Рейтинг@Mail.ru
Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/sammit-1913554088.html
Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине
Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине - РИА Новости, 04.12.2023
Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине
Саммит лидеров Евросоюза и Китая состоится 7 декабря в Пекине, сообщил в понедельник МИД КНР. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:15
2023-12-04T10:15
в мире
китай
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Саммит лидеров Евросоюза и Китая состоится 7 декабря в Пекине, сообщил в понедельник МИД КНР. "По договоренности Китая и ЕС, 7 декабря в Пекине состоится 24-я встреча лидеров Китая и ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая. Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщала, что лидеры Евросоюза во время саммита лично обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на 13 китайских компаний, которые в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России. По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, компании, о которых идет речь, будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1913042811.html
https://ria.ru/20230926/postavki-1898621233.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_33a80cfb6e687e013d983bc8f1b4a255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, евросоюз
В мире, Китай, Евросоюз
Саммит Китай — ЕС пройдет 7 декабря в Пекине

Саммит лидеров Китая и Евросоюза пройдет 7 декабря в Пекине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственный флаг КНР
Флаги Европейского союза и государственный флаг КНР - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Европейского союза и государственный флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Саммит лидеров Евросоюза и Китая состоится 7 декабря в Пекине, сообщил в понедельник МИД КНР.
"По договоренности Китая и ЕС, 7 декабря в Пекине состоится 24-я встреча лидеров Китая и ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники сообщала, что лидеры Евросоюза во время саммита лично обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на 13 китайских компаний, которые в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
СМИ: ЕС на саммите в Китае будет угрожать санкциями 13 китайским компаниям
30 ноября, 23:58
По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, компании, о которых идет речь, будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Китай и ЕС договорились противостоять разрыву цепочек поставок
26 сентября, 06:54
 
В миреКитайЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала