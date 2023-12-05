https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

Российские ученые считают, что потеплению климата могут помешать микробы

Российские ученые считают, что потеплению климата могут помешать микробы - РИА Новости, 05.12.2023

Российские ученые считают, что потеплению климата могут помешать микробы

Российские ученые вместе с зарубежными коллегами пришли к выводу, что высокое разнообразие микроорганизмов, населяющих зону вечной мерзлоты, может значительно... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:17

2023-12-05T08:17

2023-12-05T10:10

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские ученые вместе с зарубежными коллегами пришли к выводу, что высокое разнообразие микроорганизмов, населяющих зону вечной мерзлоты, может значительно снизить скорость потепления атмосферы у поверхности Земли, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). С 1750 по 2020 год средняя температура у поверхности Земли выросла примерно на один градус, однако в зонах вечной мерзлоты только за последние 70 лет территории прогрелись в среднем на целых четыре градуса. Это объясняется тем, что, когда мерзлота тает, в почве создаются благоприятные условия для развития микробных сообществ, которые перерабатывают оттаивающий древний углерод в метан. Этот парниковый газ, в свою очередь, попадает в атмосферу и способствует дальнейшему потеплению. При этом метан опаснее углекислого газа с точки зрения потепления, поскольку для того, чтобы температура поднялась, условно, на один градус, его требуется в 17 раз меньше. Таким образом, микробная активность в зоне вечной мерзлоты может влиять на темпы потепления, однако она до сих пор не учитывается в существующих прогнозах. Исследователи из компании "Центр научных исследований и разработок" (ЦНИР, Великий Новгород), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Института проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург) с коллегами из Калифорнийского и Говардского университетов (США) проанализировали, как число видов почвенных микроорганизмов влияет на скорость таяния вечной мерзлоты и темпы потепления. Авторы использовали так называемую математическую модель Гуди, имитирующую динамику атмосферы планеты. В этой модели атмосфера рассматривается как набор отдельных ячеек, в которых циркулирует воздух: внизу, у поверхности Земли, он нагревается, после чего поднимается вверх, далее охлаждается и вновь возвращается к Земле. Чтобы понять, как на эту систему влияет метан, выделяемый микроорганизмами вечной мерзлоты, авторы расширили модель Гуди, введя в нее математические функции, которые описывают поступление синтезированного бактериями парникового газа. Ученые рассмотрели два случая: когда разнообразие микробов вечной мерзлоты низкое и когда оно, напротив, высокое. При этом авторы учитывали, что для каждого вида микроорганизмов характерна своя температура, оптимальная для жизнедеятельности. То есть, когда вечная мерзлота тает и температура грунта достигает оптимального значения, бактерии начинают активно расти и выделять большое количество метана. Расчеты показали, что, если разнообразие микроорганизмов не превышает трех видов (а это значит, что оптимальная для них температура примерно одна та же), система оказывается очень неустойчивой. Именно в этом случае следует ожидать начала массового выброса метана в атмосферу и, следовательно, резкого потепления. Когда же видов бактерий много, оптимальные для них температуры различаются, и резкого выделения парникового газа не будет. Кроме того, как отмечают авторы, при высоком микробном разнообразии рассматриваемая система оказывается стабильна еще и потому, что разные виды конкурируют между собой и частично подавляют рост друг друга. Это также препятствует интенсивному росту отдельных популяций и массовому выбросу метана. "Нам удалось доказать, что момент, в который может произойти резкий скачок температуры у поверхности Земли, зависит от микробного разнообразия. Оно определяется влажностью, температурой, содержанием питательных веществ и кислотностью почвы. И, хотя на микробное разнообразие мы не можем повлиять, обнаруженную нами зависимость нужно учитывать при разработке прогнозов потепления", - отметила участник проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник ЦНИР Елена Савенкова. "Существующие модели не учитывают деятельность микроорганизмов вечной мерзлоты, но если включить в них этот фактор, то он может скорректировать прогнозируемые к 2100 году температуры на несколько градусов, что довольно значимо. В дальнейшем мы планируем учесть больше различий, существующих между разными видами микроорганизмов, чтобы можно было уже количественно оценить вклад, который вносит в потепление низкое и высокое микробное разнообразие", - добавила она.

https://ria.ru/20231203/klimat-1913448083.html

https://ria.ru/20231011/khmel-1902130985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

земля, великий новгород, санкт-петербург, российская академия наук, экология в россии, наука, навигатор абитуриента