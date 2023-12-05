Рейтинг@Mail.ru
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/eaes-1913907444.html
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 05.12.2023
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве
Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:42
2023-12-05T15:42
иран
россия
евразийский экономический союз
юрий ушаков
в мире
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Такой документ готовится. И я могу заранее сказать, что он будет подписан. Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕврАзэс", - сказал он журналистам. В том числе документ будет иметь значение и для двусторонних связей России и Ирана, добавил Ушаков. "Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита, или в ходе саммита мы его подпишем", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20230920/iran-1897448931.html
иран
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, евразийский экономический союз, юрий ушаков, в мире, санкт-петербург
Иран, Россия, Евразийский экономический союз, Юрий Ушаков, В мире, Санкт-Петербург
ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве

Ушаков: ЕАЭС и Иран 25 декабря подпишут соглашение о всеобъемлющем партнерстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем партнерстве ЕАЭС с Ираном готовится, документ планируется подписать на саммите ЕАЭС 25 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Такой документ готовится. И я могу заранее сказать, что он будет подписан. Он имеет очень большое значение в контексте развития дальнейших экономических, да и не только экономических связей между Ираном и странами ЕврАзэс", - сказал он журналистам.
В том числе документ будет иметь значение и для двусторонних связей России и Ирана, добавил Ушаков. "Такой документ уже практически подготовлен, и мы или до саммита, или в ходе саммита мы его подпишем", - добавил Ушаков.
Министр обороны и поддержки вооруженных сил ИPИ, генерал Мохаммад Реза Аштиани во время переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для крепкого союза с Россией
20 сентября, 09:36
 
ИранРоссияЕвразийский экономический союзЮрий УшаковВ миреСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала