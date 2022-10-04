https://ria.ru/20221004/chizhov-1821419732.html
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне - РИА Новости, 04.10.2022
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне
Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:11
2022-10-04T14:11
2022-10-04T14:16
политика
россия
совет федерации рф
евросоюз
владимир чижов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-посол РФ в ЕС Владимир Чижов, ставший сенатором от Карелии, избран первым зампредом комитета по обороне и безопасности, сообщил на заседании Совфеда заместитель председателя этого комитета Сергей Мартынов."Владимир Алексеевич на заседании комитета избран первым заместителем председателя", - сказал он.Сенаторы голосованием утвердили это решение.
https://ria.ru/20220926/chizhov-1819483235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, евросоюз, владимир чижов
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Владимир Чижов
14:11 04.10.2022 (обновлено: 14:16 04.10.2022)
Сенатор Чижов стал первым зампредом комитета Совфеда по обороне
Сенатор Мартынов: экс-посла в ЕС Чижова избрали первым зампредом комитета СФ по обороне