https://ria.ru/20231205/kitay-1913788056.html

Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС

Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС - РИА Новости, 05.12.2023

Глава МИД Китая назвал условие для равноправного диалога с ЕС

Равноправный диалог между Китаем и Евросоюзом возможен только при условии взаимного уважения, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:01

2023-12-05T06:01

2023-12-05T06:01

китай

пекин

европа

ван и (политик)

си цзиньпин

шарль мишель

евросоюз

европейский совет

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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Равноправный диалог между Китаем и Евросоюзом возможен только при условии взаимного уважения, заявил глава МИД КНР Ван И. "Китай и Европа обладают своими историко-культурными особенностями, у каждого свои пути и свое устройство. Только придерживаясь взаимного уважения, мы можем вести равноправный диалог и добиваться общего прогресса", - сказал Ван И на встрече с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами стран Евросоюза в Пекине, его слова приводит МИД КНР. Ван И также отметил, что "только придерживаясь коммуникации и координации, Китай и ЕС смогут сыграть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности во всем мире, а также в реагировании на глобальные вызовы". Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что за 20 лет всеобъемлющего стратегического партнерства отношения Китая и ЕС хотя и претерпевали различные перипетии, однако сохранили импульс поступательного развития и сформировали модель всесторонних, многоуровневых, масштабных обменов и сотрудничества в различных областях. Встреча Ван И с европейскими дипломатами произошла накануне саммита Китай - ЕС, который пройдет в Пекине 7 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1913042811.html

китай

пекин

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китай, пекин, европа, ван и (политик), си цзиньпин, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, в мире