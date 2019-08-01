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РИА Новости
Школа волонтера

Стандарт поддержки волонтерства полностью внедрили 12 регионов России

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Максим БогодвидСтандарт поддержки волонтерства полностью внедрили 12 регионов России​
Стандарт поддержки волонтерства полностью внедрили 12 регионов России​
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стандарт поддержки волонтерства полностью внедрен в 12 регионах Российской Федерации, сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Архангельская, Белгородская, Ивановская, Новосибирская, Тюменская, Ульяновская и Костромская области, а также Красноярский и Хабаровский края, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа смогли реализовать все девять шагов стандарта.
Первый шаг ‒ принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями. Второй ‒ назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе. Третий ‒ создание совета по вопросам добровольчества.
Четвертый шаг ‒ открытие ресурсных центров, за ним следует предоставление субсидий и грантов волонтерским организациям и оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества.
Седьмой шаг ‒ подготовка добровольцев и должностных лиц, восьмой ‒ разработка мер поощрения добровольцев, а последний ‒ оценка внедрения стандарта.
Согласно результатам проведенного АСИ мониторинга ни одного пункта стандарта не выполнила только Республика Ингушетия. Всего регионы реализовали 562 из 765 шагов.
По поручению президента России главам всех субъектов РФ рекомендовано внедрить стандарт поддержки добровольчества до 1 сентября 2019 года.
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