https://ria.ru/20231205/eaes-1913907444.html

ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве

ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 05.12.2023

ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве

Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:42

2023-12-05T15:42

2023-12-05T15:42

иран

россия

евразийский экономический союз

юрий ушаков

в мире

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Такой документ готовится. И я могу заранее сказать, что он будет подписан. Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕврАзэс", - сказал он журналистам. В том числе документ будет иметь значение и для двусторонних связей России и Ирана, добавил Ушаков. "Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита, или в ходе саммита мы его подпишем", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, евразийский экономический союз, юрий ушаков, в мире, санкт-петербург