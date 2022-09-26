https://ria.ru/20220926/chizhov-1819455842.html
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС - РИА Новости, 26.09.2022
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:18
2022-09-26T11:18
2022-09-26T23:01
политика
россия
евросоюз
владимир путин
владимир чижов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220913/morgulov-1816430418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, евросоюз, владимир путин, владимир чижов
Политика, Россия, Евросоюз, Владимир Путин, Владимир Чижов
11:18 26.09.2022 (обновлено: 23:01 26.09.2022)
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при Евросоюзе и Евратоме