https://ria.ru/20231203/vashington-1913119877.html

"Ведут себя неадекватно". Действия Киева вызвали гнев Вашингтона

"Ведут себя неадекватно". Действия Киева вызвали гнев Вашингтона - РИА Новости, 03.12.2023

"Ведут себя неадекватно". Действия Киева вызвали гнев Вашингтона

Гонениями на каноническую Украинскую церковь (УПЦ) заинтересовались за океаном. Власти США и руководство ООН рекомендовали Киеву умерить пыл. К чему это... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:00

2023-12-03T08:00

2023-12-03T08:03

религия

украина

киев

тернопольская область

петр порошенко

служба безопасности украины

московский патриархат

венецианская комиссия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Гонениями на каноническую Украинскую церковь (УПЦ) заинтересовались за океаном. Власти США и руководство ООН рекомендовали Киеву умерить пыл. К чему это приведет — в материале РИА Новости."Есть приказ, и мы его выполним"Ранним утром 30 ноября в кременецкий Свято-Николаевский собор канонической Украинской церкви (Тернопольская область) нагрянула полиция. Как по тревоге, подняли девушек — студенток местного регентского училища. Велели немедленно покинуть помещение.Тем, кто заперся в кельях, пригрозили выломать двери и вывести силой. Через час воспитанницы уже стояли на морозе, одетые кто во что успел. В руках — сумки, пакеты, а у кого-то и вовсе наволочки — с самым необходимым.Никаких объяснений. Один из полицейских лишь бросил мимоходом, что "получил приказ, и он его выполнит". Спустя некоторое время подъехал автобус — отвезти студенток в общежитие одного из местных учебных заведений."Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила", — говорится в официальном сообщении на сайте УПЦ.Позже директор Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин пояснил: "Это возврат государственного имущества по решению суда. Сейчас мы с сотрудниками СБУ и исполнительной службы производим сбор недвижимого, движимого имущества, составляем акт".В июне хозяйственный суд Тернопольской области постановил вернуть заповеднику — а значит, государству — Николаевский собор. Апелляцию в октябре отклонили. В то же утро в нескольких километрах оттуда сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) явились в Свято-Успенскую Почаевскую лавру — второй по значимости (после Киево-Печерской обители) духовный центр УПЦ.Причина обыска — распространение братией "российской идеологии". Затем, правда, формулировку уточнили."По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ”, — доложили в пресс-службе СБУ. И добавили: "обстоятельства преступления" выясняются.Кто жертва, кто палачВ Черновицкой области несколько недель назад вооруженные силовики окружили Свято-Вознесенскую Банченскую обитель. Формально — чтобы проверить, не укрывают ли насельники у себя уклонистов.В приюте монастыря живут более 400 детей, усыновленных настоятелем митрополитом Банченским Лонгином. "Стреляйте в меня, убивайте! Мои дети умирают на передовой, а вы меня хотите тут убивать!?" — крикнул он непрошеным гостям.Приют пока не тронули. Но отца-архиерея обвинили в "разжигании религиозной розни" — за нелестные отзывы о ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м в противовес канонической УПЦ).Бесконечные допросы довели митрополита до инсульта. Кроме того, его в буквальном смысле некому защищать: одного адвоката арестовали, другой умер от отравления.Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла подозревают в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и в "оправдании вооруженной агрессии России против Украины". С весны архиерей находится под домашним арестом. Летом даже отправили на некоторое время в СИЗО, несмотря на диабет.В его обители неспокойно. В ночь на 26 ноября неизвестные устроили погромы в нескольких монастырских корпусах. В одном разбили окна, в другом вырвали жалюзи и электрические провода. У входа разбросали церковные свечи.Повредили канцелярию, бухгалтерию, ризницу, ювелирную мастерскую. Монахи опознали в нападавших активистов ПЦУ, которые накануне вечером развесили на деревьях у одного из лаврских храмов обглоданные кости.Неделей ранее раскольники в сопровождении полиции и военных захватили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах. Избили собравшихся у храма верующих, иерею Сергию Пащенко сломали челюсть."Братию с наместником выселили из обители. Люди в форме по-прежнему жестко пресекают попытки зафиксировать бандитизм", — сообщили очевидцы в Telegram-канале "Союза православных журналистов".Черкасский "митрополит" ПЦУ Иоанн Яременко устроил пресс-конференцию, где рассказал, как все было "на самом деле"."Упреки, что якобы было какое-то избиение со стороны ПЦУ представителей этой общины УПЦ, не соответствуют действительности <…> произошла самозащита прихожан (ПЦУ. — Прим. ред.)”, — заверил "иерарх".По его мнению, верующие Украинской церкви сами провоцировали конфликт и лезли в драку. В завершении Яременко назвал их "силовой группой", которая препятствовала переходу общины в ПЦУ."Нормальное решение"В Киеве, однако, не готовы пустить в ход главное "духовное оружие" — законопроект № 8371 о запрете УПЦ как "аффилированной с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом).Тут пока сложности. Документ зарегистрировали в Верховной раде еще 19 января. Но на голосование вынесли лишь в середине октября. Первое чтение прошло как по маслу: 267 из 300 депутатов нажали "за". Правда, 17 отказались участвовать в голосовании и демонстративно покинули зал.А потом в Сеть попали откровения некоторых нардепов: мол, № 8371 обсуждали чуть ли не "под дулом автомата".Не осталось незамеченным и то, что в нынешней редакции документ нарушает международные нормы свободы вероисповедания. На это обратили внимание в УПЦ и во Всемирном совете церквей.Депутатам дали две недели на то, чтобы привести документ в порядок. Число правок достигло 1200. На днях соратница Петра Порошенко из "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила: второго чтения по № 8371 до конца этого года не будет.Дело в том, что группа депутатов призвала спикера Рады Руслана Стефанчука "обратиться в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990-м. — Прим. ред.) с просьбой предоставить вывод о соответствии законопроекта о запрете УПЦ конституционному и международному праву, европейским стандартам и ценностям"."Надо иметь 100-процентную гарантию, что нам это не наденут на голову как нарушение религиозных прав. Поэтому Венецианка — это нормальное решение", — написал в соцсети глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Все ради прав человекаЛюбопытно, что инициатива с Венецианской комиссией возникла практически сразу после заседания Совбеза ООН 17 ноября, на котором как раз обсуждали религиозные гонения на Украине. Помощница генсекретаря по правам человека Илзе Брандс Кехрис констатировала рост насилия в отношении верующих с февраля 2022-го."К сожалению, реакция украинских правоохранительных органов в этих случаях была неадекватной, они не смогли в достаточной степени расследовать инциденты и принять меры для защиты членов Украинской Православной Церкви", — подчеркнула Кехрис.Упомянула она и законопроект № 8371: призвала украинские власти пересмотреть текст, чтобы "определить конкретную легитимную цель предлагаемых ограничений".За несколько дней до заседания Совбеза с аналогичными замечаниями выступила Комиссия США по международной религиозной свободе. Претензии изложили в письме к главе украинской службы Госэтнополитики Виктору Еленскому.Тот ответил: законопроект "не имеет целью ограничение свободы совести". "Это о национальной безопасности. Это о правах человека <…> Если религиозная организация отказалась выполнять требования закона, госслужба будет обращаться в суд. Следовательно, последнее слово за гражданским судом", — пояснил он.По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, предостережения из-за океана не помогут. Это не более чем формальный жест."Не хотят раздражать лишний раз консервативное крыло в конгрессе перед тем, как предоставить Украине очередной пакет помощи", — уточняет он.Киев не откажется от поставленной цели — подчинения канонической церкви. Просто репрессивная машина временно сбавит обороты.

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

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тернопольская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, тернопольская область, петр порошенко, служба безопасности украины, московский патриархат, венецианская комиссия, руслан стефанчук, аналитика - религия и мировоззрение