https://ria.ru/20230301/ptichiy_gripp-1855126387.html

Птичий грипп: симптомы и признаки заболевания, отличия от других ОРВИ

Птичий грипп: какие симптомы у взрослых и детей, признаки, лечение

Птичий грипп: симптомы и признаки заболевания, отличия от других ОРВИ

Птичий грипп — острая инфекционная болезнь, которая передается от инфицированных птиц человеку. Каким образом происходит заражение людей, как начинается... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:57

2023-03-01T14:57

2023-03-01T14:57

россия

птичий грипп h5n8

распространение "птичьего гриппа" в россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Птичий грипп — острая инфекционная болезнь, которая передается от инфицированных птиц человеку. Каким образом происходит заражение людей, как начинается заболевание у взрослых и детей, инкубационный период, признаки, симптомы, способы лечения, в чем опасность штамма H5N1 и эффективна ли вакцинация, — в материале РИА Новости.Птичий гриппПтичий грипп известен человечеству с конца XIX века под названием "птичья чума". Болезнь поражала домашнюю птицу, вызывая крупные эпидемии и массовую гибель. Переносчиками инфекции являются мигрирующие водоплавающие птицы, но им грипп не наносит вреда.- Термин "птичий грипп" появился, когда было доказано, что эпидемии у птиц вызываются вирусом гриппа серотипа А. Тогда же начали связывать вспышки острых вирусных инфекций у людей, которые работали в птицеводстве, с эпидемией у птиц. Известно, что человек может заразиться птичьим гриппом респираторным путем, а также через слизистые оболочки и руки. В основном заболевают люди, которые работают с птицей: фермеры, работники птицефабрик, рынков. Вспышки инфекции захватывают, как правило, десятки людей, а не сотни и не тысячи. Происходит это практически ежегодно, но довольно быстро купируется тем, что заболевшая птица уничтожается, в некоторых странах избавляются от всего поголовья, как, например, в Гонконге при очередной эпидемии было уничтожено около 2 млн голов, - рассказывает Владимир Сибирский, к.м.н., врач общей практики, руководитель терапевтической клиники “Европейского медицинского центра”.У взрослыхНа данный момент официально не подтверждено, что вирус может передаваться от человека к человеку, но этот вариант развития событий не исключен.По словам Владимира Сибирского, заболевание начинается с выраженной лихорадки (температура 38-40 градусов), сопровождающейся мышечными болями, проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта (диареи, тошноты, рвоты) и легочного синдрома, который развивается на 6-10 сутки.Инкубационный период заболевания в среднем составляет 2 дня.- Птичий грипп может протекать в виде легкой инфекции верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель), а может пойти по пути быстрого развития тяжелой пневмонии, синдрома острой дыхательной недостаточности, токсического шока и смерти, - говорит Константин Хоманов, терапевт, основатель сервиса поддержки принятия врачебных решений "Справочник врача".У детейДля детей характерна примерно такая же клиническая картина, как и для взрослых, но заболевание у них протекает с ярко выраженными симптомами и быстро приводит к осложнениям.Возбудитель птичьего гриппаЭто подтип вируса гриппа типа А, одного из самых патогенных и способных вызывать пандемии."Среди вирусов типа А есть масса подтипов по антигенному набору. Наиболее опасные подвиды, которые вызывают тяжелую инфекцию, это H7 – H7N7, H7N9. Например, последний подвид типа А, H7N9, в 2016 году вызвал вспышку инфекции у людей в Китае, при которой летальность достигала более 40%", - объясняет Владимир Сибирский.Как происходит заражениеВыделения инфицированных птиц попадают в воздух, воду, на предметы. Человек может заразиться воздушно-капельным, воздушно-пылевым способами и через слизистую оболочку, грязные руки.- При этом даже у тех, кто перенес заболевание, иммунитета к нему не вырабатывается и заразиться можно повторно. Активация вируса чаще происходит при общем ослабленном иммунитете, повышенной восприимчивости к простудным и вирусным заболеваниям, - говорит Галина Табакина, врач-инфекционист ФНКЦ ФМБА России.Группы риска- В группе риска по осложнениям находятся дети (младше 2 лет – повышенный риск), пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, - предупреждает Нэя Георгиева, терапевт "Теледоктор24".КлассификацияКлассифицируется грипп по течению (типичное и бессимптомное), по тяжести (легкая, средняя и тяжелая) и по характеру течения – неосложненное и осложненное.Осложнения и последствияСамое частое осложнение любого гриппа - пневмония. Она развивается на фоне вирусной инфекции и сопровождается присоединением бактериальной. Также этот вирус может вызывать поражение почек, печени и кроветворных органов (в первую очередь — костного мозга)."Синуситы, отиты, одышка и тахикардия – еще одни осложнения птичьего гриппа. У детей тяжелыми последствиями гриппа являются интоксикационный синдром, нейротоксикоз, гипоксическая энцефалопатия, острый респираторный дистресс-синдром", - объясняет Нэя Георгиева.ДиагностикаВладимир Сибирский уточняет, что эпидемическая настороженность должна быть, если вспышка заболевания произошла среди работников, связанных с птицей. ПЦР-тест дает четкое понимание того, с каким вирусом мы имеем дело в каждом конкретном случае. По информации от Роспотребнадзора, не так давно появилось несколько заболевших вирусом H5N8. H5 непатогенный вирус, он вызывает очень легкую простудную симптоматику, что было подтверждено клиническими наблюдениями сотрудников птицефабрики в районе нижней Волги.ЛечениеЛюбое лечение назначается врачом.- Обычно используются противовирусные препараты (в первые 2-е суток от появления первых симптомов). Жаропонижающая терапия ибупрофеном или парацетамолом, противокашлевая или муколитическая терапия, использование сосудосуживающих капель в нос, анальгезирующих спреев в горло. При подтверждении бактериальной пневмонии – назначение антибактериальных препаратов. Лечение детей также следует начинать с противовирусных препаратов, жаропонижающей терапии, антиоксидантная терапия при выраженной интоксикации, - рассказывает Нэя Георгиева."Напомню, что противовирусные средства, эффективные при птичьем гриппе, выпускаются на основе осельтамивира и занамивира, их рекомендуется начать принимать в первые часы болезни. А также необходимо помнить о достаточном количестве жидкости", - уточняет Константин Хоманов.Вакцинация- Ежегодная вакцина, которую мы рекомендуем, содержит антигены вируса А и вируса Б. Если полностью не защитит от специфического птичьего гриппа, то хотя бы ослабит его симптомы, поэтому это обязательно. Идет речь о создании специальной вакцины. В общем-то ее не так сложно сделать, потому что вирусы типируются, но они мутируют, и каждый раз эпидемия птичьего гриппа вызывается все-таки разными подвидами, поэтому потенциально такая вакцина не будет иметь высокой степени защиты. Хотя представители Вектора заявили, что они собираются такую вакцину выпустить, - говорит Владимир Сибирский.По словам Константина Хоманова, во всём мире прививочные кампании идут с сентября по февраль. Обязательное условие: в вакцине должны быть четыре штамма в дозировке не менее 15 мкг каждый. Однако, когда привиться нужно, а "идеальная" вакцина недоступна, допускается применение любой прививки от гриппа по принципу "лучше, чем ничего ".Отличие птичьего гриппа от других ОРВИКлинически отличить птичий грипп от ОРВИ при легком течении заболевания невозможно, но обычно грипп имеет острое, агрессивное начало, продолжительную симптоматику и чаще вызывает осложнения.По словам Алины Кобозевой, врача-терапевта Цифровой клиники ВСК, птичий грипп и ОРВИ — это действительно похожие заболевания, но здесь есть несколько отличий. Причина заболевания: ОРВИ вызывается различными вирусами гриппа и другими респираторными вирусами, а птичий грипп вызывается конкретным возбудителем - вирусом H5N1, который передается от диких или домашних птиц.Симптомы: Симптомы ОРВИ могут варьироваться в зависимости от вида вируса, но в целом они включают в себя кашель, насморк, боль в горле, головную боль, мышечные боли, усталость и температуру. В случае птичьего гриппа симптомы могут быть похожи на симптомы обычного ОРВИ, но они могут быть более тяжелыми и могут включать в себя затрудненное дыхание, тошноту, диарею и другие.Распространение: ОРВИ в подавляющем большинстве распространяются при кашле, чихании и контакте с инфицированными предметами, в то время как птичий грипп - через контакт с инфицированными птицами и их продуктами, такими как перья, помет или мясо. При посещении врача необходимо сообщить ему о возможном контакте с птицами или их продуктами, а также о поездках в районы, где зарегистрированы случаи заражения птичьим гриппом.ПрофилактикаВ основе профилактики лежит вакцинация и гигиена: сотрудники птицефабрик при работе с птицей должны носить маски, перчатки, обрабатывать обувь. При выявлении птичьего гриппа вся птица в опасном районе должна быть уничтожена, а заболевшие люди - изолированы.Алина Кобозева советует избегать контакта с птицами и обработки их продуктов без необходимой защиты, а также прожаривать мясо и яйца до полной готовности.Рекомендации врачей- Дома нужно поддерживать оптимальный микроклимат: следите за влажностью, проветривайте, убавляйте мощность радиаторов. Это нужно для поддержания барьерных свойств слизистой носа и рта: при пересыхании проницаемость увеличивается и риск заболевания выше. Оптимизируйте питание (например, по принципу средиземноморской диеты), добавьте в рутину регулярную физическую активность, контролируйте свои хронические заболевания и обязательно вакцинируйтесь, - советует Константин Хоманов.“В случае тяжелых осложнений, может потребоваться госпитализация и интенсивная терапия. Поэтому, важно внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения”, - предупреждает Алина Кобозева.

https://ria.ru/20230131/gripp-1848729429.html

https://ria.ru/20230131/gripp-1848724156.html

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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