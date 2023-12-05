Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 05.12.2023 (обновлено: 10:40 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/briks-1913799284.html
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС - РИА Новости, 05.12.2023
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун во... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:04
2023-12-05T10:40
в мире
россия
китай
куньмин
си цзиньпин
дмитрий киселев
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913811331_0:33:790:477_1920x0_80_0_0_8fe4cd61fcb613d491c07f40a0340f13.jpg
КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун во вторник подписали меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС на полях Санкт-Петербургского экономического форума в следующем году. Подписание состоялось в ходе визита Киселева в Китай и участия во Всемирном медиа-саммите в городе Куньмин провинции Юньнань. Экспертный форум планируется провести в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году, он должен стать масштабным мероприятием двух крупнейших медиаорганизаций РФ и КНР с большим информационным охватом. Люй Яньсун отметил, что ему понравилась речь Киселева на открытии медиа-саммита, в которой гендиректор "Россия сегодня" рассказал о предложенной Россией новой концепции многополюсного миропорядка и реакции на нее других стран, причинах начала СВО на Украине, о том, как из-за стремления Запада нанести России стратегическое поражение характер и цели специальной военной операции стали глобальными, а также о том, что поражение РФ в СВО может привести мир к новой колониальной системе, поэтому этого не произойдет. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
россия
китай
куньмин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913811331_14:0:711:523_1920x0_80_0_0_f793790dfcfface9d50ab7e59adabf18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, куньмин, си цзиньпин, дмитрий киселев, брикс
В мире, Россия, Китай, Куньмин, Си Цзиньпин, Дмитрий Киселев, БРИКС
"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС

"Россия сегодня" и Синьхуа подписали меморандум об экспертном форуме БРИКС

© Sputnik / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Читать ria.ru в
КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун во вторник подписали меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС на полях Санкт-Петербургского экономического форума в следующем году.
Подписание состоялось в ходе визита Киселева в Китай и участия во Всемирном медиа-саммите в городе Куньмин провинции Юньнань.
© Sputnik / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Sputnik / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Экспертный форум планируется провести в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году, он должен стать масштабным мероприятием двух крупнейших медиаорганизаций РФ и КНР с большим информационным охватом.
Люй Яньсун отметил, что ему понравилась речь Киселева на открытии медиа-саммита, в которой гендиректор "Россия сегодня" рассказал о предложенной Россией новой концепции многополюсного миропорядка и реакции на нее других стран, причинах начала СВО на Украине, о том, как из-за стремления Запада нанести России стратегическое поражение характер и цели специальной военной операции стали глобальными, а также о том, что поражение РФ в СВО может привести мир к новой колониальной системе, поэтому этого не произойдет.
© РИА Новости / Анна РаткоглоГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
© РИА Новости / Анна РаткоглоГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
 
В миреРоссияКитайКуньминСи ЦзиньпинДмитрий КиселевБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала