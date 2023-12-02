https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

Россия заставит Запад платить по счетам за колониальные грабежи

Россия заставит Запад платить по счетам за колониальные грабежи - РИА Новости, 02.12.2023

Россия заставит Запад платить по счетам за колониальные грабежи

Продолжается скандал в благородном семействе: вчера греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что хочет сохранить дружеские отношения с Великобританией, но... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:00

2023-12-02T08:00

2023-12-02T08:01

аналитика

россия

великобритания

африка

кириакос мицотакис

риши сунак

дэвид кэмерон

нато

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Продолжается скандал в благородном семействе: вчера греческий премьер Кириакос Мицотакис заявил, что хочет сохранить дружеские отношения с Великобританией, но для "танго всегда нужны двое". Как известно, на этой неделе глава британского правительства Риши Сунак отменил встречу в Лондоне с Мицотакисом из-за намерения последнего поднять проблему возвращении скульптур Парфенона, вывезенных в начале XIX века британским посланником в Константинополе лордом Элджином. Афины, в свою очередь, утверждают, что этот вопрос никогда с повестки дня не снимался и что руководство Греции будет продолжать всеми силами добиваться возвращения на родину культурных ценностей, украденных англичанами.Казалось бы, какое нам дело до конфликта между двумя странами НАТО? Пусть пилят между собой свои древние пилястры.Но дело в том, что откровенный демарш греков был бы практически невозможен еще пару лет назад, когда наезд на правую руку Штатов мог легко стоить греческому премьеру карьеры или чего-нибудь похуже.Начало СВО, когда Россия открыто выступила против коллективного Запада и не побоялась вступить с ним в фактически прямое военное противостояние, выстояла под не знающими исторических аналогий санкциями и по факту одерживает победу за победой, запустило в мире поистине титанические процессы, которые только ждали своего часа.Противостояние России и Запада, по сути, трансформировалось в цивилизационное противостояние "золотого миллиарда" во главе с "военным гегемоном" и всем остальным миром, которому этот "золотой миллиард" отказывает в экономической, политической, идеологической и культурной независимости. И все больше стран Глобального Юга и Востока, ободренные примером России, начинают движение к созданию нового миропорядка, который покончит с неоколониальной системой во главе с США. На наших глазах создаются и крепнут союзы вроде БРИКС, объединяющие большую часть населения планеты, и все больше становится очевидной агония коллективного Запада, который за время с начала СВО обнажил свою истинную сущность и одновременно беспомощность перед Россией и ее моделью нового мира.Даже союзники по НАТО вроде Греции теперь видят в Великобритании и США колоссов на глиняных ногах, с которыми можно разговаривать без прежнего пиетета. Для стран же Глобального Юга и Востока наступило время истины и исторического реванша — и время призвать к ответу колонизаторов, которые столетиями грабили их и построили свое богатство на крови и сокровищах порабощаемых народов.Недавно в саудовской газете Okaz была опубликована статья "Украинский кризис и африканское пробуждение", где автор заявил, что "тот, кто знает историю Европы и Запада в целом, понимает, на чьих черепах и крови были построены нынешние западные империи", и что "многие замерли в ожидании действий России в надежде на то, что первый фронт откроет она". И один из этих фронтов — скоординированные усилия по возвращению того, что было украдено Западом.В июле этого года на саммите Россия — Африка, прошедшем в Санкт-Петербурге, была подписана декларация, где, помимо прочего, была зафиксирована долговременная цель: "содействовать завершению процесса деколонизации Африки и добиваться компенсации нанесенного африканским государствам в результате колониальной политики экономического и гуманитарного ущерба, включая реституцию вывезенных в процессе колониального разграбления культурных ценностей".Это начало масштабного и необратимого процесса, который ставит под угрозу многовековой "культурный тоталитаризм Запада", и тому придется возвращать бывшим колониям очень много.Вот лишь несколько примеров. Только в одной Франции находится более 120 тысяч исторических реликвий и произведений африканского искусства, а 80-90 процентов произведений искусства Африки находятся вне пределов Черного континента. В Египте насчитывается более миллиона украденных артефактов, которые в настоящее время находятся в различных музеях мира. Во время оккупации Ирака в США было вывезено 90 тысяч археологических артефактов. Представители Шри-Ланки утверждают, что Великобритания неправомерно удерживает на своей территории более трех тысяч артефактов, захваченных в колониальную эпоху. Один только Британский музей, старейший национальный публичный музей в мире, хранит восемь миллионов предметов национального искусства со всего мира, большая часть которых была захвачена в колониальный период.Количество предметов искусства и истории, украденных в Африке, Азии, Океании и Центральной Америке Британией, Испанией, Португалией, Бельгией, Германией и Францией не поддается подсчету, и с каждым днем все больше стран начинают предъявлять бывшим гегемонам свои счета.Западные страны понимают, что в наступающую новую эпоху разговоры о "бремени белого человека" уже не работают, и всеми силами пытаются оттянуть неизбежное. Когда премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона спросили во время его визита в Индию в 2010 году, вернет ли когда-нибудь Соединенное Королевство бесценный бриллиант "Кохинор" Индии, он ответил, что подобная практика приведет к тому, что однажды "вы внезапно обнаружите, что Британский музей пуст". На запросы из Египта по поводу возвращения легендарного Розеттского камня его эксперты на голубом глазу заявляют, что это невозможно, так как "если вернуть стелу в Каир, то там у нее будет лишь 2,5 миллиона посетителей в год, против 5,5 миллиона в Лондоне". А тем же скульптурам из Парфенона лучше будет в Великобритании, потому что там "они ограждены от загрязненной окружающей среды Афин".Но, к сожалению для Запада, процесс "культурной деколонизации" (да и других форм деколонизации) уже не остановить, рано или поздно все исторические и культурные сокровища вернутся на родину.А если Британский музей опустеет, то пусть об этом горюют британцы, которые не смогли породить свое культурное чудо, а вместо этого украли чужое.

https://ria.ru/20231129/artefakty-1912601323.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906449410.html

https://ria.ru/20231128/gretsiya-1912337312.html

https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html

https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1907978487.html

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аналитика, россия, великобритания, африка, кириакос мицотакис, риши сунак, дэвид кэмерон, нато, британский музей, брикс