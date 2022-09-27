https://ria.ru/20220927/chizhov-1819709851.html

Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии

Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии - РИА Новости, 27.09.2022

Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:22

2022-09-27T10:22

2022-09-27T10:26

политика

россия

артур парфенчиков

владимир чижов

республика карелия

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова."Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия", - говорится в указе Парфенчикова. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.Ранее сообщалось, что в Карелии прошли выборы главы республики, голосование проводилось с 9 по 11 сентября. ЦИК Карелии признал выборы состоявшимися. Победил действующий глава республики Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Парфенчиков в понедельник официально вступил в должность.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

https://ria.ru/20220916/denisov-1817318019.html

россия

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, артур парфенчиков, владимир чижов, республика карелия, совет федерации рф