"Мы были на одной волне": в Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи

СОЧИ, 22 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи подошел к концу: в ледовом дворце "Большой" завершилась официальная церемония закрытия, которая собрала более 10 тысяч зрителей.

Команда будущего



Россия приняла у себя фестиваль уже в третий раз. С момента, когда наша страна впервые стала хозяйкой Всемирного фестиваля (в составе СССР), прошло 60 лет. История повторилась в 1985 году, и оба раза пальмовая ветвь доставалась Москве. В этом раз фестиваль проходил в Сочи.

Фестиваль официально открылся в Сочи в прошлое воскресенье. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на 5 тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран — 188. Еще 5 тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям ориентироваться на фестивале.

В воскресенье организаторы подведут итоги прошедшей недели на пресс-конференции, а после участники — как российские, так и иностранные, начнут разъезжаться по домам. Вечер субботы они проведут под звуки музыки.

Несмотря на то, что церемония открытия всегда привлекает больше внимания, завершающее шоу вызвало ажиотаж: зал был заполнен. Одновременно с этим в "Медалс плаза" проходил концерт "Россия" для многотысячной аудитории — фестивальная суббота была днем России. Предыдущие дни были посвящены странам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.

Как и в первый день мероприятия, на закрытии побывал президент России Владимир Путин, до этого побеседовавший с молодыми участниками фестиваля. "Future starts here and now future is you", — поприветствовал российский лидер на английском гостей фестиваля на шоу "Россия".

Тема будущего, которое в руках именно у молодежи, звучала и на церемонии закрытия, которая называлась "Связи". Бразильский участник Энрике Домингес, выступая на церемонии, отметил, что "российская молодежь сделала этот фестиваль для молодежи мира". "Мы были на одной волне. Мы — команда будущего", — сказал он.

Волонтерская команда фестиваля, которая также принимала участие в церемонии, по словам руководителя дирекции по подготовке и проведению ВФМС Ксении Разуваевой, стала "самой массовой командой волонтеров из всех неспортивных событий за всю историю волонтерского движения". При этом в числе добровольцев впервые в истории фестиваля были те, кто работают в Организации объединенных наций (ООН).

Рок-оркестр, чтение стихов и "камера поцелуев"

Как и на открытии, участников шоу задолго до начала его официальной части начали разогревать ведущие. Вместе с волонтерами фестиваля гости шоу приняли участие в "танцевальном баттле между парнями и девушками", делали живую волну — поочередно вставая со своих мест, взявшись за руки, и узнали, что такое "камера поцелуев". Последнее было заданием: камеры, которые снимали шоу, периодически выводили на экран присутствующих в зале, которые, увидя себя на экране, должны были поцеловать, соответственно, сидящего рядом парня, если на экране себя видела девушка, или, наоборот, то же самое должен был проделать молодой человек.

После на сцене появились музыканты — рок-оркестр, который всю церемонию исполнял самые знаменитые музыкальные хиты. Руководили оркестром участники первого сезона конкурса "Голос" Александр и Никита Поздняковы. Свои стихи со сцены прочитали молодые поэты Ника Симонова, Вениамин Борисов и Елена Чеснокова.

Участники о фестивале



Официальным гимном фестиваля был выбран вариант российского музыканта, актера и режиссера Алексея Воробьева, который и исполнил композицию. Но у фестиваля есть еще и неофициальный гимн, который написал профессиональный музыкант из Чада Ндолегулом Джасрабе Эрве, исполнивший его на церемонии закрытия. Завершилось шоу песней Леонарда Коэна "Аллилуйя", а день завершился праздничным салютом.

В день открытия участники шоу делились в беседе с корреспондентом РИА Новости, что больше всего их впечатлило декоративное и музыкальное сопровождение шоу, а также выступление президента России Владимира Путина.

Многие из иностранных участников, по их словам, впервые побывали в России. Фестиваль завершился, и у некоторых появилось желание вернуться.

"Я планирую вернуться домой и обдумать все, что произошло на фестивале, потому что у меня была отличная возможность поговорить на разные темы со множеством спикеров. Вообще, я подумываю о том, чтобы поступить в магистратуру в России. Здесь есть все возможности получить хорошее образование и развиваться", — сказал РИА Новости участник церемонии закрытия Жан-Жак Фудо из Камеруна.

Удалось поговорить и Энрике Домингесом, выступавшим на церемонии. По его словам, "это действительно был отличный фестиваль". "У нас были возможности обменяться опытом, познакомиться с новыми людьми, встретить новых друзей, а также укрепить единство, дружбу и солидарность между молодежью всего мира", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, это очень важно, чтобы развивать новые идеи о том, каким нужно быть современному мужчине и женщине, их поступкам, современному человечеству. "Это был очень хороший фестиваль", — сказал собеседник агентства.

Неделя молодежи: фестиваль в Сочи



Целую неделю российские и иностранные гости слушали лекции с ведущими специалистами в той или иной сфере, задавали вопросы политикам и министрам, принимали участие в форсайт-сессиях и мастер-классах, слушали концерты известных музыкантов, катались на коньках и даже посмотрели авиационное шоу "Соколов России" и прошли мастер-класс "Как выспаться при жизни". Темы лекций и панельных дискуссий касались 6 актуальных для всего человечества тем: экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки. Именно эти темы раскрывались в ходе шоу на церемонии открытия фестиваля.

Молодым людям удалось пообщаться с такими известными людьми как французский писатель Фредерик Бегбедер, мотивационный оратор Ник Вуйчич, со знаменитыми спортсменами и моделями, актерами и режиссерами, певцами и музыкантами. Очереди выстраивались на лекции и селфи-сессии с российскими политиками. Популярностью пользовались, например, вице-премьер Виталий Мутко, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В течение всех дней на площадках и многочисленных выставках можно было видеть и первого замруководителя администрации президента РФ, руководителя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля Сергея Кириенко. На просьбу журналистов поделиться впечатлениями от фестиваля, он ответил "отличный фестиваль!". В субботу, после пресс-конференции он заявил, что организация фестиваля показала, что молодежи можно смелее доверять.

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый фестиваль в Москве — в 1957 году, тоже отличился: он был самым массовым за всю историю — 34 тысячи человек из 131 страны.