"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС
"Россия сегодня" и Синьхуа подписали меморандум об экспертном форуме БРИКС
© Sputnik / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
© Sputnik / Анна Раткогло
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун во вторник подписали меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС на полях Санкт-Петербургского экономического форума в следующем году.
© Sputnik / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
© Sputnik / Анна Раткогло
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Экспертный форум планируется провести в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году, он должен стать масштабным мероприятием двух крупнейших медиаорганизаций РФ и КНР с большим информационным охватом.
Люй Яньсун отметил, что ему понравилась речь Киселева на открытии медиа-саммита, в которой гендиректор "Россия сегодня" рассказал о предложенной Россией новой концепции многополюсного миропорядка и реакции на нее других стран, причинах начала СВО на Украине, о том, как из-за стремления Запада нанести России стратегическое поражение характер и цели специальной военной операции стали глобальными, а также о том, что поражение РФ в СВО может привести мир к новой колониальной системе, поэтому этого не произойдет.
© РИА Новости / Анна РаткоглоГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
© РИА Новости / Анна РаткоглоГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун на церемонии подписания меморандума о проведении экспертного форума стран БРИКС