, культуры и туризма", - отметил Беглов.
В настоящее время Петербург является ведущим научно-производственным центром, участвующим в реализации Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, утвержденной президентом России Владимиром Путиным.
На стенде Петербурга на площадке форума можно узнать о строительстве на Балтийском заводе ледоколов проекта 22220, познакомиться с арктическими летающими и подводными беспилотными аппаратами, вездеходами, а также другими проектами, предназначенными для Крайнего Севера.
На форуме будут обсуждаться ключевые темы развития Арктической зоны России и Северного морского пути, а также рассматриваться вопросы импортозамещения в сфере добычи природных ресурсов. В деловой программе примут участие более 400 экспертов, которые обсудят вопросы развития транспортно-логистического комплекса северных территорий, проблематику в области природосбережения и климата.