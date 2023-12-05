Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС
Ван И: равноправный диалог между Китаем и ЕС возможен лишь при взаимном уважении
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Равноправный диалог между Китаем и Евросоюзом возможен только при условии взаимного уважения, заявил глава МИД КНР Ван И.
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"Китай и Европа обладают своими историко-культурными особенностями, у каждого свои пути и свое устройство. Только придерживаясь взаимного уважения, мы можем вести равноправный диалог и добиваться общего прогресса", - сказал Ван И на встрече с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине, его слова приводит МИД КНР.
Ван И также отметил, что "только придерживаясь коммуникации и координации, Китай и ЕС смогут сыграть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в реагировании на глобальные вызовы".
Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за 20 лет всеобъемлющего стратегического партнерства отношения Китая и ЕС хотя и претерпевали различные перипетии, однако сохранили импульс поступательного развития и сформировали модель всесторонних, многоуровневых, масштабных обменов и сотрудничества в различных областях.
Встреча Ван И с европейскими дипломатами произошла накануне саммита Китай - ЕС, который пройдет в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.