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В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин - РИА Новости, 05.12.2023
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20:10 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/karantin-1913983376.html
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин - РИА Новости, 05.12.2023
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин
В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:10
2023-12-05T20:10
происшествия
иркутский район
игорь кобзев
иркутская область
здоровье - общество
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Геном вируса бешенства был выявлен 4 декабря у собаки, поступившей на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования Иркутского района", - написал Кобзев в Telegram-канале. Чтобы не допустить распространение заболевания, специалисты Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных проводят профилактическую иммунизацию собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей.
https://ria.ru/20231030/achs-1906195303.html
иркутский район
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происшествия, иркутский район, игорь кобзев, иркутская область, здоровье - общество
Происшествия, Иркутский район, Игорь Кобзев, Иркутская область, Здоровье - Общество
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин

В Иркутском районе ввели карантин из-за генома вируса бешенства у собаки

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники . Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«
"Геном вируса бешенства был выявлен 4 декабря у собаки, поступившей на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования Иркутского района", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Чтобы не допустить распространение заболевания, специалисты Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных проводят профилактическую иммунизацию собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей.
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ПроисшествияИркутский районИгорь КобзевИркутская областьЗдоровье - Общество
 
 
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