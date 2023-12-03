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Биография Владимира Чижова
Биография Владимира Чижова - РИА Новости, 03.12.2023
Биография Владимира Чижова
Российский дипломат Владимир Алексеевич Чижов родился 3 декабря 1953 года. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T02:29
2023-12-03T02:29
2023-12-03T02:29
справки
россия
владимир чижов
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Российский дипломат Владимир Алексеевич Чижов родился 3 декабря 1953 года.В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений.На дипломатической работе с 1976 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Греция, Кипр).В 1992 году – начальник отдела Великобритании и Северной Ирландии второго европейского департамента МИД России.В 1993-1995 годах – заместитель директора второго европейского департамента МИД РФ.В 1995 году – заместитель главы российской делегации в ОБСЕ (Вена, Австрия).В 1996 году – заместитель высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине.В 1997 году – директор третьего европейского департамента МИД РФ.В 1997-2000 годах – специальный представитель МИД России по вопросам кипрского урегулирования.В 1999 году – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, член коллегии Министерства иностранных дел.В 2000-2002 годах – специальный представитель МИД России по Балканам.С 2002 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. В июле 2005 года Владимир Чижов был назначен постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе (Бельгия). С 2010 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе. 26 сентября 2022 года президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме. С 27 сентября 2022 года – член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия. С 4 октября 2022 года – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Автор ряда статей и исследований в области европейской безопасности, по проблематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО, Средиземноморью, Балканам, проблеме кипрского и северно-ирландского урегулирования, миротворческим операциям под эгидой ООН.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2000). Награжден орденами Дружбы (2003), Почета (2013), Александра Невского (2019). Удостоен Благодарности Правительства Российской Федерации (2019). Владеет английским, греческим и французским языками.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, владимир чижов
Справки, Россия, Владимир Чижов
Российский дипломат Владимир Алексеевич Чижов родился 3 декабря 1953 года
.
В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений.
На дипломатической работе с 1976 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Греция, Кипр).
В 1992 году – начальник отдела Великобритании и Северной Ирландии второго европейского департамента МИД России.
В 1993-1995 годах – заместитель директора второго европейского департамента МИД РФ.
В 1995 году – заместитель главы российской делегации в ОБСЕ (Вена, Австрия).
В 1996 году – заместитель высокого представителя по мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине.
В 1997 году – директор третьего европейского департамента МИД РФ.
В 1997-2000 годах – специальный представитель МИД России по вопросам кипрского урегулирования.
В 1999 году – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, член коллегии Министерства иностранных дел.
В 2000-2002 годах – специальный представитель МИД России по Балканам.
С 2002 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
В июле 2005 года Владимир Чижов был назначен
постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе (Бельгия).
С 2010 года
– постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.
26 сентября 2022 года президент России Владимир Путин освободил
Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Евратоме.
С 4 октября 2022 года
– первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Автор ряда статей и исследований в области европейской безопасности, по проблематике Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО, Средиземноморью, Балканам, проблеме кипрского и северно-ирландского урегулирования, миротворческим операциям под эгидой ООН.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2000
).
Награжден орденами Дружбы (2003
), Почета (2013
), Александра Невского (2019
). Удостоен Благодарности Правительства Российской Федерации (2019
).
Владеет английским, греческим и французским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников