https://ria.ru/20231205/eaes-1913907444.html
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 05.12.2023
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве
Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:42
2023-12-05T15:42
2023-12-05T15:42
иран
россия
евразийский экономический союз
юрий ушаков
в мире
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Такой документ готовится. И я могу заранее сказать, что он будет подписан. Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕврАзэс", - сказал он журналистам. В том числе документ будет иметь значение и для двусторонних связей России и Ирана, добавил Ушаков. "Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита, или в ходе саммита мы его подпишем", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, евразийский экономический союз, юрий ушаков, в мире, санкт-петербург
Иран, Россия, Евразийский экономический союз, Юрий Ушаков, В мире, Санкт-Петербург
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве
Ушаков: ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Такой документ готовится. И я могу заранее сказать, что он будет подписан. Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕврАзэс", - сказал он журналистам.
В том числе документ будет иметь значение и для двусторонних связей России и Ирана, добавил Ушаков. "Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита, или в ходе саммита мы его подпишем", - добавил Ушаков.
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