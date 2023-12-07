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Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине - РИА Новости, 07.12.2023
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14:08 07.12.2023 (обновлено: 14:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине - РИА Новости, 07.12.2023
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине
Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:08
2023-12-07T14:29
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине."Мы призываем европейцев говорить с Россией об этом (украинском кризисе - ред.). Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе", - сказал Ван Лутун.Он также указал на важность того, чтобы Россия и США вели разговоры о стратегической стабильности.
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в мире, китай
В мире, Китай
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине

МИД Китая призвал ЕС разговаривать с Россией о безопасности в Европе и Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
"Мы призываем европейцев говорить с Россией об этом (украинском кризисе - ред.). Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе", - сказал Ван Лутун.
Он также указал на важность того, чтобы Россия и США вели разговоры о стратегической стабильности.
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