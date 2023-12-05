https://ria.ru/20231205/karantin-1913983376.html

В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин

В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин - РИА Новости, 05.12.2023

В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин

В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:10

2023-12-05T20:10

2023-12-05T20:10

происшествия

иркутский район

игорь кобзев

иркутская область

здоровье - общество

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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Геном вируса бешенства был выявлен 4 декабря у собаки, поступившей на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования Иркутского района", - написал Кобзев в Telegram-канале. Чтобы не допустить распространение заболевания, специалисты Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных проводят профилактическую иммунизацию собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей.

https://ria.ru/20231030/achs-1906195303.html

иркутский район

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происшествия, иркутский район, игорь кобзев, иркутская область, здоровье - общество