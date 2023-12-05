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Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС - РИА Новости, 05.12.2023
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06:01 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/kitay-1913788056.html
Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС
Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС - РИА Новости, 05.12.2023
Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС
Равноправный диалог между Китаем и Евросоюзом возможен только при условии взаимного уважения, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:01
2023-12-05T06:01
китай
пекин
европа
ван и (политик)
си цзиньпин
шарль мишель
евросоюз
европейский совет
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Равноправный диалог между Китаем и Евросоюзом возможен только при условии взаимного уважения, заявил глава МИД КНР Ван И. "Китай и Европа обладают своими историко-культурными особенностями, у каждого свои пути и свое устройство. Только придерживаясь взаимного уважения, мы можем вести равноправный диалог и добиваться общего прогресса", - сказал Ван И на встрече с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине, его слова приводит МИД КНР. Ван И также отметил, что "только придерживаясь коммуникации и координации, Китай и ЕС смогут сыграть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в реагировании на глобальные вызовы". Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за 20 лет всеобъемлющего стратегического партнерства отношения Китая и ЕС хотя и претерпевали различные перипетии, однако сохранили импульс поступательного развития и сформировали модель всесторонних, многоуровневых, масштабных обменов и сотрудничества в различных областях. Встреча Ван И с европейскими дипломатами произошла накануне саммита Китай - ЕС, который пройдет в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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китай, пекин, европа, ван и (политик), си цзиньпин, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, в мире
Китай, Пекин, Европа, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Шарль Мишель, Евросоюз, Европейский совет, В мире
Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС

Ван И: равноправный диалог между Китаем и ЕС возможен лишь при взаимном уважении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Равноправный диалог между Китаем и Евросоюзом возможен только при условии взаимного уважения, заявил глава МИД КНР Ван И.
«
"Китай и Европа обладают своими историко-культурными особенностями, у каждого свои пути и свое устройство. Только придерживаясь взаимного уважения, мы можем вести равноправный диалог и добиваться общего прогресса", - сказал Ван И на встрече с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине, его слова приводит МИД КНР.
Ван И также отметил, что "только придерживаясь коммуникации и координации, Китай и ЕС смогут сыграть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в реагировании на глобальные вызовы".
Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за 20 лет всеобъемлющего стратегического партнерства отношения Китая и ЕС хотя и претерпевали различные перипетии, однако сохранили импульс поступательного развития и сформировали модель всесторонних, многоуровневых, масштабных обменов и сотрудничества в различных областях.
Встреча Ван И с европейскими дипломатами произошла накануне саммита Китай - ЕС, который пройдет в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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КитайПекинЕвропаВан И (политик)Си ЦзиньпинШарль МишельЕвросоюзЕвропейский советВ мире
 
 
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