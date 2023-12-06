https://ria.ru/20231206/nato-1914089192.html

МИД прокомментировал заявления в НАТО о недопущении столкновения с Россией

МИД прокомментировал заявления в НАТО о недопущении столкновения с Россией - РИА Новости, 06.12.2023

МИД прокомментировал заявления в НАТО о недопущении столкновения с Россией

Заявления в НАТО о недопущении "прямого столкновения" с Россией являются отвлечением внимания, чтобы обелить лидеров членов альянса перед избирателями, заявила... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:03

2023-12-06T13:03

2023-12-06T13:24

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Заявления в НАТО о недопущении "прямого столкновения" с Россией являются отвлечением внимания, чтобы обелить лидеров членов альянса перед избирателями, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Все, о чем говорят натовцы, включая и генсека Столтенберга, о том, что его основная задача - не допустить прямого столкновения - это все лицемерие. Это все игра в бисер. Это какая-то шарада для отвлечения внимания. Я думаю, для того, чтобы как-то обелить режимы, которые входят в НАТО в качестве государств, перед лицом их избирателей, говоря о том, что они не при чем, что они не участники, что они просто помогают киевскому режиму", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее словам, "в реальности НАТО, Вашингтон и Лондон стоят за каждым шагом киевского режима, а их истинная цель - добиться, как они говорят, стратегического поражения нашей стране на поле боя"."Этим планам сбыться не суждено, этого не будет. Не было раньше, не будет сейчас. Вредить они умеют, а побеждать нас - нет", - заверила она.В конце ноября на пресс-конференции перед заседанием глав МИД НАТО в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что предотвращение военной эскалации с Россией и недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО остается основной задачей блока.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, нато