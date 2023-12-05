https://ria.ru/20231205/karantin-1913983376.html
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин - РИА Новости, 05.12.2023
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин
В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:10
2023-12-05T20:10
2023-12-05T20:10
происшествия
иркутский район
игорь кобзев
иркутская область
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
ИРКУТСК, 5 дек - РИА Новости. В Иркутском районе установили карантин в связи с выявлением генома вируса бешенства у собаки, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Геном вируса бешенства был выявлен 4 декабря у собаки, поступившей на станцию по борьбе с болезнями животных с территории Уриковского муниципального образования Иркутского района", - написал Кобзев в Telegram-канале. Чтобы не допустить распространение заболевания, специалисты Иркутской районной станции по борьбе с болезнями животных проводят профилактическую иммунизацию собак, кошек, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей.
https://ria.ru/20231030/achs-1906195303.html
иркутский район
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутский район, игорь кобзев, иркутская область, здоровье - общество
Происшествия, Иркутский район, Игорь Кобзев, Иркутская область, Здоровье - Общество
В Иркутском районе, где выявили геном бешенства у собаки, объявили карантин
В Иркутском районе ввели карантин из-за генома вируса бешенства у собаки