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Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС - РИА Новости, 26.09.2022
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Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС - РИА Новости, 26.09.2022
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:18
2022-09-26T23:01
политика
россия
евросоюз
владимир путин
владимир чижов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в документе.
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политика, россия, евросоюз, владимир путин, владимир чижов
Политика, Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Владимир Чижов
11:18 26.09.2022 (обновлено: 23:01 26.09.2022)
 
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС

Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе и Евратоме

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в документе.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:28
Игоря Моргулова назначили послом России в Китае
 
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