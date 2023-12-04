Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине
Саммит лидеров Китая и Евросоюза пройдет 7 декабря в Пекине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственный флаг КНР
Флаги Европейского союза и государственный флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Саммит лидеров Евросоюза и Китая состоится 7 декабря в Пекине, сообщил в понедельник МИД КНР.
"По договоренности Китая и ЕС, 7 декабря в Пекине состоится 24-я встреча лидеров Китая и ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, компании, о которых идет речь, будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.