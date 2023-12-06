МИД прокомментировал заявления в НАТО о недопущении столкновения с Россией
МИД назвал заявления НАТО о недопущении столкновения с РФ отвлечением внимания
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявления в НАТО о недопущении "прямого столкновения" с Россией являются отвлечением внимания, чтобы обелить лидеров членов альянса перед избирателями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все, о чем говорят натовцы, включая и генсека Столтенберга, о том, что его основная задача - не допустить прямого столкновения - это все лицемерие. Это все игра в бисер. Это какая-то шарада для отвлечения внимания. Я думаю, для того, чтобы как-то обелить режимы, которые входят в НАТО в качестве государств, перед лицом их избирателей, говоря о том, что они не при чем, что они не участники, что они просто помогают киевскому режиму", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее словам, "в реальности НАТО, Вашингтон и Лондон стоят за каждым шагом киевского режима, а их истинная цель - добиться, как они говорят, стратегического поражения нашей стране на поле боя".
"Этим планам сбыться не суждено, этого не будет. Не было раньше, не будет сейчас. Вредить они умеют, а побеждать нас - нет", - заверила она.
В конце ноября на пресс-конференции перед заседанием глав МИД НАТО в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что предотвращение военной эскалации с Россией и недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО остается основной задачей блока.