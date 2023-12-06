В Казахстане c начала года выявили более 20 тысяч случаев заражения корью
В Казахстане c начала года выявили более 20 тысяч случаев заражения корью
© iStock.com / SBDIGITКорь у ребенка
© iStock.com / SBDIGIT
Корь у ребенка . Архивное фото
АСТАНА, 6 дек – РИА Новости. В Казахстане с начала года зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения корью, 81% из которых приходится на непривитых детей до 14 лет, сообщила председатель Национального центра общественного здравоохранения минздрава республики Манар Смагул.
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"На сегодня сложившаяся эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной. С начала 2023 года по республике на сегодня зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% приходится на детей до 14 лет, это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев – это 3,4%, и 15,4% зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет – это 3131 случай", - сообщила в среду глава наццентра на брифинге службы центральных коммуникаций.
По ее словам, наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в Шымкенте и Алма-Ате - более 3 тысяч случаев, в Жамбылской области более 2 тысяч случаев.
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"Ежедневно на территории РК регистрируется порядка 350 случаев кори, и основная заболеваемость приходится на невакцинированных лиц. В целом, по РК доля непривитых детей среди заболевших составляет 83,6% - это 13 670 случаев. В организованных коллективах, то есть в 643 школах РК, зарегистрировано 1466 случаев кори. При этом количество контактных составляет более 20 тысяч случаев", - информировала Смагул, добавив, что "имеют место отказы от вакцинации лиц, находившихся в тесном контакте с больным корью".
Глава минздрава Казахстана 28 ноября сообщала, что зарегистрированных случаев заражения корью составляет более 17 тысяч, при этом рост заболеваемости в два раза в сентябре она связывала со скоплением детей в организованных коллективах.
В Казахстане 6 ноября начали дополнительную массовую иммунизацию против кори из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации.