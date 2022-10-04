https://ria.ru/20221004/chizhov-1821419732.html

Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне

Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 04.10.2022

Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне

Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:11

2022-10-04T14:16

политика

россия

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евросоюз

владимир чижов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда заместитель председателя этого комитета Сергей Мартынов."Владимир Алексеевич на заседании комитета избран первым заместителем председателя", - сказал он.Сенаторы голосованием утвердили это решение.

https://ria.ru/20220926/chizhov-1819483235.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, совет федерации рф, евросоюз, владимир чижов