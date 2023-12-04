https://ria.ru/20231204/sammit-1913554088.html

Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине

Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине - РИА Новости, 04.12.2023

Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине

Саммит лидеров Евросоюза и Китая состоится 7 декабря в Пекине, сообщил в понедельник МИД КНР. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:15

2023-12-04T10:15

2023-12-04T10:15

в мире

китай

евросоюз

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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Саммит лидеров Евросоюза и Китая состоится 7 декабря в Пекине, сообщил в понедельник МИД КНР. "По договоренности Китая и ЕС, 7 декабря в Пекине состоится 24-я встреча лидеров Китая и ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая. Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщала, что лидеры Евросоюза во время саммита лично обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на 13 китайских компаний, которые в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России. По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, компании, о которых идет речь, будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1913042811.html

https://ria.ru/20230926/postavki-1898621233.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, евросоюз