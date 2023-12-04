https://ria.ru/20231204/gripp-1913628892.html
В Бельгии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
В Бельгии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа - РИА Новости, 04.12.2023
В Бельгии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на птичьей ферме в северо-западной части страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на всемирную... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:46
2023-12-04T13:46
2023-12-04T13:46
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на птичьей ферме в северо-западной части страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на всемирную организацию по охране здоровья животных. "Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1... на птичьей ферме в северо-западной части страны", - пишет агентство со ссылкой всемирную организацию по охране здоровья животных. Как отмечается, 95 птиц погибли, а более 20 тысяч были уничтожены. Высокопатогенный "птичий грипп" - серотип вируса гриппа A. Может вызвать заболевание как у людей, так и у многих других видов животных. Вирус - эндемик в большинстве птичьих популяций. Один из штаммов H5N1 распространяется по всему миру после первого появления в Азии. Этот штамм вызывает эпидемию среди животных кроме человека, а затем и панзоотию (затронув животных множества видов на огромной территории), вызывая гибель десятков миллионов птиц.
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бельгия, азия, в мире
В Бельгии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа
Бельгия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на ферме