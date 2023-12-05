https://ria.ru/20231205/tyutchev-1913663048.html

Биография Федора Тютчева

Биография Федора Тютчева - РИА Новости, 05.12.2023

Биография Федора Тютчева

Один из крупнейших русских поэтов Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда Орловской... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T00:21

2023-12-05T00:21

2023-12-05T00:22

справки

россия

федор тютчев

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Один из крупнейших русских поэтов Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1803 года в селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии (сейчас Жуковский район Брянкой области). Происходил из родовитой, но небогатой дворянской семьи. Отец будущего поэта служил в Кремле, в последние годы жизни руководил "Экспедицией Кремлевского строения" – государственной организацией, которая следила за состоянием исторических памятников. В семье было еще двое детей – старший сын Николай, впоследствии полковник Главного штаба, и дочь Дарья, в замужестве Сушкова. Детство Тютчев провел в родовом имении Овстуг и в Москве. Получил хорошее домашнее образование: он обучался истории, географии, арифметике, русскому и иностранным языкам – французскому, немецкому и латинскому.С 1813 года его учителем русского языка, одновременно руководившим и общим воспитанием, был Семен Амфитеатров, известный в литературе под фамилией Раича, – русский поэт, литературный критик и переводчик. Поклонник Державина и Дмитриева, хороший знаток латинской и итальянской классической поэзии, Раич познакомил своего воспитанника с лучшими произведениями русской и мировой литературы.В 1816 году Тютчев начал посещать в качестве вольнослушателя лекции известного тогда поэта, критика и профессора Московского университета Алексея Мерзлякова, читавшего курс теории словесности. Помимо лекций, Мерзляков занимался со своими учениками разбором их собственных сочинений.Одно из произведений Тютчева – стихотворение "Вельможа (Подражание Горацию)" – Мерзляков решил прочитать на собрании литературно-научного общества "Общество любителей российской словесности" в феврале 1818 года, и в марте того же года Тютчева – ему тогда было 14 лет – приняли в организацию.В 1819 году в Обществе любителей российской словесности было прочитано другое его стихотворение – "Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду", которое впоследствии было напечатано на страницах "Трудов" Общества.В 1819 году Тютчев был принят на словесное отделение Московского университета, которое он окончил в 1821 году – на год раньше положенного срока. В этот период были написаны стихотворения "Урания" для прочтения на годичном акте университета, "Весеннее приветствие стихотворцам", посвященное университетским товарищам поэта, среди которых были историк Михаил Погодин, поэт Дмитрий Веневитинов, писатели Владимир Одоевский и Андрей Муравьев, "К оде Пушкина на вольность". В 1822 году по окончании курса Федор Тютчев был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел. В том же году по ходатайству своего родственника Александра Остермана-Толстого получил назначение чиновником русской дипломатической миссии в Мюнхене (Бавария), где оставался до 1837 года. Из-за свойственного ему нерадивого отношения к своим служебным обязанностям он не достиг сколько-нибудь высокого положения на дипломатическом поприще.В 1826 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон – вдове русского дипломата Александра Петерсона, в браке с которой родились три дочери.Пребывание в немецких землях ознаменовалось для Тютчева знакомством с философом Фридрихом Шеллингом и поэтом Генрихом Гейне. В этот период поэт переводил труды немецких философов и писателей, в том числе "Песнь радости" Фридриха Шиллера, "На севере мрачном, на дикой скале...", "Друг, откройся предо мною...", "Как порою светлый месяц...", "Закралась в сердце грусть, – и смутно...","Вопросы" и "Кораблекрушение" Генриха Гейне, посещал литературные вечера, переписывался с иностранными учеными, писал публицистические статьи на французском языке. Не оставил он литературного творчества: в 1820-1830-х годах им были написаны стихотворения "Утро в горах", "Снежные горы", "Песок сыпучий по колени... ", "Весенняя гроза", "Весенние воды", "Осенний вечер", "В душном воздуха молчанье...", "Нет, моего к тебе пристрастья...", "Не то, что мните вы, природа...", "О чем ты воешь, ветр ночной?..", "Весна", "Бессонница", "Цицерон", "Как птичка раннею зарей... ", "Ты зрел его в кругу большого света...", "Silentium!", "Как над горячею золой...", "Душа моя – Элизиум теней...", "Я помню время золотое..." и др.Однако до 1836 года о настоящей литературной известности поэта говорить не приходилось, так как издания, в которых печатался Тютчев ("Урания", "Северная лира", "Галатея", "Денница"), не пользовалось успехом среди читателей. Кроме того, с русской литературной жизнью Тютчев непосредственно связан не был, будучи своего рода иностранным корреспондентом московских периодических изданий, помещавшим в них от случая к случаю свои оригинальные стихи и переводы.Знаковым в творческой биографии Тютчева стал 1836 год. Впервые его поэзия обратила на себя внимание после публикации в пушкинском "Современнике" подборки из 24 произведений Тютчева под заглавием "Стихотворения, присланные из Германии" и с подписью Ф. Т.В начале мая 1837 года, получив отпуск, Тютчев с семьей выехал в Россию, после которого в августе того же года состоялось назначение поэта на пост старшего секретаря русской миссии в Турине. Временно оставив семью в Петербурге, Тютчев отправился к новому месту своей службы. Отправившись следом за мужем в 1838 году, жена Тютчева оказалась среди пассажиров парохода "Николай I", который потерпел крушение. Ее и без того слабое здоровье было окончательно подорвано, и в том же году она умерла.Тютчев тяжело переживал уход жены, однако его одиночество было недолгим: в 1839 году он женился на Эрнестине Дернберг, с которой познакомился еще в 1833 году и с тех пор поддерживал отношения. Ей посвящены несколько любовных стихотворений, среди которых "Люблю глаза твои, мой друг…" и "Воспоминание о 20 марта 1836 года!!!". В этом браке родились пять детей.В 1839 году Тютчев был отставлен от должности за проступок против дисциплины, но до 1844 года продолжал жить за границей. В 1845 году, вернувшись в Россию, поэт вновь поступил в Министерство иностранных дел, где с 1848 занимал должность старшего цензора при Особой канцелярии министерства. В его обязанности входил просмотр газетных статей и заметок по вопросам внешней политики.В первые годы по возвращении из-за границы связи Тютчева с русской литературной жизнью оказались еще менее заметными, чем в бытность его на чужбине. За девять лет (с 1841 по 1849 год) им не было напечатано ни одного стихотворения. Однако вышли его публицистические статьи на французском языке: "Письмо к г-ну доктору Густаву Кольбу", "Россия и Революция", "Папство и римский вопрос". Две последние являлись главами задуманного под впечатлением революционных событий 1848-1849 годов, но не завершенного историко-политического трактата "Россия и Запад", в котором поэт планировал изложить свои мысли о внешней политике.В 1850 году имя Тютчева становится широко известно публике: его старые, ранее напечатанные Пушкиным стихотворения были перепечатаны Некрасовым в статье "Русские второстепенные поэты", в которой Тютчев был приписан "к русским первостепенным поэтическим талантам". В 1854 году в журнале "Современник" Некрасов опубликовал множество новых стихотворений Тютчева и издал его первый поэтический сборник, подготовкой которого занимался Иван Тургенев.В 1850-1860-е годы творчество Тютчева было тесно связано с именем его возлюбленной Елены Денисьевой, которой он посвятил философские и любовные стихи, объединенные позже в так называемый "денисьевский" цикл. Любовь Тютчева и Денисьевой продолжалась в течение четырнадцати лет, до самой ее смерти в 1864 году. В этот период были написаны такие стихотворения, как "Предопределение", "О, как убийственно мы любим... ", "Не говори: меня он, как и прежде, любит... ", "О, не тревожь меня укорой справедливой... ", "Сияет солнце, воды блещут...", "Последняя любовь" и др.В апреле 1858 года Тютчев получил повышение на службе – с этого времени и до самой смерти он был председателем Комитета иностранной цензуры. Это учреждение отвечало за всю печатную продукцию, которую ввозили на территорию Российской империи. За время руководства Тютчева количеств книг и журналов увеличилось, а цензура смягчилась.В 1860-е годы среди произведений Тютчева была велика доля политических стихотворений, в которых он излагал концепцию, близкую к славянофилам: Россия идет по своему собственному самобытному пути и ее история кардинально отличается от истории европейских стран. Эти идеи поэта отразились в таких стихотворениях, как "Молчит сомнительно Восток…", "Умом Россию не понять…" и "Славянам".В 1868 году вышел второй (и последний) прижизненный сборник стихотворений Тютчева, изданный его зятем Иваном Аксаковым.В 1870-х годах состояние здоровья поэта сильно ухудшилось. 27 июля (15 июля по старому стилю) 1873 года Федор Тютчев умер в Царском селе. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.Поэтическое наследие Федора Тютчева невелико – около 400 стихотворений, некоторые из которых положены на музыку. Среди наиболее значительных композиторов, обращавшихся к лирике Тютчева, – Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Сергей Танеев, Цезарь Кюи, Александр Гречанинов, Николай Черепнин, Николай Метнер, Борис Асафьев, Георгий Свиридов. Жизнь и творчество Тютчева отражены в музейных экспозициях подмосковной усадьбы Мураново и в селе Овстуг. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федор тютчев