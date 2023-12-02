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Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков - РИА Новости, 02.12.2023
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21:50 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/zapad-1913388026.html
Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков
Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков - РИА Новости, 02.12.2023
Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков
Неспособность Запада убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала для России новые возможности в экономике, заявил глава... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:50
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РИМ, 2 дек - РИА Новости. Неспособность Запада убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала для России новые возможности в экономике, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В субботу в Вероне культурная ассоциация "Венето - Россия" провела презентацию итальянского перевода книги Пушкова "Глобальные шахматы. Русская партия", которая в Италии вышла под названием "От Горбачева до Путина. Геополитика России". Российский сенатор выступил перед собравшимся по видеосвязи. Отвечая на вопрос участников встречи о росте экономики РФ вопреки санкционному давлению, Пушков указал четыре причины, среди которых появление на рынке российских компаний, занявших место ушедших из России западных, а также активизация работы военно-промышленного комплекса. Третьей причиной, по его словам, стала продажа газа и нефти за пределами Европы. "Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию - не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки. Неспособность Запада привлечь на свою сторону глобальный Юг - это новые экономические возможности для России", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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россия, италия, алексей пушков, совет федерации рф, в мире
Россия, Италия, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, В мире
Россия получила новые возможности за счет бессилия Запада, заявил Пушков

Пушков: неспособность Запада привлечь Глобальный Юг дала РФ новые возможности

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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РИМ, 2 дек - РИА Новости. Неспособность Запада убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала для России новые возможности в экономике, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В субботу в Вероне культурная ассоциация "Венето - Россия" провела презентацию итальянского перевода книги Пушкова "Глобальные шахматы. Русская партия", которая в Италии вышла под названием "От Горбачева до Путина. Геополитика России". Российский сенатор выступил перед собравшимся по видеосвязи.
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Отвечая на вопрос участников встречи о росте экономики РФ вопреки санкционному давлению, Пушков указал четыре причины, среди которых появление на рынке российских компаний, занявших место ушедших из России западных, а также активизация работы военно-промышленного комплекса.
Третьей причиной, по его словам, стала продажа газа и нефти за пределами Европы.
"Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию - не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки. Неспособность Запада привлечь на свою сторону глобальный Юг - это новые экономические возможности для России", - заключил сенатор.
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