https://ria.ru/20231206/rus-1913944101.html

"Все было по-другому". Какие загадки оставил знаменитый правитель Руси

"Все было по-другому". Какие загадки оставил знаменитый правитель Руси - РИА Новости, 06.12.2023

"Все было по-другому". Какие загадки оставил знаменитый правитель Руси

Православные отмечают день памяти святого Александра Невского. Несмотря на широкую известность князя, некоторые события его жизни до сих пор вызывают у... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T11:38

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти святого Александра Невского. Несмотря на широкую известность князя, некоторые события его жизни до сих пор вызывают у историков вопросы. О самых интересных — в материале РИА Новости."Невиданное сражение""Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет! На том стоит и стоять будет Русская земля!" Эту фразу, знакомую каждому со школьной скамьи, произносит Александр Невский (в исполнении Черкасова) в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна.Красочному финалу предшествует эффектная сцена на Чудском озере. Крестоносцы, закованные в латы, тупым клином — "свиньей" — грозно движутся навстречу новгородскому войску.Невский идет на хитрость: по центру ставит лучников и пехоту, а по бокам — мощную конницу. Цель — заманить недруга в "клещи", а затем окружить. Рыцари обращаются в бегство, и лед не выдерживает тяжести их доспехов."И пало немцев 500, а чуди (местные племена, союзники немцев. — Прим. ред.) бесчисленное множество. В плен взяли 50 лучших воевод и повели их в Новгород. Остальные же потонули в озере, потому что была весна", — учителя на уроках часто приводят эту цитату из "исторического источника".Правда, не уточняют, из какого именно. Вероятнее всего, речь о Псковской третьей летописи, где подробно рассказано о Ледовом побоище. И здесь первый спорный момент: дело в том, что эту хронику составили в середине XVI века — через триста лет после сражения.Историки, в свою очередь, не сомневаются, что сведения о битве представляют компиляцию более ранних источников. А в них фактов и того меньше. Самые ранние записи относятся к 1250-му. Спустя без малого век их переписали — коротко, но ярко — составители Новгородской первой летописи."Это было невиданное по ожесточению сражение. Треск от ломающихся копий, звуки ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух. <…> Гул был такой, словно это лед тронулся", — повествует хроника.Выдержки из документов вкупе со знаменитым фильмом Эйзенштейна сформировали представление о Ледовом побоище как об "одном из крупнейших сражений Средневековья". Долгие годы в официальной историографии преобладала точка зрения, что на Чудском озере сошлись армии в десятки тысяч человек.Лед тронулсяВполне логично, что такое масштабное событие не могло пройти бесследно. Должны были остаться хоть какие-то артефакты. Однако более чем за полвека исследований на месте битвы так ничего и не нашли. Отсюда и сомнения в масштабах сражения. Да и в источниках данные противоречивы.Русские летописи рассказывают о 400 погибших "латинянах". Немецкие, например "Ливонская рифмованная хроника", — о паре десятков. Но западный автор, во-первых, говорит лишь о числе убитых "братьев-рыцарей", то есть о действительных членах ордена. Во-вторых, умалчивает, что у каждого воина было четыре помощника. Они тоже участвовали в бою.В "Рифмованной хронике" также написано, что на одного рыцаря приходилось шестьдесят русских. И здесь мнения современных исследователей разделяются. Одни соглашаются: цифра вполне реальная. Другие возражают — Александр Невский в 1242-м еще не был великим князем, а значит, не мог собрать столь многочисленное по тем меркам войско. Наиболее вероятно, что новгородцев было около одной-двух тысяч человек.Полной ясности нет и в эпизоде с потонувшими рыцарями. Впервые он встречается лишь в XV веке в Софийской первой летописи. Русские преследовали ливонцев семь верст по озеру, крестоносцы попали на сиговицу — тонкий лед, — и "вода потопиши немногия".Там же говорится, что засадный полк Невского стоял "на Узмени, у Воронья камени". Два года назад археологи отыскали основание огромной глыбы, которая подходит под описание: на ней есть выступы, похожие на крылья, туловище и хвост птицы. А находится она совсем недалеко от берега. Так что и само сражение могло происходить именно там.Еще один аргумент против падения крестоносцев под лед — их снаряжение. Дело в том, что они не сражались в тяжелых латах и "рогатых" шлемах, как показано в фильме. Такая амуниция появилась не раньше XIV столетия.Бесспорным остается факт сокрушительного поражения "латинян", что не могло не разгневать Ватикан. Согласно некоторым источникам, папа Иннокентий IV дважды предлагал Невскому принять католичество. А тот не только отказался, но и расстроил планы тевтонцев захватить северо-западные земли Руси.Кому было выгодноС этим обстоятельством связан другой эпизод жизни князя — его кончина. По одной из версий, ватиканские послы при дворе великого хана Монгольской империи могли отравить Александра — в отместку за непокорность.Впрочем, основательных доказательств происков Запада нет, да и недругов у Невского хватало. Но сама история про отравление родилась отнюдь не на пустом месте. В 1262-м в Ростовской земле вспыхнуло восстание. И Невский, на тот момент великий князь, отправился в Золотую Орду (один из улусов Монгольской империи), чтобы отговорить хана Берке от карательного похода на Ростов.Дело закончилось благополучно, однако по пути на Русь Александр внезапно заболел. И вскоре — 14 ноября 1263 года — скончался. Версию о яде косвенно подтверждает тот факт, что князь был вовлечен в тонкую сеть интриг, которую плели между собой потомки Чингисхана.Так, Берке вел затяжную борьбу с двоюродным братом Хулагу, правившим в Средней Азии. Одним из условий, что ордынцы не пойдут на Ростов, было войско, которое великий князь должен собрать для борьбы с Хулагу. По сведениям историков, в противостоянии чингизидов русичи не участвовали.Можно предположить, что Берке этого не простил. И позже отомстил Невскому — по-восточному, не торопясь. Согласно нескольким источникам, князь занемог еще перед отъездом из Золотой Орды. Возможно, яд был замедленного действия.Критики этой версии утверждают: хану невыгодно было устранять Александра, гарантировавшего своевременные сборы налогов в Орду. Но роковым фактором могли стать сложные отношения князя с другими русскими правителями.В особенности — с младшим братом Андреем, который постоянно плел интриги, заключал союзы с врагами Невского и в итоге бежал в Швецию. Правда, позднее был прощен и вернулся, получив в управление Суздаль, Городец и Нижний Новгород.Согласно порядку наследования, именно Андрею предстояло занять великокняжеский престол после смерти Александра. Это навело некоторых исследователей на мысль, что ему, как никому другому, выгодно было устранить старшего брата. Правда, еще в XIX веке историк Иван Забелин отмечал, что Андрей, будучи в немилости у хана, после кончины Невского так и не получил ярлыка.Впрочем, есть и другая версия — Александр Ярославич скончался от вполне естественных причин. Из летописей известно, что еще в 1251-м он сильно заболел "и едва не умер". Возможно, загадочный недуг дал о себе знать спустя годы. Однако пока у ученых нет источников, где указана точная причина смерти Невского, любая точка зрения будет скорее домыслом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ростов, ватикан, средняя азия, александр невский, сергей эйзенштейн, аналитика - религия и мировоззрение