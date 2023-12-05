https://ria.ru/20231205/briks-1913799284.html

"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС

"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС - РИА Новости, 05.12.2023

"Россия сегодня" и Синьхуа проведут в 2024 году экспертный форум БРИКС

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун во... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:04

2023-12-05T09:04

2023-12-05T10:40

в мире

россия

китай

куньмин

си цзиньпин

дмитрий киселев

брикс

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КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун во вторник подписали меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС на полях Санкт-Петербургского экономического форума в следующем году. Подписание состоялось в ходе визита Киселева в Китай и участия во Всемирном медиа-саммите в городе Куньмин провинции Юньнань. Экспертный форум планируется провести в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году, он должен стать масштабным мероприятием двух крупнейших медиаорганизаций РФ и КНР с большим информационным охватом. Люй Яньсун отметил, что ему понравилась речь Киселева на открытии медиа-саммита, в которой гендиректор "Россия сегодня" рассказал о предложенной Россией новой концепции многополюсного миропорядка и реакции на нее других стран, причинах начала СВО на Украине, о том, как из-за стремления Запада нанести России стратегическое поражение характер и цели специальной военной операции стали глобальными, а также о том, что поражение РФ в СВО может привести мир к новой колониальной системе, поэтому этого не произойдет. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с другими членами БРИКС поддержать работу РФ в качестве страны-председателя объединения в следующем году. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, куньмин, си цзиньпин, дмитрий киселев, брикс