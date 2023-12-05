https://ria.ru/20231205/volonterstvo-1913628652.html

День добровольца (волонтера) в России

День добровольца (волонтера) в России - РИА Новости, 05.12.2023

День добровольца (волонтера) в России

День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:29

2023-12-05T02:29

2023-12-05T02:29

справки

россия

день добровольца (волонтера) в россии

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День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития. Волонтерское движение в России имеет давнюю историю. Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский период, и наиболее важную роль в ее развитии сыграла церковь. В годы становления Московской Руси благотворительность не была повсеместной, а проявлялась в деятельности отдельных лиц.В XVIII веке впервые появились многочисленные благотворительные заведения, которые заложили фундамент российской системы социальной опеки. Первое официальное упоминание о волонтерской деятельности относится к 1894 году. Именно в этом году по предложению профессора Владимира Гирье (члена Московской городской думы) были учреждены городские попечительства о бедных, которые собирали добровольные пожертвования и в которых работали волонтеры.До середины 1980-х годов добровольцами называли людей, которые в военные годы, не дожидаясь мобилизационной повестки, шли защищать свою страну, как это было в Первую мировую войну (1914-1918) и в Великую Отечественную войну (1941-1945).В советское время массы людей ехали на целину, на строительство БАМа и других великих строек. "Добровольчество" в СССР было связано с крупными всесоюзными мероприятиями и активно поддерживалось существовавшей идеологией того времени. Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 1990-е годы, одновременно с зарождением различных некоммерческих, общественных и благотворительных организаций. В настоящее время, по словам президента России Владимира Путина, в России – более 21 миллиона волонтеров, это свыше 15% населения страны. Согласно действующей редакции федерального закона РФ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (1995), добровольцами (волонтерами) являются физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях социальной поддержки и защиты граждан; оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни; содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами или в иных общественно полезных целях. В 2018 году был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)", закрепивший особый статус волонтера.В декабре 2018 года была утверждена Концепция развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года, которая объединяет различные волонтерские инициативы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ социальной ответственности бизнеса. Согласно документу, содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Знаковыми событиями, которые способствовали развитию волонтерского движения в России, стали прошедшие в 2014 году в Сочи Олимпиада и Паралимпиада, в 2017 году Кубок Конфедераций, в 2018 году чемпионат мира по футболу и другие мероприятия.На Олимпийских играх в Сочи работали 25 тысяч волонтеров, на Паралимпиаде – свыше восьми тысяч, пять тысяч помогали гостям Всемирного фестиваля молодежи и студентов (2017), более 15 тысяч волонтеров было задействовано на чемпионате мира по футболу в России, свыше пяти тысяч волонтеров работали на спортивных и культурных объектах зимней Универсиады в Красноярске (2019). В волонтерский корпус Всемирного фестиваля и студентов в Москве, который пройдет в 2024 году, уже подали заявки более 40 тысяч молодых людей. Единая информационная система "Добровольцы России" является флагманским проектом Ассоциации волонтерских центров. Она создана в 2016 году с целью объединить на одном ресурсе всех волонтеров и все волонтерские проекты страны. Это самая крупная платформа волонтеров в России и СНГ. Портал дает возможность любому гражданину России стать участником волонтерского движения, вне зависимости от места проживания. В настоящее время на портале добровольцыроссии.рф насчитывается более 1,5 миллиона посетителей, зарегистрировано более 500 тысяч человек, свыше 25 500 возможностей и 13 300 организаций. 2018 год в России был объявлен Годом добровольца (волонтера). Его итоги показали, что во многих направлениях удалось добиться немалых успехов: одним из важнейших достижений стало увеличение числа людей, готовых брать на себя ответственность за свою страну и людей, которые живут рядом.В 2019 году по поручению президента России главам всех субъектов РФ было рекомендовано внедрить стандарт поддержки добровольчества, который позволит обеспечить равный доступ всех возрастов к возможностям добровольчества, учитывающим их мотивацию; объединить ресурсы бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в реализации совместных добровольческих программ; повысить эффективность организации добровольческой деятельности и др. 75 регионов страны внедрили данный стандарт.Ко Дню волонтера в России приурочен Международный форум добровольцев.4-8 декабря 2023 года в Москве в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ проходит Международный форум добровольчества "Мы вместе". Президент России Владимир Путин традиционно вручает премию "Мы вместе" в номинации "Волонтер года". Она была учреждена в 2020 году и ежегодно вручается авторам общественных и социальных проектов в сфере волонтерства и благотворительности. Цель премии – дать признание и поддержку лидерам общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Также ежегодно проходит традиционная Всероссийская акция Ассоциации волонтерских центров "Добрые уроки". Ее цель – развитие гражданского самосознания и активности молодежи, популяризация добровольчества среди школьников. Волонтерские организации, педагоги, активисты-старшеклассники проводят познавательные уроки для школьников 4-11-х классов о ценности и пользе гражданской активности, рассказывают об истории добровольческого движения и благотворительности и пр.Волонтерство в России развивается и через образовательные программы в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.Вовлечение молодежи в добровольчество и волонтерство – одна из ключевых задач федерального проекта "Патриотическое воспитание" в рамках национального проекта "Образование" (2019-2024).При поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" Российское движение школьников вместе с Ассоциацией волонтерских центров реализует программу детского добровольчества "Ты решаешь!". Ее цель – сформировать сообщество юных лидеров волонтерского движения, которые воплощают в жизнь социальные проекты по всей стране. В задачи программы входит создание сети школьных волонтерских отрядов, обучение активистов (детей, волонтеров, педагогов) с помощью видеоуроков и информационных материалов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день добровольца (волонтера) в россии