https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html

Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине

Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине - РИА Новости, 07.12.2023

Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине

Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:08

2023-12-07T14:08

2023-12-07T14:29

в мире

китай

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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине."Мы призываем европейцев говорить с Россией об этом (украинском кризисе - ред.). Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе", - сказал Ван Лутун.Он также указал на важность того, чтобы Россия и США вели разговоры о стратегической стабильности.

https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html

китай

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в мире, китай