https://ria.ru/20220927/chizhov-1819709851.html
Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии
Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии - РИА Новости, 27.09.2022
Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:22
2022-09-27T10:22
2022-09-27T10:26
политика
россия
артур парфенчиков
владимир чижов
республика карелия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова."Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия", - говорится в указе Парфенчикова. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.Ранее сообщалось, что в Карелии прошли выборы главы республики, голосование проводилось с 9 по 11 сентября. ЦИК Карелии признал выборы состоявшимися. Победил действующий глава республики Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Парфенчиков в понедельник официально вступил в должность.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, артур парфенчиков, владимир чижов, республика карелия, совет федерации рф
Политика, Россия, Артур Парфенчиков, Владимир Чижов, Республика Карелия, Совет Федерации РФ
10:22 27.09.2022 (обновлено: 10:26 27.09.2022)
Экс-постпред при ЕС Чижов стал сенатором от Карелии
Глава Карелии Парфенчиков назначил экс-постпреда при ЕС Чижова сенатором от региона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова.
"Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия", - говорится в указе Парфенчикова. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.
Ранее сообщалось, что в Карелии прошли выборы главы республики, голосование проводилось с 9 по 11 сентября. ЦИК Карелии признал выборы состоявшимися. Победил действующий глава республики Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Парфенчиков в понедельник официально вступил в должность.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин
освободил Чижова от обязанностей постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе
.