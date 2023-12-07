https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине - РИА Новости, 07.12.2023
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине
Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:08
2023-12-07T14:08
2023-12-07T14:29
в мире
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине."Мы призываем европейцев говорить с Россией об этом (украинском кризисе - ред.). Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе", - сказал Ван Лутун.Он также указал на важность того, чтобы Россия и США вели разговоры о стратегической стабильности.
https://ria.ru/20231116/ukraina-1909735957.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине
МИД Китая призвал ЕС разговаривать с Россией о безопасности в Европе и Украине
ПЕКИН, 7 дек - РИА Новости. Китай призывает ЕС разговаривать с Россией об украинском кризисе и безопасности в Европе, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-ЕС.
Председатель КНР Си Цзиньпин
в четверг принял председателя Европейского совета Шарля Мишеля
и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен
в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
.
"Мы призываем европейцев говорить с Россией об этом (украинском кризисе - ред.). Очень важно посадить русских и украинцев за один стол переговоров о возможном мире. Важно, чтобы европейцы говорили с русскими об архитектуре безопасности в Европе", - сказал Ван Лутун.
Он также указал на важность того, чтобы Россия и США
вели разговоры о стратегической стабильности.
Посол в Пекине заявил, что Китай знает о причинах начала кризиса на Украине