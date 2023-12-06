Алиев обвинил Борреля во лжи о числе покинувших Карабах армян
Алиев назвал заявление Борреля, что Карабах покинули 150 тысяч армян, ложью
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
БАКУ, 6 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ложью утверждение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Карабах покинули 150 тысяч армян.
По данным армянского правительства, начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали 100 тысяч жителей. Ранее Боррель в своем выступлении на 25-м форуме ЕС-правозащитные НПО заявил, что в результате действий Азербайджана 150 тысяч армянских жителей Карабаха покинули свои дома.
"Я сожалею, что столь опытный европейский дипломат лжет. Он (Боррель – ред.) заявил, что Карабах покинули 150 тысяч армян. Это совершенно ложное утверждение. И это не просто манипуляция цифрами, а обвинения в адрес Баку", - заявил в Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Алиев позднее заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.