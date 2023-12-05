https://ria.ru/20231205/premiya-1913790459.html
Россияне ответили на вопрос об ожиданиях годовой премии
Россияне ответили на вопрос об ожиданиях годовой премии - РИА Новости, 05.12.2023
Россияне ответили на вопрос об ожиданиях годовой премии
Более половины россиян не рассчитывают на годовую премию, а из тех, кто все же надеется на такую выплату, каждый седьмой ожидает ее в размере более 40 тысяч... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:55
2023-12-05T06:55
2023-12-05T06:55
казань
нижний новгород
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более половины россиян не рассчитывают на годовую премию, а из тех, кто все же надеется на такую выплату, каждый седьмой ожидает ее в размере более 40 тысяч рублей, говорится в исследовании "Авито Работы", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Так, согласно исследованию, "больше половины (56%) респондентов не рассчитывают получить годовую премию в текущем году". В то же время 41% среди тех, кто все же надеется получить такую выплату, рассчитывают на сумму до 5 тысяч рублей. Одновременно 20% указали сумму 5-10 тысяч рублей, еще 13% - 10-20 тысяч, 8% - 20-30 тысяч, 4% - 30-40 тысяч рублей. "14% работающих россиян ожидают получение премии в размере более 40 тысяч рублей", - добавляют аналитики. При этом больше всего в ее получении уверены жители Казани (46%). В список городов, сотрудники которых больше всего уверены в получении премии, также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск и Ростов-на-Дону. Чуть меньше в денежное вознаграждение верят жители Перми, Челябинска, Новосибирска, Москвы и Волгограда. В самом низу списка - Уфа, Красноярск, Санкт-Петербург, а также замыкающий рейтинг с 27% Воронеж.
https://ria.ru/20231121/prazdniki-1910702532.html
https://ria.ru/20231128/ministerstvo_schastya-1912267071.html
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казань, нижний новгород, екатеринбург, общество
Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Общество
Россияне ответили на вопрос об ожиданиях годовой премии
"Авито Работы": большинство россиян не рассчитывают на годовую премию
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более половины россиян не рассчитывают на годовую премию, а из тех, кто все же надеется на такую выплату, каждый седьмой ожидает ее в размере более 40 тысяч рублей, говорится в исследовании "Авито Работы", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно исследованию, "больше половины (56%) респондентов не рассчитывают получить годовую премию в текущем году". В то же время 41% среди тех, кто все же надеется получить такую выплату, рассчитывают на сумму до 5 тысяч рублей.
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Одновременно 20% указали сумму 5-10 тысяч рублей, еще 13% - 10-20 тысяч, 8% - 20-30 тысяч, 4% - 30-40 тысяч рублей. "14% работающих россиян ожидают получение премии в размере более 40 тысяч рублей", - добавляют аналитики.
При этом больше всего в ее получении уверены жители Казани
(46%). В список городов, сотрудники которых больше всего уверены в получении премии, также вошли Нижний Новгород
, Екатеринбург
, Омск
и Ростов-на-Дону
.
Чуть меньше в денежное вознаграждение верят жители Перми
, Челябинска
, Новосибирска
, Москвы
и Волгограда
. В самом низу списка - Уфа
, Красноярск
, Санкт-Петербург
, а также замыкающий рейтинг с 27% Воронеж
.
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