https://ria.ru/20231205/otkhody-1913986929.html

Ленинградская область вошла в топ-20 регионов в сфере обращения с отходами

Ленинградская область вошла в топ-20 регионов в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 05.12.2023

Ленинградская область вошла в топ-20 регионов в сфере обращения с отходами

Ленинградская область вошла в первую двадцатку лидеров рейтингов регионов в сфере обращения с отходами, подготовленного ППК "Российский экологический оператор"... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:42

2023-12-05T20:42

2023-12-05T20:49

ленинградская область

общество

жкх

ленинградская область

россия

санкт-петербург

российский экологический оператор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Ленинградская область вошла в первую двадцатку лидеров рейтингов регионов в сфере обращения с отходами, подготовленного ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. РЭО оценивает вклад каждого субъекта Российской Федерации и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отдыхами (ТКО) в России, уточнили в пресс-службе областной администрации. При составлении рейтинга учитывались такие критерии как охват населения раздельным накоплением отходов, динамика показателей обработки и утилизации, планы по снижению захоронения ТКО до 2024 года и многое другое. "Включение Ленинградской области в топ-20 регионов Зеленого рейтинга, является показателем успешной работы в сфере обращения с ТКО. Все больше жителей региона обеспечены площадками для накопления ТКО. Региональным оператором в Ленинградской области - АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" активно развивается система раздельного накопления отходов, которая позволяет снизить количество отходов, направляемых на полигоны. Уже в 14 районах и городском округе успешно реализуется система раздельного накопления отходов, активно ведется просветительская деятельность", ― прокомментировала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. Она добавила, что в следующем году запланирован ввод в эксплуатацию современного комплекса обращения с отходами, предусматривающего высокую степень обработки отходов и снижение в два раза объема размещаемых отходов. В высокой степени готовности находится документация по созданию производств, которые закроют большую часть потребности Ленобласти и Санкт-Петербурга. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20231129/strategiya-1912767311.html

https://ria.ru/20231129/drozdenko-1912566528.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, ленинградская область, россия, санкт-петербург, российский экологический оператор