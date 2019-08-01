Стандарт поддержки волонтерства полностью внедрили 12 регионов России​

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стандарт поддержки волонтерства полностью внедрен в 12 регионах Российской Федерации, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Архангельская, Белгородская, Ивановская, Новосибирская, Тюменская, Ульяновская и Костромская области, а также Красноярский и Хабаровский края, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа смогли реализовать все девять шагов стандарта.

Первый шаг ‒ принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями. Второй ‒ назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе. Третий ‒ создание совета по вопросам добровольчества.

Четвертый шаг ‒ открытие ресурсных центров, за ним следует предоставление субсидий и грантов волонтерским организациям и оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества.

Седьмой шаг ‒ подготовка добровольцев и должностных лиц, восьмой ‒ разработка мер поощрения добровольцев, а последний ‒ оценка внедрения стандарта.

Согласно результатам проведенного АСИ мониторинга ни одного пункта стандарта не выполнила только Республика Ингушетия. Всего регионы реализовали 562 из 765 шагов.