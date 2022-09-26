https://ria.ru/20220926/chizhov-1819455842.html

Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС

Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС - РИА Новости, 26.09.2022

Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:18

2022-09-26T11:18

2022-09-26T23:01

политика

россия

евросоюз

владимир путин

владимир чижов

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей Постоянного представителя РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия", — говорится в документе.

https://ria.ru/20220913/morgulov-1816430418.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, евросоюз, владимир путин, владимир чижов