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Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 04.10.2022
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Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 04.10.2022
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне
Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:11
2022-10-04T14:16
политика
россия
совет федерации рф
евросоюз
владимир чижов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда заместитель председателя этого комитета Сергей Мартынов."Владимир Алексеевич на заседании комитета избран первым заместителем председателя", - сказал он.Сенаторы голосованием утвердили это решение.
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политика, россия, совет федерации рф, евросоюз, владимир чижов
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Владимир Чижов
14:11 04.10.2022 (обновлено: 14:16 04.10.2022)
 
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне

Сенатор Мартынов: экс-посла в ЕС Чижова избрали первым зампредом комитета СФ по обороне

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда заместитель председателя этого комитета Сергей Мартынов.
"Владимир Алексеевич на заседании комитета избран первым заместителем председателя", - сказал он.
Сенаторы голосованием утвердили это решение.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 12:24
Биография Владимира Чижова
 
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